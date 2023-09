Summit G20 ve znamení střetu Západu s nastupujícím globálním Jihem

7. 9. 2023

Představitelé největších světových ekonomik se o víkendu sejdou v indickém Dillí na summitu G20. Setkání se koná ve složité době pro toto uskupení, které je jedním z mála míst, kde se každoročně střetávají vedoucí představitelé Ruska, Číny, USA a Evropy. Indie bezpochyby doufá, že zvýší svůj profil lídra globálního Jihu tím, že se zaměří na otázky, jako je změna klimatu a globální ceny potravin, nicméně hrozí, že summit bude paralyzován ruskou válkou na Ukrajině, jejíž spory zabránily tomu, aby se uskupení na svém zasedání v roce 2022 dohodlo na společném komuniké, píše Connor Echols na webu Responsible Statecraft.

Summit dále komplikuje skutečnost, že se ho nemíní zúčastnit ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching. Siovo odmítnutí vzbudilo zvláštní pozornost vzhledem k rostoucímu napětí mezi USA a Čínou, kterému se loni dostalo vzácného oddechu, když čínský vůdce uspořádal tříhodinové setkání s americkým prezidentem Joem Bidenem.

Málokterý analytik dokáže tuto dynamiku rozebrat lépe než bývalý velvyslanec Singapuru při OSN a významný pracovník Asia Research Institute Kishore Mahbubani. Po třicetileté kariéře v diplomacii se Mahbubani stal předním komentátorem mezinárodních záležitostí se zvláštním zaměřením na Asii a globální Jih.

Responsible Statecraft (RS) se s Mahbubanim spojil prostřednictvím e-mailu, aby se dozvěděl jeho názor na summit a měnící se geopolitické prostředí, které bude jeho součástí. Následující rozhovor byl mírně upraven pro větší délku a srozumitelnost.

RS: Co si Indie slibuje od summitu G20? Jak zapadá do vize premiéra Naréndry Módího o roli Indie ve světě?

Mahbubani: Summit G20 je pro premiéra Módího a jeho vládu velkou událostí. Na tomto setkání chce dosáhnout jak domácích, tak mezinárodních cílů. Z domácího hlediska úspěšný summit G20 zvýší prestiž jeho vlády i jeho samotného v přípravě na celostátní volby v roce 2024. V mezinárodním měřítku by premiér Módí rád postavil Indii do pozice nastupujícího světového lídra. Proto bude usilovně pracovat na tom, aby na summitu G20 v Indii posílil hlas zemí globálního Jihu. Bude usilovat o to, aby Africká unie byla zastoupena jako její člen.

RS: Pozoruhodné je, že čínský prezident Si Ťin-pching i ruský prezident Vladimir Putin se rozhodli letošní akci vynechat. Jak jejich nepřítomnost ovlivní jednání?

Mahbubani: Putinova neúčast není překvapivá. V loňském roce se rovněž nezúčastnil summitu G20 na Bali. Je zaneprázdněn válkou na Ukrajině. Mohou se mu vyhýbat i ostatní vedoucí představitelé. Proto je moudré, že se Putin summitu nezúčastní. Pokud se však Si Ťin-pching rozhodne nezúčastnit, bohužel to sníží význam summitu G20. Nejdůležitějším bilaterálním vztahem na světě je vztah mezi USA a Čínou. Těsně před summitem G20 na Bali v listopadu 2022 mě [indonéský] prezident Jokowi pozval na snídani, abychom projednali program jednání. Řekl jsem mu, že svět mu bude vděčný, pokud zorganizuje setkání prezidenta Joea Bidena a prezidenta Si Ťin-pchinga. Odpověděl mi slovy: "Prosím, nedělejte si starosti. Dal jsem jim pro setkání nejhezčí pokoj na Bali." A tak jsem se na něj podíval. To zabralo. Biden a Si měli příjemné setkání. Svět si oddechl. Po summitu G20 v Dillí podobný povzdech nepřijde.

Zde mi prosím dovolte dodat, že je možné, že se prezident Si rozhodl tohoto setkání v Dillí nezúčastnit, protože bude mít další příležitost setkat se s prezidentem Bidenem v USA na listopadovém summitu APEC.

RS: Biden se setkání v Dillí zúčastní. Máte představu o tom, co si Spojené státy od summitu slibují?

Mahbubani: Spojené státy se Indii zuřivě dvoří. Paradoxně je nejlepší přirovnat tyto námluvy k zuřivému dvoření se Číně, kterému se USA věnovaly v 70. letech 20. století jako protiváze Sovětskému svazu. Dnes se Spojené státy dvoří Indii, aby vyvážily Čínu. Proto se prezident Biden účastní summitu G20 v Indii a vynechává summit východní Asie v Indonésii. Realisticky vzato Spojené státy od summitu G20 v Indii mnoho neočekávají. Nejúspěšnějším summitem G20 v historii bylo setkání v Londýně v roce 2009, kdy se skupina G20 sešla, aby zachránila USA a další západní ekonomiky během globální finanční krize. Dnes se americké ekonomice daří relativně dobře. Proto USA od summitu G20 v Dillí příliš neočekávají. Ze summitu vzejde jen málo podstatného

RS: Očekáváte, že válka na Ukrajině bude dominovat konverzaci, jako tomu bylo na jiných mezinárodních fórech? Obáváte se, že odvede pozornost od jiných globálních problémů, jako je změna klimatu a probíhající potravinová krize?

Mahbubani: Mezi vedoucími představiteli zemí globálního Jihu a vedoucími představiteli zemí G7, kteří se účastní zasedání G20, bude přetrvávat napětí. Země globálního Jihu by se rády soustředily na své starosti, jako jsou jejich dlouhodobé rozvojové problémy, včetně potravinové krize. Rádi by také, aby vedoucí představitelé zemí G7 splnili své závazky a pomohli zemím globálního Jihu v boji proti změně klimatu. Vedoucí představitelé zemí G7 by se naopak chtěli zaměřit na válku na Ukrajině a pokusit se na zasedání dosáhnout důrazného prohlášení odsuzujícího Rusko. K průniku stanovisek mezi představiteli zemí globálního Jihu a G7 nedojde. V nejlepším případě lze očekávat kompromis, který se pokusí velké rozdíly mezi oběma stranami zamlžit.

V mnoha ohledech je štěstí, že summit G20 letos hostí Indie. Jedinou velkou zemí, která se těší vysoké důvěře jak zemí globálního Jihu, tak zemí G7, je Indie. Jedině Indie může dosáhnout kompromisního řešení mezi oběma stranami. Pokud se to Indii nepodaří, ukáže se, že propast mezi oběma stranami je příliš velká na to, aby ji bylo možné překlenout. Svět zůstane rozdělený.

RS: Tato událost se koná necelý měsíc poté, co se v Jihoafrické republice uskutečnil velmi sledovaný summit BRICS, na němž skupina oficiálně přizvala Saúdskou Arábii, Írán, SAE, Etiopii, Argentinu a Egypt. BRICS a G7 mají nyní po sedmi členech. Očekáváte, že tyto skupiny budou na summitu vystupovat jako konkurenční bloky? Jak změní vzestup BRICS dynamiku G20?

Mahbubani: V posledních 20 letech věnovala světová média, zejména ta západní, mnohem více pozornosti událostem skupiny G7 než událostem skupiny BRICS. To odráží zásadní chybu v úsudku. G7 je organizace, která je na sklonku života. BRICS je oproti tomu nastupující organizací. V roce 1990 byl v přepočtu na paritu kupní síly společný hrubý národní produkt (HNP) zemí G7 více než dvojnásobný oproti zemím BRICS. Dnes je to méně. Stejně tak je důležité, že o vstup do BRICS požádalo 40 zemí. Žádný podobný nával žádostí o vstup do skupiny G7 se nekoná. Ve své knize Asijské 21. století (která je volně přístupná) popisuji, jak se svět psychologicky připravuje na asijské století. Těch 88 procent světové populace, která žije mimo Západ, tuto realitu chápe. Těch 12 procent, kteří žijí na Západě, tomu nerozumí.



Pokud chce Západ postupovat moudřeji, měl by využít nadcházejícího summitu G20 v Dillí k vybudování nových mostů se zeměmi globálního Jihu. Měl by se také naučit sdílet moc a umožnit například zástupcům zemí globálního Jihu řídit organizace, jako jsou MMF a Světová banka. Bohužel je nepravděpodobné, že by to Západ udělal. Proto promarní cennou příležitost, kterou summit G20 v Dillí nabízí k vybudování nových mostů s globálním Jihem.

