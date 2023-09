Elon Musk a fašistická pátá kolona Západu

9. 9. 2023

čas čtení 11 minut

Musk v době války vlastizrádně pomáhá nepříteli

Trump může být v lednu 2025 americkým prezidentem, a v tom případě se Evropa bude muset bránit proti Rusku, bez podpory USA a možná, kdo ví, tváří v tvář odporu USA. Největší moc Západu se může brzy ocitnout v rukou mužů, kteří se spojí s největšími nepřáteli Západu. Z této vyhlídky bychom měli mít velký strach

Teoreticky by mělo být možné, aby se odpůrci západní podpory Ukrajiny postavili proti Vladimiru Putinovi. Mohli by odsoudit nezákonnou ruskou invazi, odsoudit znásilňování a mučení a popřát ukrajinskému odboji vše dobré, a přitom stále tvrdit, že se nás tato válka netýká, píše komentátor Nick Cohen.



Teoreticky by opět mělo být možné odmítnout větu George Orwella o pacifismu, který "je objektivně profašistický", jako pomluvu. Lidé, kteří chtějí ukončení války, nemusí být proboha fašisty. Mohou být mírotvorci.



Mám více sympatií než jiní prozápadní komentátoři s těmi, kteří jsou v USA nebo ve Velké Británii zavrhováni jako izolacionisté nebo omezení Angličané. Jejich nepochopení pomáhá vysvětlit vzestup populismu. Pokud žijete na středozápadě USA nebo v anglickém Midlands, co je pro vás Rusko nebo vy pro něj? Proč by vás měl zajímat ruský imperialismus, natož abyste byli ochotni obětovat krev a poklady svého národa, abyste se mu postavili? Ve východní Evropě je Rusko přímou hrozbou, ale pokud žijete ve Velké Británii nebo v Irsku, natož v Kanadě nebo ve Spojených státech, může vám Kreml připadat vzdálený.

A přestože neexistuje žádný důvod, proč by odpůrci pomoci Ukrajině měli podporovat ruský fašismus, vůdci protiukrajinského hnutí na Západě ruský fašismus ve skutečnosti podporují. Jsou objektivně a skutečně prokazatelně "profašističtí". Neříkají jen, že je "strašný" nápad, aby se Západ zapojil do "hádky ve vzdálené zemi mezi lidmi, o nichž nevíme nic", abych citoval slova Nevilla Chamberlaina, který v roce 1938 přenechal Československo nacistům. Chamberlain nacisty nepodporoval. Hnusilo se mu na nich všechno. Jen nechtěl zavázat britské impérium k válce. Teoreticky by mělo být možné, aby se odpůrci západní podpory Ukrajiny postavili proti Vladimiru Putinovi. Mohli by odsoudit nezákonnou ruskou invazi, odsoudit znásilňování a mučení a popřát ukrajinskému odboji vše dobré, a přitom stále tvrdit, že se nás tato válka netýká,Teoreticky by opět mělo být možné odmítnout větu George Orwella o pacifismu, který "je objektivně profašistický", jako pomluvu. Lidé, kteří chtějí ukončení války, nemusí být proboha fašisty. Mohou být mírotvorci.



Elon Musk, Tucker Carlson a Donald Trump se od Nevilla Chamberlaina nemohou lišit více. Chtějí přenechat Ukrajinu Rusům ne proto, že by se jich válka netýkala, ale proto, že obdivují ruskou diktaturu a chtějí ruské vítězství.



Elon Musk v minulých dnech nabídl brutální lekci o tom, jak se kapitalismus v Silicon Valley rozběhl mimo možnosti demokratického státu jej kontrolovat. Musk v novém životopise potvrdil tvrzení, že loni tajně nařídil svým inženýrům vypnout satelitní síť Starlink nad Ruskem okupovaným Krymem, aby zabránil útoku ukrajinského dronu na ruskou flotilu. "Od [ukrajinských] vládních orgánů přišla nouzová žádost o aktivaci Starlinku až do Sevastopolu," napsal Musk. "Zjevným záměrem bylo potopit většinu tam zakotvené ruské flotily. Pokud bych jejich žádosti vyhověl, pak by se společnost SpaceX výslovně podílela na závažném válečném aktu a eskalaci konfliktu."



Zde se pozastavme. Americký občan jednal proti zájmům Ukrajiny, spojence USA, a zasáhl, aby zabránil tomu, co mohlo být vojensky rozhodujícím útokem na námořnictvo nepřítele USA. Jak neuvěřitelné, že soukromá osoba má takovou moc a může ji vykonávat bez jakéhokoli omezení ze strany demokraticky zvolené vlády USA.



Řekl bych, že Musk je současnou verzí Henryho Forda, který ve 30. letech podporoval Hitlera a nacistickou ideologii, stejně jako dnes Musk podporuje Putina. Ale Henry Ford byl ve srovnání s Elonem Muskem nikdo. Ford pouze vyráběl osobní a nákladní automobily a neměl žádnou moc zasahovat do zahraniční politiky USA kromě finančních prostředků, které poskytoval fašistické propagandě. Musk přímo zasáhl do evropského konfliktu na straně Ruska. Učinil tak po rozhovoru s nejmenovaným ruským vládním činielem, který ho podle Muskova tvrzení nabádal k přesvědčení, že navrhovaný útok ukrajinských dronů by mohl přerůst v jaderný konflikt.





Řečeno staromódním jazykem, Musk v době války vlastizrádně pomáhal nepříteli. Pokud jsou takováto odsouzení pro citlivou citlivost 21. století nepřijatelná, smíme alespoň říci, že Musk je díky svému ovládání Starlinku a Twitteru (nyní X) vlivovým agentem Kremlu? Evropská unie dokázala,



že Musk od převzetí Twitteru umožnil Kremlem podporovaným účtům rozšířit jejich "dosah". Sám Musk propaguje nejrůznější konspirační teorie a naposledy byl spatřen, jak obviňuje ze svých finančních problémů spiknutí - no schválně, hádejte - židů! (Kdo by to byl čekal?)



Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak napsal, že "tím, že @elonmusk nedovolil ukrajinským dronům zničit část ruské flotily prostřednictvím zásahu Starlinku, umožnil této flotile odpalovat rakety Kalibr na ukrajinská města. V důsledku toho jsou zabíjeni civilisté a děti. Proč někteří lidé tak zoufale chtějí hájit válečné zločince a jejich touhu vraždit? A uvědomují si nyní, že páchají zlo a podporují zlo?"



To je dobrá otázka, na kterou slušní lidé ze střední třídy, kteří nikdy nezažili extremismus, těžko hledají odpověď. Když slyšíme fašistické a maniakální výroky, příliš často to nebereme vážně. Myslíme si, že fanatici nemohou myslet vážně to, co říkají, že hrají divadlo nebo že to, co říkají, říkají pro efekt. Slušní britští čtenáři mají další problém.



Z důvodů, které dosud nebyly dostatečně prozkoumány se britská pravice a britská krajní pravice přimkla k Ukrajině. Neexistuje nic podobného podpoře Putina, jakou najdete ve Francii, v Maďarsku a především v Trumpově křídle americké Republikánské strany. Domnívám se, že ústřední postavení příběhu o tom, jak se Británie v roce 1940 postavila sama proti tyranské velmoci, v našem národním mýtu vysvětluje, proč navzdory všem příspěvkům ruských oligarchů do stranických fondů toryů britský konzervatismus drží linii a brání Ukrajinu. Stejně jako proputinovské nálady na krajní levici se podpora Ruska ze strany britské pravice omezuje na hrstku podivínů.



Putinovi spojenci v USA nám proto připadají dvojnásob jako podivíni. Umírnění lidé fanatismu nerozumějí a v případě umírněných lidí ve Spojeném království je velmi málo příkladů domácího putinovského fanatismu ke studiu.



Ale chápat ho musíme, protože existuje slušná šance, že Donald Trump v roce 2024 vyhraje prezidentské volby. Podle mého názoru je nejlepším způsobem, jak pochopit, o čem současná krajní pravice je, jí složit poklonu a věřit tomu, co říká.



Mocní autoritářští muži obdivují lidi, jako jsou oni. Trump má rád diktátory, protože si myslí, že může uzavírat dohody jako jeden významný chlap s druhým. V případě Ruska existuje ještě další přitažlivost. Od prohraných voleb v roce 2020 Trump ukazuje, že chce svým oponentům v USA udělat to, co Putin udělal svým oponentům v Rusku.



Jak je tomu u Trumpa, tak je tomu u Muska. Jeho podnikatelský úspěch natolik nafoukl jeho ego, že se nyní považuje za globálního hráče, a ne za pouhého podnikatele.



Jeden z článků v New Yorkeru popisuje, že Musk mluví, jako by byl prezidentem nebo premiérem. Na konferenci v Aspenu, které se zúčastnili podnikatelé a politici, Musk podle tohoto časopisu zřejmě vyjádřil podporu Vladimiru Putinovi. "Byl na pódiu a řekl: 'Měli bychom jednat. Putin chce mír - měli bychom s Putinem vyjednávat o míru,'" připomněl Reid Hoffman, který spolu s Muskem pomáhal založit PayPal. Hoffman poukázal na to, že Musk zřejmě "absolutně zbaštil to, co Putin šíří".



O týden později Musk na Twitteru zveřejnil návrh vlastního mírového plánu, který vyzýval k novým referendům o překreslení hranic Ukrajiny a přiznával Rusku vládu nad Krymem. V pozdějších tweetech Musk vykreslil vítězství Ruska jako nevyhnutelný výsledek a připojil mapy se zvýrazněním východoukrajinských území, z nichž některá podle něj "preferují Rusko".



Kdo si ten člověk sakra myslí, že je? Muska nikdo nezvolil, a přesto řídí vlastní zahraniční politiku a poskytuje vojenskou pomoc nepřátelské cizí mocnosti.



Silicon Valley se ukazuje jako pekelná lekce pro ty, kteří si mysleli, že demokracie a kapitalismus nevyhnutelně rostou společně. Musk je spojencem nepřátel demokracie, a to nejen spojencem ideologickým, ale i praktickým, který je schopen prostřednictvím svých podniků poskytovat konkrétní podporu Kremlu. Musk se může bez rozpaků spojit s Putinem, protože právě jeho podnikatelský úspěch nafoukl jeho sebevědomí a přiměl ho myslet si, že by měl být světem vnímán a zaslouží si být vnímán jako kolos, který nejlépe ovládá náš malý svět.



Dále si myslím, že Neameričané musí pochopit, že země, která se ocitla v kulturní válce, není schopna vést žádný jiný typ války. Když se zaposloucháte, do americké proputinovské pravice, získáte pocit, že se domnívá, že musí být proti všemu, pro co je Demokratická strana. Demokratická strana podporuje Ukrajinu, a proto americká pravice musí podporovat Rusko a používat k tomu jakýkoli falešný argument.



Bidenovy Spojené státy "nenávidí Rusko, protože je to křesťanská země", řekl Tucker Carlsen onehdy, čímž to, co říkám výše, dokázal.







Má smysl rozvádět šílenost, která se za touto poznámkou skrývá? Ukrajina je stejně jako Rusko křesťanská země s náboženskými menšinami. Možná je skutečnost, že ukrajinský prezident pochází z tamější židovské náboženské menšiny, nezvládnutelná pro americkou krajní pravici, která má noční můry ohledně údajného židovského spiknutí proti Twitteru.



Mohl bych pokračovat, ale než ztrácet drahocenný čas ověřováním faktů u Carlsona, je lepší pochopit, že pro část americké pravice je Putin přitažlivý ideologicky, protože podporuje hodnoty, které jsou proti liberalismu, osobně, protože je to silný autokrat, který vraždí a vězní své odpůrce, a politicky, protože je nepřítelem Bidenovy administrativy, a z definice je každý nepřítel Bidenovy administrativy jejich přítelem.



Pro Evropu toto pochopení nemůže přijít dost brzy. Trump může být v lednu 2025 americkým prezidentem, a v tom případě se Evropa bude muset bránit proti Rusku, bez podpory USA a možná, kdo ví, tváří v tvář odporu USA. Největší moc Západu se může brzy ocitnout v rukou mužů, kteří se spojí s největšími nepřáteli Západu. Z této vyhlídky bychom měli mít velký strach.







Zdroj v angličtině ZDE

0