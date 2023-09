dTest: Ne děravé regulaci umělé inteligence

8. 9. 2023

4 minuty

Celkem 118 evropských organizací chránících spotřebitele a občanská práva, včetně dTestu, vydalo společné prohlášení k navrhovanému znění Aktu o umělé inteligenci. Důvodem je upravený návrh Aktu o umělé inteligenci, kterým se vytváří mezera v pravidlech pro vysoce rizikové systémy umělé inteligence. Mezera musí být zacelena a principy vysoké úrovně ochrany fyzických osob musí být zachovány.

Evropská unie vstupuje do závěrečné fáze jednání o Aktu o umělé inteligenci. Velké technologické společnosti a další průmyslové subjekty lobbují za zavedení významné mezery do procesu klasifikace vysoce rizikových systémů umělé inteligence, která by celý právní předpis zpochybnila. „Akt EU o umělé inteligenci ve své původní podobě obsahoval seznam vysoce rizikových systémů umělé inteligence, včetně například systémů používaných k hodnocení studentů, k posuzování úvěruschopnosti fyzických osob, k hodnocení uchazečů o zaměstnání a k určování, kdo získá přístup k sociálním dávkám. Navržený právní předpis dále vyžadoval, aby vývojáři a poskytovatelé těchto vysoce rizikových systémů umělé inteligence zajistili, že jejich systémy jsou bezpečné a poskytují veřejně přístupné informace o tom, jak jejich systémy fungují,“ vysvětluje Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Tyto podmínky však oslabila nebezpečná mezera zavedená do procesu klasifikace vysoce rizikových způsobů použití umělé inteligence v článku 6. V původním návrhu Evropské komise byl systém umělé inteligence považován za vysoce rizikový, pokud měl být použit k jednomu z vysoce rizikových účelů uvedených v příloze III. Aktu. Rada a Evropský parlament však navrhují, aby vývojáři těchto systémů sami rozhodli, zda jimi vytvářený systém je vysoce rizikový. „Pokud by návrh článku 6 zůstal v posledním navrženém znění, umožnil by Akt o umělé inteligenci vývojářům umělé inteligence rozhodnout o vyjmutí vysoce rizikových systémů ze všech hmotněprávních pravidel,“ komentuje navrženou úpravu Petr Šmelhaus. Akt o umělé inteligenci by:

Zavedl vysokou právní nejistotu ohledně toho, které systémy jsou považovány za „vysoce rizikové".

Vedl k roztříštěnosti jednotného trhu EU, neboť členské státy si různě vykládají, co je „vysoké riziko".

V důsledku toho by orgány členských států čelily vážným problémům při prosazování právních předpisů, protože by neměly dostatek prostředků na dostatečnou kontrolu sebehodnocení vývojářů.

Umožnil bezohledným vývojářům vyhnout se základním požadavkům Aktu o umělé inteligenci. Naopak, zodpovědní vývojáři umělé inteligence by se tím ocitli v nevýhodě.

118 spotřebitelských a občanských organizací naléhavě žádá evropské zákonodárce, aby tyto návrhy zrušili a vrátili původní znění článku 6, které předtím Evropská komise navrhla. „Akt o umělé inteligenci musí upřednostňovat práva fyzických osob, kterých se systémy umělé inteligence dotýkají, a zajistit, aby vývoj a používání umělé inteligence byly odpovědné a transparentní,“ uzavírá Petr Šmelhaus za dTest.

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již statisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

