Timothy Snyder: Proč Rusové páchají na Ukrajině genocidu

12. 9. 2023

Ukrajinský novinář: Z jakého důvodu Rusko zvolilo takovou cestu? Měli by si uvědomit, že páchají zločin genocidy





Timothy Snyder: To je úžasná otázka a pro nás všechny je to tak trochu záhada, že? Dám vám logiku, víte, a pak o tom můžeme všichni přemýšlet. Zeptejte se Rusů za deset let, ale ta válka je založena na principu, že neexistujete, že? Principem války je, víte, Ukrajina neexistuje. Ukrajinci neexistují. Ukrajinská kultura neexistuje. To je ten princip, že Ukrajina vlastně neexistuje. Existuje jenom Rusko, velká ruská historie, velká ruská kultura. A teď, a tak ta myšlenka byla přijít a zabít nebo deportovat lidi, jako jste vy, lidi, jako jsou všichni tady. A pak ten šťastný Ukrajinec to má. Masy by se prostě smířily s tím, že jsou Rusové. To byla ta myšlenka. Ale co se stane, když se ukáže, že to není pravda. Takže ta ruská představa je, že všichni teď chtějí být Rusové. Tak se ukázalo, že to není pravda. Jak se pak cítíte? No, máte pocit, že musím zabíjet víc a víc lidí. Nejdřív si myslíte, že je to jenom elita, která je ukrajinská. Pak si uvědomíte, že víc lidí je ukrajinských. Pak si uvědomíte, že je tu celý ukrajinský národ. A tak logika je, dobře, musím zabíjet další a další lidi, abych se dostal k těm Ukrajincům, kteří chtějí být Rusy. A děláte to tak dlouho, až si uvědomíte, že takových Ukrajinců není moc. A najednou se ocitnete v té úplně genocidní pozici, ve které oni jsou, už když začali. Chci říct, oni to řekli zcela otevřeně. Tohle je koloniální mise. My budeme zabíjet elity. Deportujeme lidi do táborů a zbytek země pak půjde s námi. To už je genocidní, ale když se ukáže, že je víc lidí, které musíte zabít, tak zabijete víc lidí, a to oni říkají takhle otevřeně v televizi. Začali tím, že říkali tisíce nebo desetitisíce. A teď říkají, no, ukázalo se, že Ukrajinců je víc, takže musíme zabít miliony. Takže já si myslím, že to je, já si myslím, že to je ta dynamika.

