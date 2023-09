Británie: Téměř každá třetí žena z řad chirurgů britského zdravotnictví byla sexuálně napadena, vyplývá z průzkumu

13. 9. 2023

Průzkum představuje "moment #MeToo pro chirurgii", říká vedoucí britského fóra žen v chirurgii





Téměř každá třetí žena pracující v britském zdravotnictví byla v posledních pěti letech sexuálně napadena, vyplývá z průzkumu, který je označován za "hnutí #MeToo pro chirurgii".



Chirurgové, kteří se zúčastnili studie zveřejněné v časopise British Journal of Surgery a sdílené s BBC a deníkem Times, uvedli 11 případů znásilnění.



Průzkum zjistil, že 30 % chirurgů a chirurgiček, kteří odpověděli, uvedlo, že byli sexuálně napadeni, 29 % žen zažilo v práci nechtěné sexuální návrhy, více než 40 % obdrželo nevyžádané komentáře o svém těle a 38 % bzlo podrobeno v práci sexuálnímu "škádlení".





Téměř 90 % žen uvedlo, že se v posledních pěti letech staly svědky sexuálního obtěžování, stejnou odpověď uvedlo 81 % mužů.



Zpráva dochází k závěru: "K sexuálnímu obtěžování dochází často a zdá se, že v chirurgickém prostředí zůstává bez kontroly, což je způsobeno kombinací hluboce hierarchické struktury a nerovnováhy mezi pohlavími a mocí. Výsledkem je nebezpečné pracovní prostředí a nebezpečný prostor pro pacienty."



Studii, kterou vypracovala Exeterská univerzita na základě 1436 odpovědí na anonymní online průzkum, zadala pracovní skupina pro sexuální pochybení v chirurgii - skupina chirurgů, lékařů a výzkumných pracovníků ydravotnictví, kteří tvrdí, že "pracují na zvýšení povědomí o sexuálním pochybení v chirurgii, aby dosáhli kulturních a organizačních změn".



Z květnového šetření deníku Guardian/British Medical Journal vyplynulo, že v nemocnicích v Anglii bylo za posledních pět let zaznamenáno více než 35 600 "incidentů sexuální bezpečnosti". To přimělo Všeobecnou lékařskou radu, aby vyzvala lékaře k "nulové toleranci" sexuálního obtěžování.



Tamzin Cumingová, chirurgická konzultantka, která předsedá fóru Women in Surgery při Royal College of Surgeons of England, uvedla, že zpráva představuje "nejděsivější fakta, která kdy vyšla najevo" o tomto oboru, a "představuje moment #MeToo pro chirurgii".



V deníku Times napsala: "Náš výzkum odhaluje prostředí, kde může docházet k sexuálním útokům, obtěžování a znásilnění mezi personálem pracujícím v chirurgii, ale umožňuje to, aby to bylo ignorováno, protože systém chrání ty, kteří to provádějí, a ne ty, kdož jsou oběti."



Vyzvala k vytvoření národního implementačního panelu, který by dohlížel na plnění doporučení zprávy, a k nezávislému vyšetřování případů sexuálního zneužívání.



BBC hovořila s chirurgyní, která byla na počátku své kariéry sexuálně napadena starším chirurgem, který jí uprostřed operace strčil obličej do prsou pod záminkou stírání potu z čela.



Když to udělal podruhé, nabídla mu, že mu přinese ručník, a on odpověděl "ne, tohle je mnohem zábavnější".



BBC se dozvěděla, že nejčastějším scénářem bylo zneužití mladší stážistky starším mužem, který byl často jejím nadřízeným.



Doktorka Binta Sultanová z NHS England řekla BBC, že zpráva je "neuvěřitelně nepříjemným čtením" a že je třeba přijmout opatření, aby byly nemocnice bezpečné pro všechny.



Řekla: "Je třeba přijmout opatření, která by vedla ke zlepšení situace: "V tomto směru již podnikáme významné kroky, včetně závazků poskytovat větší podporu a jasné mechanismy pro oznamování těm, kteří byli obtěžováni nebo se chovali nevhodně."



Tim Mitchell, předseda Královské vysoké školy chirurgů v Anglii, uvedl, že takové chování "nemá ve ydravotnictví... nikde místo".





Označil ho za "odporné" a dodal: "Takové chování v našich řadách nebudeme tolerovat."







Podrobnosti v angličtině ZDE

