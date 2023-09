Ruská agrese na Ukrajině: Kyjev sděluje, že se zmocnil doněcké vesnice a že ruské síly utrpěly značné ztráty

15. 9. 2023

- Stav ruské lodi Minsk: Russian "Minsk" 🛳️🔥 pic.twitter.com/O1BTwExTgg — MAKS 23 👀🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) September 14, 2023 Ukrajina konstatuje, že vesnice Andrijivka jižně od Bachmutu je nyní pod její kontrolou



- Ukrajina se zmocnila vesnice Andrijivka v Doněcké oblasti



Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil oznámil, že se zmocnil vesnice Andrijivka v částečně okupované Doněcké oblasti a že sestřelil 17 bezpilotních letounů, které na Ukrajinu odpálilo Rusko.



V prohlášení na Facebooku generální štáb uvedl, že se bojovalo v okolí Bachmutu:



V bachmutském směru nepřítel neustává v pokusech prolomit obranu ozbrojených sil Ukrajiny v oblasti Bohdanivky.



Obranné síly Ukrajiny zase během útočných akcí zaznamenaly částečný úspěch v oblasti Kliščiivky.



Během útočných operací měly úspěch a ovládly Andrijivku, čímž způsobily nepříteli značné ztráty na živé síle a technice.



Andrijivka leží jižně od Bachmutu.



Ve zprávě se rovněž tvrdí:



Za posledních 24 hodin došlo k 25 bojovým střetům. Nepřítel vypálil 2 rakety a 59 leteckých úderů, provedl 56 ostřelování jak pozic našich vojsk, tak civilních objektů naší země. Rovněž včera útočníci napadli Ukrajinu a použili 22 bezpilotních letounů Šahed-136/131 kamikadze, z nichž 17 bylo zničeno ukrajinskou protivzdušnou obranou.





- Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v pátek uvedl, že ruské námořnictvo letos obdrželo dvě nové lodě a do konce roku 2023 má obdržet dalších 12, informovala ruská státní tisková agentura RIA.



Agentura Reuters připomíná, že v červenci ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že ruské námořnictvo obdrží v roce 2023 30 nových lodí. Šojgu ve svém komentáři neuvedl důvod snížení očekávaných dodávek.



- Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar ve čtvrtek na svém kanálu v Telegramu naznačila, že ukrajinské síly dobyly vesnici Andriivka, která se nachází v Doněcku.



Následně se objevila kritika, že toto oznámení bylo předčasné a že Ukrajina nedosáhla svého cíle. V pátek ráno však Suspilne uvádí, že generální štáb opět prohlásil, že osadu dobyl. Suspilne píše:



Obranné síly během útoku ovládly Andrijivku, pokračují v ofenzivě a mají částečný úspěch v oblasti Kliščiivky v Doněcké oblasti, oznámil generální štáb.



Třetí samostatná útočná brigáda potvrdila osvobození Andrijivky a prohlásila 72. brigádu Ruské federace za "zcela zničenou". Dodali, že boje v současné době pokračují, ukrajinské vojenské síly se usazují na nových pozicích.



- Ruský ministr obrany Sergej Šojgu navštívil ruskou Tichomořskou flotilu a kontroloval tam opravy a modernizaci jejích jaderných ponorek v závodě Zvezda ve městě Bolšoj Kamen, informuje agentura Reuters.



- Britské ministerstvo obrany je ve svém každodenním veřejném zpravodajském briefingu o válce na Ukrajině přesvědčeno o ukrajinských tvrzeních, že Ukrajina způsobila značné škody ruské černomořské flotile v Sevastopolu. S odvoláním na satelitní snímky píše:



Přestože ruské ministerstvo obrany škody na plavidlech bagatelizuje, důkazy z otevřených zdrojů naznačují, že Minsk [výsadková loď] byl téměř jistě funkčně zničen, zatímco Rostov [ponorka] pravděpodobně utrpěl katastrofální škody.



Ministerstvo dodává, že význam útoku nespočívá pouze v poškození samotných plavidel, ale také v dlouhodobých důsledcích pro loděnici:



Jakékoli úsilí o návrat ponorky do provozu bude pravděpodobně trvat mnoho let a bude stát stovky milionů dolarů. Existuje reálná možnost, že složitý úkol odstranit vrak ze suchých doků je vyřadí z provozu na mnoho měsíců. To by pro černomořskou flotilu znamenalo značný problém při udržování údržby flotily.





Úder proti loděnici byl proveden pomocí raket Storm Shadow dodaných Velkou Británií a odpálených z ukrajinských letadel. Šéf ukrajinského letectva krátce po úderu na Sevastopol poděkoval svým pilotům za "vynikající bojovou práci". Rusko neztratilo žádnou ponorku v boji od roku 1945 až do nynějška a k poslední ztrátě ponorky v mírové době došlo na počátku roku 2000.





Toto setkání vyvolalo obavy z možné dohody o zbraních poté, co američtí představitelé varovali, že Moskva hledá munici, kterou by mohla použít v konfliktu na Ukrajině.

Dále má Kim odcestovat do Vladivostoku, kde si prohlédne ruskou tichomořskou flotilu, univerzitu a další objekty.



- Vladimir Putin a Kim Čong-un si při setkání na dálném východě Ruska vzájemně darovali pušky, uvedl ve čtvrtek Kreml a potvrdil, že Putin navštíví Severní Koreu, ačkoli žádné další podrobnosti nebyly zveřejněny.



- Nejvyšší britský vojenský důstojník Tony Radakin ve stručném hodnocení současného stavu bojů uvedl, že Ukrajina "nadále drží iniciativu, zatlačuje Rusko zpět".



- Rusko uvedlo, že vyhostí dva americké diplomaty obviněné ze spolupráce s ruským občanem, který je obviněn ze spolupráce s cizím státem. USA uvedly, že tento krok je nevyprovokovaný a zcela neopodstatněný.





- Slovensko vyhostilo diplomata působícího na ruském velvyslanectví, uvedlo ve čtvrtek na svých internetových stránkách slovenské ministerstvo zahraničí. Ministerstvo uvedlo, že: "Důvodem jsou jeho aktivity, které byly v přímém rozporu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích."



- Jižní Korea vyjádřila "hluboké znepokojení a politování" nad setkáním severokorejského vůdce Kim Čong-una a ruského prezidenta Vladimira Putina, které se zřejmě zaměřilo na rozšíření vojenské spolupráce.



- Alexandr Lukašenko ve čtvrtek odcestoval z Běloruska na oficiální návštěvu Ruska, uvedla jeho tisková služba. Rozhovory s ruským prezidentem Vladimirem Putinem jsou naplánovány na pátek.



- Satelitní snímky zřejmě ukazují demontáž základny milice Wagner jihovýchodně od hlavního města Běloruska Minsku. Snímky z činnosti v posledních týdnech ukazovaly demontáž stanů na vojenské základně Tsel v Mogilevské oblasti a mohou naznačovat ukončení přítomnosti ruské žoldnéřské společnosti v zemi po krátké vzpouře uvnitř Ruska.



- Bulharsko se ve čtvrtek rozhodlo neprodloužit zákaz dovozu ukrajinského obilí do pěti východních zemí EU, který má vypršet tento týden, informovala agentura AFP. Ukrajinské ministerstvo zahraničí údajně uvedlo, že jakékoli rozhodnutí evropských států prodloužit omezení dovozu ukrajinských potravin od 15. září by bylo nezákonné a poškozovalo by společné hospodářské zájmy.



- Ukrajinská armáda ve čtvrtek uvedla, že při ranním útoku poškodila dvě ruské hlídkové lodě v Černém moři. Ukrajina rovněž prohlásila, že zničila ruský systém protivzdušné obrany u města Jevpatorija na okupovaném Krymu při útoku dronem a raketami, který ve čtvrtek ráno provedla Bezpečnostní služba Ukrajiny a námořnictvo.



- Při ruském ostřelování v obci Novodmytrivka, která se nachází v Chersonské oblasti, byl zabit šestiletý chlapec a další lidé byli zraněni.





uvedl v pátek vysoký vládní představitel.Premiér již dříve uvedl, že je připraven s Kimem jednat, ale opakované pozvání přichází poté, co severokorejský vůdce tento týden odcestoval do Ruska na setkání s prezidentem Vladimirem Putinem.Vyzvali Moskvu, aby jako stálý člen Rady bezpečnosti projevila odpovědnost.Stalo se tak v době, kdy severokorejský vůdce Kim Čong-un navštěvuje ruské zbrojní a technologické závody a pořádá schůzky s prezidentem Vladimirem Putinem, což vyvolává spekulace, že Kim bude Rusku dodávat munici pro jeho válečné úsilí na Ukrajině výměnou za to, že od Ruska obdrží vyspělé zbraně nebo technologie.Ruská Státní duma a členové Rady federace navrhli zablokovat aplikaci WhatsApp, pokud spustí ruskojazyčné kanály, uvádí americký think-tank, podle kterého je tato nabídka "pravděpodobně součástí širší iniciativy Kremlu s cílem zavést centrální kontrolu nad ruským informačním prostorem".Ve středu společnost Meta oznámila, že spustí funkci kanálů WhatsApp, která bude fungovat podobně jako Telegram, ve více než 150 zemích.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je příští týden očekáván v Bílém domě a na Kapitolu, protože navštíví USA během Valného shromáždění OSN.Zelenského cesta se uskuteční v době, kdy Kongres projednává žádost prezidenta Joea Bidena o poskytnutí až 24 miliard dolarů vojenské a humanitární pomoci Ukrajině v boji proti ruské invazi.Kubánský velvyslanec v Moskvě Julio Antonio Garmendia Pena prohlásil, že Kuba není proti legální účasti svých občanů v ruské válce na Ukrajině.Toto prohlášení popřel kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez, který ve čtvrtek uvedl, že jeho země je proti účasti svých občanů jako žoldáků ve válce.Podle agentury Reuters tato zjevně protichůdná prohlášení následují po zprávách kubánských státních i zahraničních médií, které naznačují, že mladí Kubánci se v posledních měsících přihlásili do armády Kremlu jako žoldáci a oběti údajného obchodu s lidmi.Rodriguez uvedl na sociálních sítích:Kubánská vláda se v souladu se svou národní legislativou jednoznačně a neochvějně staví proti účasti kubánských občanů v jakýchkoli konfliktech a proti žoldnéřství a obchodování s lidmi.Minulý týden kubánské úřady uvedly, že zatkly 17 osob na základě obvinění souvisejících s kruhem obchodníků s lidmi, který údajně lákal mladé Kubánce, aby sloužili v ruské armádě v průběhu konfliktu na Ukrajině.Rusko a Severní Korea jsou varovány před obchody se zbraněmiRuská státní tisková agentura RIA Novosti zveřejnila video, na němž je vidět, jak Kimův obrněný vlak vjíždí na nádraží ve městě Komsomolsk na Amuru a Kimova kolona krátce poté vyjíždí z nádraží. Agentura TASS uvedla, že Kim a místní ruští představitelé mířili do závodu, který vyrábí stíhačky Su-35 a Su-57.