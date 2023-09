Šéf britské labouristické opozice Starmer se začal chovat jako fašista

15. 9. 2023 / Jan Čulík

Obě hlavní britské politické strany začínají být posedlé předvolební kampani, přestože volby jsou stále v nedohlednu.







Šéf údajně levicové britské Labouristické strany se ve čtvrtek rozhodl přetrumfnout neofašisty z vládnoucí Sunakovy Konzervativní strany a oznámil, že až jeho strana vyhraje volby, začne považovat organizátory plaveb uprchlíků do Británie na malých člunech za "teroristy".







Přitom problémem je, že neexistuje žádná legální cesta, jejímž prostřednictvím by lidé, pronásledování násilím nebo oběti války či přírodních katastrof, jako třeba nyní ta v Libyi, mohli legálně zažádat o azyl a cestu do Británie.







Kdyby takové legální cesty existovaly, žádní organizátoři přeplaveb uprchlíků na malých člunech by nemohli existovat. Je to neuvěřitelné pokrytectví a zoufalá snaha Starmera chovat se populisticky.





Naštěstí Starmerovy výroky vyvolaly v Británii obrovskou vlnu kritiky. Výstižný je kreslený komentář deníku Guardian.





Sunakovo populistické a pokrytecké heslo (ani on nezavedl žádnou legální cestu, jíž by uprchlíci mohli žádat o azyl) STOP THE BOATS (ZASTAVTE ČLUNY S UPRCHLÍKY) na tomto obrázku Keir Starmer přemaloval na STOP THE TERRORISTS - ZASTAVTE TERORISTY. V moři před člunem, v němž stojí Starmer se Sunakem, plavou zoufale uprchlíci, a Starmer říká Sunakovi: "Tak. ZASTAVTE TERRORISTY zní daleko britštěji..."



Sarah Akinterinwa on Keir Starmer’s new approach to asylum seekers – cartoon https://t.co/S9f785CF2d — Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) September 14, 2023









