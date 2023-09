Ruská televize: Solovjev po útoku na Sevastopol znovu požaduje, aby Rusko zaútočilo na Západ

14. 9. 2023

čas čtení 1 minuta

"Musíme si uvědomit, že tohle je jen začátek. Že britská, německá, americká nacistická svoloč dá Ukrajině všechny rakety, kterou mohou, ATACMY, včetně Taurusu. Jejich hlavním úkolem je způsobit maximální škody Ruské federaci. Ano, můžeme reagovat útoky proti Kyjevu a Oděse. Ale my musíme reagovat útoky na Berlín, Londýn, Washington, New York, na místa, kde se shromažďují tito anti-lidé, na administrativní budovy, na místa, kde se činí tato rozhodnutí, a kde je vojenská infrastruktura. Musíme zaútočit na Polsko, na základnu, kudy všechen tento materiál přijíždí, musíme zaútočit na továrny, které ho vyrábějí. Nemáme jinou možnost. Tohle je válka Válka, která už je zjevná. Jsme ve válce s univerzálním zlem."

Attention, Great Britain, Germany, USA and Poland!



New threats from depressed Russian propagandist Solovyov. He gloomily predicts that today's attacks in Sevastopol "are just the beginning". pic.twitter.com/XzhSJnzFOz