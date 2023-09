Katastrofa v Libyi: "Moře neustále vyvrhuje těla": vládnou obavy, že počet mrtvých při záplavách v Libyi může dosáhnout 20 000 osob

14. 9. 2023

Plný rozsah zkázy v severoafrické zemi stále není jasný, humanitární organizace se snaží dostat do odříznutých oblastí



Mezinárodní pomoc se pomalu začíná dostávat do zničeného přístavního města Derna, zatímco se objevují obavy, že mohlo zahynout až 20 000 lidí, když bouře Daniel v noci na sobotu zasáhla severní pobřeží Libye.



Oficiální humanitární organizace, jako je libyjský Červený půlměsíc, prohlásily za nezvěstné deset tisíc lidí, ale ředitel zdravotnického střediska al-Bayda Abdul Rahim Maziq uvádí zlověstný vyšší odhad 20 000 mrtvých.

Mrtvoly stále leží na ulicích a pitné vody je nedostatek. Bouře usmrtila celé rodiny a vzhledem k odlehlosti některých vesnic a minimalistickému charakteru obecní správy bude trvat, než se počet obětí potvrdí.



Rozsah zkázy se však ukázal být ještě horší, než úředníci původně předpokládali. "Moře neustále vyvrhuje desítky těl", řekl Hichem Abu Chkiouat, ministr civilního letectví ve správě, která řídí východní Libyi, a dodal, že obnova bude stát miliardy dolarů.



Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Libyi ve středu uvedla, že v Derně, městě nejvíce postiženém bouří Daniel, bylo vysídleno nejméně 30 000 lidí. IOM dodala, že v dalších bouří zasažených oblastech včetně Benghází je známo 6 085 vysídlených osob, přičemž počet mrtvých stále nebyl ověřen.



Aby se zabránilo šíření nemocí, bylo nutné pohřbít těla tak, že stovky lidí byly pohřbeny hromadně v jednom hrobě. Obyvatelé Derny prosili o novou polní nemocnici, protože ze dvou stávajících nemocnic ve městě se staly provizorní márnice.



Podél pobřeží pracovaly námořní hlídky, které se snažily sbírat vyplavená těla, z nichž mnohá byla převezena do Tobruku k případné identifikaci.



Chybí potraviny a pitná voda a úřady se snažilí plně obnovit internet. Technická komise pro vyhodnocení škod, kterou vytvořil úřad pro silnice a mosty, oznámila, že rozsah zřícené silniční sítě v Derně se odhaduje na 30 km. Povodněmi zdevastovaná oblast měla rozlohu 90 hektarů a pět mostů bylo zničeno.



Organizace poskytující pomoc se snažily dostat do města, kde žije něco málo přes 100 000 obyvatel. Kvůli zničeným silnicím bylo nutné použít vrtulníky, které poskytl hlavně Egypt.



Mohamed Eljarh, libyjský novinář cestující do Derny, uvedl, že záchranáři se zatím nedostali do některých částí Derny, zejména na východě města, a také do nedalekého pobřežního města Susa a obce al-Sahel. "Až do včerejšího pozdního večera se ozývaly prosby některých přeživších pod troskami," řekl Eljarh z nedalekého města Tobruk.



Situaci v Sousse a okolních vesnicích označil za "novou tragickou epizodu". "Stovky domů jsou pohřbeny pod bahnem, sutinami a vodou. Žádná pomoc zatím nedorazila. ... Podobně postižené jsou i další oblasti. Počet obětí bude ohromující," řekl.



Těla některých obětí byla převezena do Tobruku, 175 km východně od Derny, ve snaze urychlit pohřby a zdokumentovat množství mrtvých.



Jediná funkční horská silnice mezi Tobrukem a Dernou byla ucpaná dopravou, kterou tvořila vozidla humanitární pomoci a zoufalí příbuzní, kteří se vydali hledat své pohřešované blízké.



Mezinárodní pomoc přichází ze zemí historicky spjatých s Libyí včetně Turecka, Spojených arabských emirátů a Egypta, kde byl vyhlášen třídenní smutek. Pomoc v podobě nákladních aut a lékařů je posílána i ze Západu.



Země je již několik let politicky rozdělená. Přetrvává však dojem, že mezinárodní operace pomoci se rozjíždí pomalu, pozornost se soustředí na zemětřesení v Maroku a odborníkům trvá, než si uvědomí rozsah katastrofy.





Francie vysílá polní nemocnici a asi 50 vojenských a civilních pracovníků, kteří jsou schopni ošetřit asi 500 lidí denně, uvedla v úterý Paříž.





V souvislosti s tragédií se objevují otázky, jak je možné, že Derna byla tak vystavena škodám způsobeným bouří Daniel. Moin Kikhia z thinktanku Libye Democratic Institute uvedl: "Narušení životního prostředí způsobené bouří se v důsledku endemické korupce a nedostatečné správy věcí veřejných změnilo v něco jako biblickou katastrofu.







Voda místy dosahovala výšky 20 metrů, takže lidé i ve třetím patře byli odplaveni do moře. Z dokumentů vyplývá, že přehrady nebyly po léta udržovány.



"Lze jen doufat, že to povede k zamyšlení v Libyi i v zahraničí nad potřebou zvolit novou jednotnou vládu."



Panují také obavy, že Derna a sousední Susa byly kvůli své blízkosti k Itálii a Řecku uzly pro tisíce migrantů, kteří se snažili překonat Středozemní moře, a mnozí z nich byli v nedokonalých příbytcích v blízkosti přístavu.



Rashad Hamed, odborný konzultant na údaje z dětského fondu OSN, Unicef, řekl: "Humanitární katastrofa v libyjské Derně se liší od humanitární katastrofy v marocké Marrákeši. Marockému zemětřesení se nedalo zabránit ani ho zmírnit, zatímco katastrofa v Derně byla způsobena hrubou nedbalostí, za kterou zaplatily tisíce obětí."



Uvedl, že přehrada Wadi Derna "zadržovala dešťovou vodu a zanedbaný přeliv přehrady, který nebyl dlouho čištěn, nedokázal vodu odvést. V důsledku toho se přehrada zřítila a voda strhla město a vrhla ho do moře".



V Libyi již začaly politické boje, v nichž se ti, kdo jsou u moci, snaží vyhnout vině. Musa al-Koni, člen libyjské prezidentské rady, uvedl: "Neočekávalo se, že tento hurikán bude tak silný a ničivý v takovém rozsahu, zejména proto, že země dosud nebyla svědkem tak ničivých bouří."



V rozhovoru pro libyjský televizní kanál Al Ahrar řekl: "Krizi jsme řešili bez plánů a veřejnosti je jasné, co se stalo. Chceme, aby se vše udělalo maximálně a nejrychleji, a nyní nemáme čas na vzájemné obviňování a musíme pracovat, jak nejlépe umíme. Nikdo z nás nebyl vystaven tomu, čemu byli naši lidé vystaveni v Derně, a je přirozené, že obviňujeme naše instituce."







Podrobnosti v angličtině ZDE

