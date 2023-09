Čtvrtý termodynamický zákon: Ničením kultury teplota planety neklesá

19. 9. 2023 / Ivan Větvička

Foto: Útok na Braniborskou bránu proběhl 2 dny po pokojné demonstraci. Nebylo jeho skutečným cílem diskreditovat klimatickou agendu? Braniborská brána v Berlíně se v neděli stala obětí teroru hnutí Letzte Generation – klimatisté tento symbol Berlína potřísnili rudou barvou, v dalších dnech se chystají blokovat silnice. Je absurdní, že se rozhodli šikanovat právě Berlíňany, kteří šetří energií až extrémním způsobem. Stejně nesmyslné jsou útoky na významná umělecká díla v galeriích, vyrušování na koncertech a další, podobně barbarské činy. To jim opravdu nedochází, že ničení světového kulturního dědictví i živé kultury nemá vliv na teplotu atmosféry a vyvolá prudkou averzi veřejnosti – nejenom vůči klimatistům samotným, ale i proti otázkám ochrany životního prostředí, které opravdu musíme naléhavě řešit?



Potemnělý Berlín

Berlín jsem navštívil ve čtvrtek 14. září. Měl jsem tedy to štěstí, že jsem si mohl prohlédnout Braniborskou bránu těsně před upatláním a pravděpodobným zostřením bezpečnostních opatření v okolí. Bylo po setmění, asi tři čtvrtě na devět večer. Lidé se kolem tlumeně zářící brány rojili jako můry kolem lampy. A nebylo divu, bylo to v širokém okolí jediné místo s relativně příjemným osvětlením. Ostatní architektonické dominanty, s výjimkou vysílací věže, nebyly nasvětlené vůbec (například Berlínský dóm), nebo jenom minimalisticky. Ulice, včetně slavného bulváru Unter den Linden, tonuly v příšeří slabých, studeně zářících „ledek“. Světla bylo dost na to, aby člověk nezakopl, ale mělo nepříjemnou studenou barvu, která nezvala k procházce. A chodců skutečně bylo velmi poskrovnu, ačkoli byl teplý a vlahý večer. Je pouze otázkou času, kdy nějaká studie prokáže, že takto řešené veřejné osvětlení přispívá k nárůstu depresí a jiných duševních poruch. Berlíňané tedy přinášejí úsporám energie nemalé oběti, za což se jim klimatisté „odměnili“ útokem na srdce metropole.

K čemu to vede?

Klimatisté destruktivními činy na významných místech nepochybně rozšíří své řady, protože k sobě přitáhnou další exhibicionisty, kteří touží být ve středu pozornosti bez ohledu na škody, které napáchají, a následně využijí možnost schovat se za ušlechtilé ideály, aby vyvázli „bez ztráty kytičky“, nebo alespoň s nižším trestem.

Klimatistický teror popouzí veřejnost. Pokud tato kampaň potrvá dostatečně dlouho, vytlačí ochranu klimatu a životního prostředí z mainstreamové debaty. Pro politiky a vrcholné manažery bude toxické zmiňovat témata, která patří do agendy extremistů. V politickém spektru vzniká snadno obsaditelná nika pro strany a jednotlivce, kteří se vymezí proti ochranářským opatřením s poukazem na nejbarbarštější činy „obránců klimatu“. Pokojné demonstranty i odborníky s nimi hodí do jednoho pytle.

Nabízí se otázka, kdo má z teroru klimatistů skutečný užitek – že by státy a firmy zaměřené na těžbu fosilních paliv? Bylo by zajímavé vědět, kdo všechno platí a organizuje útoky barvou a lepidlem. Cíle jsou vybírány se znepokojivou profesionalitou a kostýmy vandalů bývají na fotografiích dobře vidět. Zatím se nikdo nepřilepil ve slepé uličce ve vytahaném hnědém svetru. Opravdu naše kultura čelí pouze spontánním akcím idealistů?

Planeta se bez ohledu na aktivity klimatických extremistů otepluje dál, ale důvěra mezi lidmi poklesla o něco blíže k bodu mrazu, což komplikuje nejenom kulturní život i všední cesty do práce, ale především snižuje ochotu nalézt způsob, jak na Zemi udržet rozvinutou lidskou civilizaci a nezničit biosféru.

