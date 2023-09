V Británii padají stropy ve školách, v nemocnicích a v soudních budovách

19. 9. 2023

Prudký nárůst počtu škol v Anglii s betonem ohroženým zřícením



Ministerstvo školství uvádí, že počet míst, kde byl nalezen vyztužený autoklávovaný pórobeton, vzrostl ze 147 na 174





Britské ministerstvo školství uvedlo, že ve 174 anglických školách byl nalezen rozpadající se a potenciálně nebezpečný beton, což je o 27 více než v původním seznamu a stále se očekává, že to bude o něco méně než konečný počet.



V revidovaném seznamu škol postižených zpevněným autoklávovaným pórobetonem (Raac), který je první oficiální vládní zprávou o této krizi za posledních čtrnáct dní, uvedlo ministerstvo školství , že 23 škol musí nyní používat kombinaci virtuální a prezenční výuky, což je o tři více než dříve.





Pouze jedna škola je však nucena využívat výhradně dálkovou výuku, což je méně než v původním seznamu čtyř škol, a žádná není zcela uzavřena.



Z aktualizace, která podává přehled o situaci k minulému čtvrtku, vyplývá, že porézní beton Raac postihl 91 základních škol a 67 středních škol, ostatní školy jsou kombinací škol 16+ a škol pro všechny věkové kategorie.



Ministerstvo školství čelí tlaku, aby poskytlo více informací o školách postižených technologií Raac, což je levnější a lehčí forma betonu s životností pouhých 30 let, která se používala při stavbě škol a dalších veřejných budov od 50. do 90. let 20. století.



Školy po naléhavém bezpečnostním upozornění krátce před začátkem nového pololetí přijaly různá opatření, od podepření budov až po přesunutí dětí do dočasných tříd nebo jejich nucení učit se z domova.



Gillian Keeganová, ministryně školství, uvedla, že ministerstvo školství "zaujímá opatrný přístup", aby rodiče ujistilo o bezpečnosti.



Paul Whiteman, šéf odborového svazu NAHT, který zastupuje ředitele a další vedoucí pracovníky škol, uvedl, že chybí dlouhodobější odpovědi.



"Stále potřebujeme skutečný smysl pro jasný plán, který by nejen zavedl krátkodobá zmírňující opatření, ale také řádně opravil nebo vyměnil budovy tak, aby byly vhodné pro daný účel," řekl. "Podepírání stropů kovovými tyčemi zjevně není seriózní řešení ve střednědobém ani dlouhodobém horizontu."



Přestože omezená životnost porézního betonu Raac byla známa již několik let, uzavření škol přišlo po sérii náhlých selhání konstrukcí postavených systémem Raac v posledních měsících, které donutily velké množství ředitelů a škol přijmout náhradní opatření.



Bridget Phillipsonová, stínová ministryně školství, obvinila ministerstvo školství z toho, že projevuje obecný nedostatek otevřenosti v této otázce, a řekla, že to zřejmě svědčí o širším přístupu vlády, která původně doufala, že problém zakryje, a nyní se ho snaží minimalizovat.





"Ministři jsou rádi, když se to jen tak odflákne a nechá se to jako problém někoho jiného," řekla. "Vláda na sklonku svého funkčního období nemá zájem to napravit. A upřímně řečeno, jsou to děti jiných lidí a oni nemají zájem to řešit."



Vládnoucí konzervativci samozřejmě posílají své děti do soukromých škol, které postiženy rozpadávajícím se betonem nejsou.









