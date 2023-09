Boje v Karabachu probíhají podél celé linie kontaktu

20. 9. 2023

Boje v Náhorním Karabachu probíhají podél celé linie kontaktu. Ázerbájdžán používá téměř všechny typy zbraní, které má k dispozici. Informoval o tom arménský informační portál "Aysor".

"Boje probíhají po celé délce kontaktní linie. Ozbrojené síly Ázerbájdžánu používají dělostřelectvo a rakety, útočné drony, bojová letadla," uvádí zpráva.

19. září začalo další zhoršení v Náhorním Karabachu. Baku oznámilo zahájení "protiteroristických opatření místní povahy" a požadovalo stažení arménské armády z regionu. Jerevan uvedl, že v Karabachu nejsou žádné arménské ozbrojené síly, a to, co se děje, označil za "rozsáhlou agresi". Obyvatelé arménského hlavního města šli na protest před budovou arménské vlády a obvinili vedení země a osobně premiéra Nikola Pašinjana z toho, co se stalo.

Zdroj v ruštině: ZDE

