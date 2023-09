Diktatura realit, aneb nebavit, nediskutovat a nevěřit

23. 9. 2023 / Petr Haraším

Kdo to je? Kudy chodí, tudy se chlubí. Kdo to asi tak je? Ano, je to český smích premiér, největší premiant všech dob ve zdolávání nejtěžších světových krizí české verze zdeformovaného kapitalismu ve stylu „chudí chudnou, bohatí bohatnou“. České chudší občany on má tak rád. Tuze rád. Tak rád, že jim navařil kulinářský blaf zvaný Český pravicový antisociální škrtící balíček. A proč občanům premiér nevalné pověsti valné dezorientace navařil odpudivé ekonomické pomeje? Navařil, protože s kolegou Babišem zadělali na nejničivější ekonomickou krizi v historii Česka. Poněvadž už nešlo skrývat plody vzájemné pravicové spolupráce, bylo urychleně nutné naservírovat tupý ekonomický pravicový sajrajt, který má zahladit stopy dobré družby. Občanům opět bude akorát na zvracení, ale s tím si už budoucnost nějak poradí. Vždyť si vždy poradila.

Proč ale když?

Proč si ovšem dnešní vládní mohou dovolit činit tato katastrofální opatření směrem k dolním deseti milionům, když je plně podporuje sotva pár procent nejbohatších voličů? Úchylný ekonomický balíček si vláda pod jhem ODS může plně dovolit, neboť je jí naprostý šumák nějaká pitomá demokracie, budoucnost této země, natož nějací občané. ODS se již zcela domluvila s hnutím ANO na kolaboraci a velezradě všech principů slušnosti a právního státu. V roce 2025 nás čeká nejprve sobáš populistické pravice s pravicí konzervativní, účast sice nepovinná, ale každý tam bude, a pak už jen společná salaš vzájemné kmotří pomoci, za který budeme další desetiletí platit jako mourovatí.

Stigmata kůlů v plotě

Českou pravicí zfanatizovaní komentátoři se vysmívají nad kvalitou vzájemné nejemné diskuse bohorovného vševědoucího premiéra s prý namol lžemi promořenými občany. Diskuse nevalné úrovně to dozajista byla, o tom žádná. Rozvášnění občané kol pravdomluvného prolhaného premiéra stojí a snaží se nalézt shodnou realitu s premiérem, jenž ovšem dlí o pár realit dál a výš. Prožili si necelých 34 let od komunistické zvůle, etapu nízkých platů, utahování malých opasků až po vznik nedotknutelné kasty českých dolarových miliardářů. Pamatují slavná Devadesátá, kdy tady Klausovi pohůnci z nejmenované strany kradli víc, mnohem víc než kdokoli kdykoli jakkoli.

Pamatují si také světového ministra chemika Kalouska, který škrtil ekonomiku tak dlouho, až ji docela uškrtil. Nemastný neslavný premiér nemůže najednou smýt stranickou zažranou špínu a ani se nijak moc nesnaží, ba naopak akty moci kolem bezpečnostního rizika Blažka či brněnské koksové mafie megahalí přímo na slavné tradice navazuje. Aktuální „Dragounádou“ v Olomouci učinilo duo Blažek & Fiala další historický krok k věčné slávě stranických kmotrů a očištění bytové kauzy ve prospěch pochybného práva silnějšího.

Občané si strastí realit vlády ODS zažili a prožili, nic je proto nenutí věřit nové realitě slastí pravicového Otce vlasti. Pochopitelně, že Fiala sám sobě ani zbla nevěří, že nenechá nikoho padnout do bláta inflace a špíny chudoby, ostatně mu je to u fialového zadku. Stejně tak ví a ví to moc dobře, že důchodci, rodiny s dětmi, invalidi a samoživitelky nikdy dobře nemohou zvládnout nastolenou pravicovou reálii nejvyšších cen a rovněž zde mu je potíž občana u fialového zadku.

Pravice občany 34 let drtí v neoliberálním mlýnku na lidské maso, tak proč by měli věřit zrovna této realitě? Proč by nemohli uvěřit na ukrajinské občany s plnými košíky dobrot, kteří si pádí do výdejen peněz (fakt nevím, kde by mohly být), když musí uvěřit na svatý neoliberální zázrak, kterak zaplatit z nadměrného 15tisícového důchodu 15tisícový nájem a další životní propriety, jež bez ztráty životní kytičky nelze opomenout. Ta realita českých životních nákladů je tak krutá, že je mnohdy jedinou záchranou uvěřit na realitu smyšlených výdejen peněz.

Fakta nehrají roli, všude létají nesmysle jako motýle. Jedni věří na ukrajinské migranty u výdejen peněz, druzí věří, že nenechají nikoho padnout. Jedni věří na oprávněnou invazi kremelských hrdinů, druzí věří na zvyšující se životní úroveň v době poklesu reálných platů a dvojciferné dlouhodobé inflace. Jedni věří na realitu páně Rajchla, druzí na realitu strategických investic.

Madame Hovorková píše o existující malé skupince lidí, která je zmanipulovaná tak, že uvěří všemu. Uvěří na bílou, když je černá a na černou, když je bílá. Činí tak, aby mohli vlastní problémy nešťastného života svádět na okolí. Netuším, a Hovorková lišácky již nedodá, zda zde myslí občany, které s chutí označuje za kremelskou protičeskou lůzu, či aktuální vládu, kterou označuje téměř za svatou. Jedni i druzí totiž viní okolí ze svých zklamání. První viní „postsametové“ pravicové pořádky a ty druhé, druzí viní Babiše, Putina a ty první.

Jak si stojí s realitou třebas premiér Fiala můžeme demonstrovat na kauze Blažek, kdy na realitu náhodné schůzky uvěřil pouze premiér a pár dalších Ivanů, ač fakta hovoří zcela jinak.

Jak může rovněž vypadat realita je reálně vidět u balíčku normalizace a konsolidace. Jedna realita na svou čest tvrdí, že balíček pomůže všem. Druhá realita ovšem na svou čest prohlašuje, že trpět bude opět a zas převážně již chudá chudina a bídná spodina, která musí odmakat pravicové poklesky zvící stovek miliard pro vrstvy bohaté a chudé oligarchy. Ať platí ta či ta realita, je už jasné, že celá pravicová koalice se bude bít od rána do rána za přijetí ekonomického balíčku a za další oškubání neprivilegovaných občanů české neoliberální říše. Když jde o to okrást nejnižší z lidí, tak je česká pravice vždy hotova k nelítostnému boji do posledního padlého důchodce, invalidy a celé sociálně slabé rodiny.

nejsme malá země, nejsme malá země skandují zmanipulovaní voliči nad čísly nezvládnuté inflace, stále stoupajících cen, nad poklesem reálných platů a smutné recese české ekonomiky. Jsme sebevědomí, jsme silní a budeme zas světoví, jen pár let, pár desetiletí, pár bilionů. A pak, kdo tady žije mimo realitu?

Nemluvit, nediskutovat

Nemluví se s nimi, nemá se s nimi mluvit, nedá se s nimi mluvit, jsou mimo naši realitu. Ovšem pokud se vláda nevzpamatuje, tak může nastat situace, že političtí zástupci a vůdci právě těchto občanů, s kterými se dnes nemluví, s kterými se nesmí diskutovat a vnímat jejich odlišnou realitu, budou říkat po dalších volbách nám všem, co je nová realita Česka.





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do veřejných zdrojů

