Kterak "spasit míra": Pohled z Ruska

27. 9. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Vlivný ruský politolog Sergej Karaganov, jenž stojí v čele thinktanku Rada pro zahraniční a bezpečnostní politiku, navrhuje "zabránit 3. světové válce" (čti: porážce ruské invaze na Ukrajinu) nasazením taktických jaderných zbraní.

Karaganovův článek pro RIA Novosti je fragmentem širšího pojednání připravovaného k publikaci v časopise Rusko v globální politice. I v této formě ale výmluvně reprezentuje způsob, jakým dnes v Kremlu uvažují o záležitostech, jež tolik tíží české chcimíry. (Připomínám, že Karaganov je osoba s úzkými vazbami na Putina a ministra zahraničí Lavrova.)

Podle Karaganova samozřejmě Rusko nenese vůbec žádnou odpovědnost za rozpoutání totální invaze na Ukrajinu v únoru loňského roku, od níž je do poslední chvíle všichni odrazovali. "Hlavními zdroji hrozby jsou morální, politická, intelektuální, sociální, ekonomická víceúrovňová krize drtivé části kolektivního Západu," píše licoměrně ruský jestřáb.

"Nyní je nutné postavit politickou a psychologickou bariéru na cestě jejich vývoje na vojenskou úroveň, obnovit strach z jaderné války, která zachránila svět v období akutní rivality během studené války. Struktura rivality v multipolárním světě, a bude jaderně-multipolární, bude mnohem komplikovanější. Nyní je nutné do těchto systémů vložit pojistky. A tím hlavním je strach z jaderného Armagedonu, který omezuje a civilizuje elity."

Nositelem pojetí "civilizovanosti" založeného na hrozbě zničení celého světa ve jménu ničím neomezované ruské bestiální agrese má být pochopitelně především Kreml.

"Zatím nevidím možnost dosáhnout toho bez probuzení pudu sebezáchovy na Západě a vlastně ve světových elitách obecně, leda posílením jaderné hrozby. Doufám, že ji nedotáhnu do konce. Ale nepřítel si musí být vědom bezpodmínečné připravenosti našeho vedení a společnosti učinit tento krok v případě nouze. Je nutné obnovit víru v peklo u těch, kteří ji ztratili."

"Aktivace jaderného faktoru s hrůzou, kterou vyvolává, je nezbytná, aby se zabránilo nevyhnutelné rivalitě eskalovat ve války. Proto, pokud musejí být použity jaderné zbraně (Bůh chraň!), je nutné, aby byl úder dostatečně masivní."

"Budou-li jaderné zbraně použity v minimálním měřítku a s náloží několika kilotun, pak lze válku vyhrát, ale hrůza z nich, která udržovala relativní mír po tři čtvrtě století, bude zničena. Jaderné zbraně se stanou "použitelnými". Vím, že nejen já, ale i někteří kolegové na Západě jsme se v této souvislosti obávali omezené výměny jaderných úderů mezi Indií a Pákistánem. Svět by se nezhroutil a posvátný strach z jaderných zbraní by zmizel. Jejich použití v Evropě, vzhledem k její stále klíčové úloze v globální mediální agendě, by tento strach obnovilo. Ale opakuji: Bůh chraň a modlím se, aby nebylo nutné použít Boží zbraň, abychom si vzpomněli na ty, kteří ho ztratili."

Přeloženy do lidštiny zní Karaganovovy formulace následovně: "Nejen že zcela odmítáme odpovědnost za napadení Ukrajiny a genocidní válku proti ní, ale než bychom v sebemenší míře přiznali neúspěch tohoto tažení, budeme raději vyhrožovat zničením celého světa jadernými zbraněmi. Naším stanoviskem je, že pokud nás nenecháte vést libovolně genocidní války proti sousedům, jejichž hranice a nezávislost jsme se v řadě mezinárodněprávních dokumentů zavázali respektovat, použijeme zbraně hromadného ničení. A pak řekneme, že je to opět jen a jen vaše vina, protože jste nás nenechali v klidu vraždit, mučit, znásilňovat, unášet a porušťovat Ukrajince."

S exempláři uplatňujícími tuto logiku máme podle našich chcimírů uzavřít "kompromis". Ten prý "ukončí válku", která nebýt ruské imperiální agresivity nikdy nevznikla - a která, pokud skončí čímkoliv jiným než ruskou porážkou, zcela zničí bezpečnostní architekturu poválečné Evropy a stane se jen předehrou dalších invazí.

Čerstvě oznámená zjištění BIS ohledně placeného šíření ruské propagandy v České republice ovšem aktualizují dávnou otázku, kterou by měla zmíněná instituce také co nejdříve pomoci rozřešit: Totiž kdo ze chcimírů u nás šíří ruské narativy a ruskou propagandu proto, že je opravdovým užitečným idiotem, zcela neschopným pochopit hloubku sadistické patologie ruské imperiální agresivity - a kdo je za tyto aktivity ve prospěch nepřátelské mocnosti ve skutečnosti štědře placen.

