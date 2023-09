Sněmovna reprezentantů USA schválila provizorní zákon o financování státu - bez peněz pro Ukrajinu

1. 10. 2023

čas čtení 5 minut

Návrh zákona Sněmovny reprezentantů nezahrnuje financování Ukrajiny, které se stalo zdrojem pobouření mezi ultrapravicovými poslanci

Sněmovna reprezentantů v sobotu schválila návrh zákona o prodloužení financování vlády o 45 dní a poslala jej do Senátu, přičemž k odvrácení federálního shutdownu zbývají už jen hodiny. Pokud Joe Biden nepodepíše zákon o financování do půlnoci, vláda bude uzavřena.



Návrh zákona prošel Sněmovnou reprezentantů v drtivém poměru 335 ku 91 hlasům, přičemž 209 demokratů se připojilo ke 126 republikánům, kteří zákon podpořili. Devadesát republikánů bylo proti tomuto návrhu zákona. Sněmovna reprezentantů v sobotu schválila návrh zákona o prodloužení financování vlády o 45 dní a poslala jej do Senátu, přičemž k odvrácení federálního shutdownu zbývají už jen hodiny. Pokud Joe Biden nepodepíše zákon o financování do půlnoci, vláda bude uzavřena.Návrh zákona prošel Sněmovnou reprezentantů v drtivém poměru 335 ku 91 hlasům, přičemž 209 demokratů se připojilo ke 126 republikánům, kteří zákon podpořili. Devadesát republikánů bylo proti tomuto návrhu zákona.







Návrh zákona - který představil republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy jen několik hodin před závěrečným hlasováním - by prodloužil financování do 17. listopadu a vyčlenil 16 miliard dolarů na pomoc při katastrofách. Návrh zákona Sněmovny reprezentantů nezahrnuje financování Ukrajiny, které se stalo zdrojem pobouření mezi ultrapravicovými zákonodárci.



McCarthy předložil návrh zákona v režimu pozastavení pravidel, což znamená, že k jeho prosazení potřeboval podporu dvou třetin členů Sněmovny reprezentantů. Přestože demokraté kritizovali, že návrh zákona neobsahuje financování Ukrajiny, nakonec McCarthymu poskytli podporu potřebnou k tomu, aby zákon prošel přes cílovou čáru.



V projevu po hlasování McCarthy vyjádřil zklamání nad tím, že velká část jeho strany byla proti tomuto návrhu zákona, ale řekl, že neústupnost, kterou projevili ulrapravicoví republikáni, mu nedala jinou možnost.



"Je zcela jasné, že jsem se snažil všemi možnými způsoby, naslouchal jsem každému jednotlivci," řekl McCarthy novinářům. "Pokud máte v poslance, kteří vás nenechají hlasovat pro návrhy zákonů o rozpočtových prostředcích, tak jedinou reakcí je zavřít a neplatit našim vojákům: Nechci být součástí tohoto týmu."



Před hlasováním ve Sněmovně reprezentantů plánoval Senát hlasování o samostatném návrhu zákona o dočasných výdajích, který by rovněž udržel vládu v provozu do 17. listopadu a poskytl část finančních prostředků na válečné úsilí na Ukrajině a také na pomoc při katastrofách.



Hlasování v Senátu se však zadrhlo poté, co republikáni prohlásili, že chtějí počkat, zda se Sněmovně podaří schválit McCarthyho návrh před půlnocí. S ohledem na pohyb ve Sněmovně republikánský vůdce v Senátu Mitch McConnell prohlásil, že prozatím nepodpoří hlasování o senátním návrhu zákona.



Nyní, když Sněmovna schválila McCarthyho návrh zákona, se veškerá pozornost obrací k Senátu. Ačkoli senátní demokraté vyjádřili nespokojenost se schválením návrhu zákona, který nezahrnuje financování Ukrajiny, sněmovní návrh zákona pro ně v současné době představuje jedinou možnost, jak zabránit shutdownu. Kvůli procedurálním překážkám nemůže Senát uspořádat závěrečné hlasování o vlastním návrhu zákona dříve než v neděli, kdy by již shutdown začal.



Vzácné víkendové zasedání se konalo den poté, co Sněmovna reprezentantů neschválila McCarthyho původní návrh provizorního zákona, který by prodloužil financování vlády o další měsíc a zároveň uzákonil výrazné škrty ve výdajích většiny federálních úřadů.



McCarthyho návrh odmítlo 21 republikánů ve Sněmovně reprezentantů, neboť členové ultrapravice nadále trvali na tom, že pokračující usnesení nepodpoří. Ultrapravicoví republikáni hrozili, že předsedu parlamentu sesadí, pokud se spojí s demokraty, aby zajistil, že vláda zůstala otevřená, což je reálná hrozba, vzhldem k tomu, že k předložení návrhu na uvolnění předsednického křesla stačí jeden člen. Navzdory kritice ze strany svých ultrapravicových kolegů McCarthy v sobotu hrozby svému předsednictví bagatelizoval.



"Pokud chce někdo podat návrh proti mně, ať ho podá," řekl McCarthy novinářům. "V místnosti musí být dospělý člověk. Já budu vládnout podle toho, co je pro tuto zemi nejlepší."



Zatímco zákonodárci pokročili ve svém úsilí o prodloužení financování, federální vláda se připravovala na možnost prvního shutdownu za téměř pět let. Bílý dům varoval, že shutdown by donutil statisíce vládních zaměstnanců zůstat bez výplaty, ohrozil by přístup k životně důležitým výživovým programům a zpozdil by projekty na pomoc při katastrofách.



"Extrémní republikáni ve Sněmovně reprezentantů nesou jedinou - výhradní - vinu za to, že nás vedou k shutdownu. Toho jsme právě teď svědky," řekla v pátek tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová.





Zdroj v angličtině ZDE

0