USA: Šéf Sněmovny reprezentantů byl odvolán

4. 10. 2023

Republikán Kevin McCarthy přišel o funkci předsedy Sněmovny reprezentantů po konfrontaci na Capitol Hill kvůli vládnímu financování. Republikán Kevin McCarthy přišel o funkci předsedy Sněmovny reprezentantů po konfrontaci na Capitol Hill kvůli vládnímu financování.

Kalifornský republikán, který čelil velkým výzvám, včetně tvrdé volební matematiky a konzervativní vzpoury proti svému úřadu, byl sesazen v poměru hlasů 216:210, přičemž osm republikánů hlasovalo pro odvolání McCarthyho z funkce. Jde o historicky bezprecedentní událost, protože žádný šéf sněmovny ještě nebyl tímto způsobem odvolán.

Podle referenční příručky "House Practice: A Guide to the Rules, Precedents and Procedures of the House" (Sněmovní praxe: Průvodce pravidly, precedenty a postupy sněmovny) byl McCarthy povinen předložit úředníkovi důvěrný seznam osob "v pořadí, v jakém každá z nich bude jednat jako dočasný předseda v případě volného místa".

Když byl McCarthy odvolán z funkce, úředník tento seznam vytáhl a jméno číslo jedna se stalo prozatímním mluvčím. V tomto případě byl jmenován republikánský poslanec Patrick McHenry, přední McCarthyho spojenec.

Sněmovna nyní bude muset zvolit nového předsedu. Republikáni ve Sněmovně reprezentantů budou mít podle zdrojů v úterý večer konferenční zasedání, i když se neočekává, že by se volby konaly v úterý.

