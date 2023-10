Izrael a Palestina: Odnesou to zase obyčejní lidé

7. 10. 2023

čas čtení 8 minut

Při izraelském bombardování nemocnic v Gaze zahynula zdravotní sestra a řidič sanitky, konstatují Lékaři bez hranic:

Reports from medical aid group MSF (Médecins Sans Frontières) say that a nurse and an ambulance driver have been killed after Israeli airstrikes on Gaza hospitals.



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/SOQnwPl7Xr — Sky News (@SkyNews) October 7, 2023 Těžko hledat spravedlivou válku tam, kde je tolik vzájemné nespravedlnosti. Smutek nad mrtvými, kteří umiraji stejně a přesto si nejsou a nebudou rovni. Netanjahu a Hamas, spříznění volbou moci... nes/astná konstelace, a zase to "s námi, nebo proti nám" 🙈🙏— petr fischer (@petrfischer3) October 7, 2023

Uvězněná 2,3milionová populace Gazy, která byla během 16 let, kdy Hamás převzal kontrolu nad tímto pásmem a Izrael a Egypt zavedly tvrdou blokádu, již čtyřikrát zmítána válkami, ponese hlavní důsledky. Chudé obyvatelsvo Gazy je tam uvězněno. Tamější studenti, kteří nedávno dostali stipendia ke studiu v Evropě, je nemohou využít, protože Izrael je z Gazy nepustí. Není divu, že tamější obyvatelstvo zuří. Ultrapravicoví izraelští osadníci vyvraždili letos asi 250 Palestinců, z toho i řadu dětí. Tedy ještě předím, než začalo další vraždění tuto sobotu.



Izrael nečelil katastrofě takovéhoto rozsahu již 50 let; armáda i vláda čelí mnoha otázkám, jak je možné, že k tomu došlo.

Netanjahu se koncem loňského roku vrátil do úřadu s pomocí nových krajně pravicových koaličních partnerů. Za necelý rok v úřadu způsobili domácí chaos tím, že prosadili nepopulární reformu soudnictví, což vedlo tisíce záložníků IDF, izraelské armády, k tomu, že se přestali hlásit do služby. V sobotu se zdálo, že tyto rozpory šly stranou, protože tisíce záložníků po celé zemi se vydaly na základny.



Izrael a okupovaná palestinská území se potýkají s dosud nejvážnější eskalací mezi židovským státem a islamistickou skupinou Hamás poté, co překvapivý palestinský útok ráno v den židovského svátku vedl ke stovkám mrtvých, zajetí desítek izraelských rukojmích a vyvolal obavy z regionální eskalace.



Na neověřených videozáznamech zveřejněných Hamásem, militantní organizací, která v roce 2007 převzala kontrolu nad Pásmem Gazy, jsou vidět zajatí mladí Izraelci celí od krve, s rukama svázanýma za zády a vyděšenýma očima, zatímco v sobotu pokračovaly boje mezi touto frakcí a Izraelskými obrannými silami (IDF) na jihu Izraele a v palestinské enklávě.



Podle izraelských představitelů bylo v Izraeli zabito nejméně 250 lidí a nejméně 1800 jich bylo zraněno. Červený půlměsíc uvedl, že na Západním břehu Jordánu bylo zraněno 92 lidí. V izraelské televizi plakali rodinní příslušníci mrtvých a desítek pohřešovaných lidí, které Hamás vzal jako rukojmí, a popisovali, jak byly jejich domy a obce napadeny, zatímco rodiny spaly.



V pásmu Gazy bylo při odvetných izraelských náletech zabito nejméně 232 lidí a 1 650 jich bylo zraněno, což způsobilo chaos v již tak rozpadající se zdravotnické infrastruktuře.



Bezpečnostní situace v Gaze, Jeruzalémě a na Západním břehu Jordánu, v nejlepších dobách nestabilní, se již rok a půl neustále zhoršuje. Nikdo na obou stranách však nepředpokládal rozsah a krutost toho, co Hamás nazval "Operace al-Aksá", bezprecedentní námořní, leteckou a pozemní ofenzívou Hamásu, která otevřela děsivou novou kapitolu v desetiletí trvajícím konfliktu. Neúspěch izraelského bezpečnostního establishmentu při odvrácení útoku by mohl mít dopad po celá desetiletí podobně jako Jomkippurská válka, která začala tento týden před 50 lety.



Svědectví civilistů z Izraele i Gazy vyjadřují podobné pocity. Mrtvoly a krev stále pokrývají mnoho ulic; po téměř 12 hodinách bojů, které nejeví známky ústupu, není situace dostatečně klidná, aby bylo možné vyzvednout mrtvé.



Představitelé Hamásu, islamistického hnutí, které v roce 2007 převzalo kontrolu nad pásmem Gazy, často říkali, že Izraeli odpoví "v čase a na místě, které si sami zvolíme".



Načasování a rozsah tohoto bezprecedentního leteckého a pozemního útoku však zaskočily jak Izraelce, tak Palestince.



Údajně byl zahájen v reakci na židovské návštěvy o svátcích ve zlomovém areálu mešity al-Aksá v Jeruzalémě, která je nejposvátnějším místem judaismu a třetím nejposvátnějším místem islámu. Přesto se Hamás v minulosti spokojil s méně závažnými útoky za závažnější porušení jeruzalémského statusu quo.



To také vyvolalo obavy, že operace, kterou Hamás nazval "potopa al-Aksá", by mohla vyvolat širší požár, který by vtáhl Jeruzalém a Západní břeh Jordánu nebo Hizballáh v Libanonu. Vzpomínky na násilí mezi komunitami, které pohltilo izraelské ulice během poslední války s Hamásem v roce 2021, jsou stále velmi čerstvé.



Útok představuje vážné selhání zpravodajských služeb izraelského bezpečnostního establishmentu, který vyhodnotil, že Hamás neusiluje o plnohodnotnou válku; obě strany právě vyjednaly příměří, zprostředkované Katarem, Egyptem a OSN, po třech týdnech násilí a nepokojů u separačního plotu.



Součástí izraelských kalkulací bylo zřejmě i to, že Hamás nebude chtít ohrozit ekonomickou záchrannou brzdu posledních dvou let - vydání 18 500 povolení pro muže z Gazy pracovat ve stavebnictví a zemědělství v Izraeli.



Díky této strategii, zavedené po válce v květnu 2021, opustilo Gazu za posledních 30 měsíců více lidí než za celých prvních 14 let blokace Gazy Izraelem a 2,3 milionu obyvatel pásma Gazy, z nichž více než polovina žije pod hranicí chudoby, přinesla více než 2 miliony dolarů denně.





Brigády Kásám, vojenské křídlo Hamásu, a palestinský Islámský džihád, menší a tvrdší frakce, která v Gaze rovněž působí, však měly jiné plány. Západní břeh Jordánu postihla nejhorší vlna násilí za posledních 20 let, z velké části podněcovaná Hamásem, který zřejmě zažehne třetí intifádu neboli palestinské povstání.



Zdá se, že vůdci této skupiny chtěli udeřit jako první, a to za vlastních podmínek. Snaží se tak postavit do pozice skutečných zástupců palestinského lidu sebe, a nikoli zkorumpovanou a slabou palestinskou samosprávu na Západním břehu Jordánu.



Tato šokující ofenzíva také jistě zmaří začínající normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií, kde se nacházejí dvě nejposvátnější místa islámu a která je geopolitickou kotvou tohoto náboženství - což by teoreticky mohlo otevřít cestu k přijetí židovského státu v celém muslimském světě. Hamás se v 90. letech minulého století také uchýlil k násilí, aby vyjádřil nesouhlas s mírovým procesem z Osla mezi Izraelem a Fatahem, vládnoucí stranou Palestinské samosprávy.



Méně jasné je, čeho se Hamás snaží dosáhnout v dlouhodobém horizontu a jak velkou koordinaci a podporu takový obrovský útok získal od vnějších elementů, jako je Hizballáh nebo Írán. Útok je přinejmenším jasným signálem, že 16 let trvající obléhání Gazy není udržitelné.



Události také představují obrovskou výzvu pro izraelskou krajně pravicovou vládu, která od svého nástupu do funkce v prosinci loňského roku dohlíží na domácí chaos vyvolaný jejími návrhy na revizi soudnictví a také na eskalaci napětí s Palestinci. Pro extremisty v kabinetu premiéra Benjamina Netanjahua je to více než dostatečná záminka pro návrat k plnohodnotné válce v regionu.



V reakci na to je pravděpodobná izraelská pozemní ofenziva, první od roku 2014. Jediné, co se zdá být jisté, je to, že obyvatelé Gazy, kteří již byli během 16 let zničeni čtyřmi válkami, zaplatí nejtěžší cenu.





Netanjahu vyzval Palestince, aby před bombardováním z Gazy odešli. Není jasné, kam mají jít, když hranice jsou uzavřeny.











