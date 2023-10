Andrew Stroehlein, HRW: Jejich zvěrstva neospravedlňují vaše zvěrstva

10. 10. 2023 / Andrew Stroehlein

Jejich zvěrstva neospravedlňují vaše zvěrstva. Brutalita jejich válečných zločinů nesnižuje brutalitu vašich válečných zločinů. Jejich nelidskost podporuje vaši nelidskost, která podporuje jejich nelidskost dál a dál, dokud svět kolem vás neshoří do základů a ještě dál, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch ve svém denním přehledu. Jejich zvěrstva neospravedlňují vaše zvěrstva. Brutalita jejich válečných zločinů nesnižuje brutalitu vašich válečných zločinů. Jejich nelidskost podporuje vaši nelidskost, která podporuje jejich nelidskost dál a dál, dokud svět kolem vás neshoří do základů a ještě dál,



Civilní oběti bojů v Izraeli a Palestině byly o víkendu zničující, a to i podle otřesných měřítek tohoto desítky let trvajícího konfliktu.



Poslední kolo extrémního násilí začalo v sobotu, kdy Hamás a další palestinské ozbrojené skupiny prolomily ploty oddělující Gazu a Izrael. Zaútočily na blízké izraelské obce, pronikly do domů, zřejmě hromadně střílely civilisty a odvedly do Gazy desítky izraelských civilistů jako rukojmí.



Údajně také vypálili více než 3 000 raket bez zaměření na izraelská populační centra.



Podle izraelských zdrojů citovaných OSN bylo do neděle při útocích palestinských ozbrojených skupin zabito více než 677 Izraelců a cizinců, včetně civilistů. Následné izraelské letecké údery na Gazu si vyžádaly nejméně 413 mrtvých Palestinců, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze.



Masové násilí pokračuje i v době, kdy píši tento článek, a počet mrtvých civilistů stále stoupá.



Každý si samozřejmě uvědomuje, že tento konflikt nezačal o víkendu, jakkoli je současná míra násilí bezprecedentní.



Izraelské úřady systematicky potlačují Palestince již desítky let a od roku 2007 uvalily na obyvatele Gazy drtivou blokaci. Gaza - pás země o rozloze 40 x 11 km - je v podstatě vězením pod širým nebem již více než 16 let.



Palestinci na okupovaném palestinském území navíc v poslední době čelí možná až bezprecedentním represím. Během prvních devíti měsíců roku 2023 zabily izraelské úřady na Západním břehu Jordánu v roce 2023 více Palestinců než v kterémkoli jiném roce od roku 2005, kdy se podobné záznamy OSN začaly vést.



Od října dosáhl počet Palestinců držených v izraelské administrativní vazbě bez obvinění nebo soudu na základě tajných informací 30letého maxima.



Systematický útlak izraelské vlády na okupovaných palestinských územích spolu s nelidskými činy páchanými na Palestincích v rámci politiky udržování nadvlády židovských Izraelců nad Palestinci se rovná zločinům proti lidskosti - apartheidu a perzekuci.



Ospravedlňuje však tento léta trvající nelidský útlak brutální útoky palestinských ozbrojených skupin? Nikoli. Může být součástí pozadí, ale není omluvou.



Záměrné útoky palestinských ozbrojených skupin na civilisty, jejich nerozlišující útoky a braní civilistů jako rukojmích představují válečné zločiny podle mezinárodního humanitárního práva.



V sobotu izraelský ministr energetiky oznámil, že izraelské úřady již nebudou dodávat elektřinu 2,2 milionu obyvatel Gazy. Toto a další trestná opatření proti civilnímu obyvatelstvu Gazy by se rovnala nezákonnému kolektivnímu trestu, který je rovněž válečným zločinem.



Vím, že mě straníci v tomto konfliktu obviní z "oboustrannosti", ale takto má fungovat mezinárodní právo. Válečné právo se vztahuje na všechny strany konfliktu.



Skutečným problémem - důvodem, proč tento konflikt pokračuje dál a dál - je, že tyto zákony nejsou ve skutečnosti uplatňovány. Stejné je to s normami mezinárodního práva obecně, včetně dodržování základních lidských práv. Lidé na všech stranách stále páchají závažné zločiny a pachatelům to stále prochází.



Během předchozích kol bojů organizace Human Rights Watch zdokumentovala závažná porušení válečného práva ze strany izraelských sil i palestinských ozbrojených skupin.



Izrael v minulých konfliktech v Gaze opakovaně prováděl nerozlišující letecké údery, při nichž zahynuly desítky civilistů - vyhlazoval celé rodiny - a údery, jejichž cílem byli civilisté nebo civilní infrastruktura, včetně ničení výškových věžáků v Gaze plných domů a podniků, aniž by v okolí byly zjevné vojenské cíle.



Palestinské ozbrojené skupiny vypustily tisíce nerozlišujících raket, které porušují válečné zákony a představují válečné zločiny. Organizace Human Rights Watch již několik let vyzývá palestinské ozbrojené skupiny, aby s těmito nezákonnými útoky přestaly, a to i v nedávné výměně dopisů s orgány Hamásu.



Je těžké si představit, jak se někdy ukončí cykly násilí v izraelsko-palestinské oblasti - brutalita oplácená brutalitou, znovu a znovu - bez spravedlnosti za podobné zločiny.



V roce 2021 zahájil žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) formální vyšetřování závažných zločinů spáchaných v Palestině, která je členem ICC. Současné boje zdůrazňují naléhavou potřebu, aby prokurátor urychlil své vyšetřování závažných zločinů ze všech stran.





Čím dříve vlády na celém světě pochopí, že spravedlnost je pro mír zásadní, a čím dříve učiní spravedlnost svou hlavní prioritou pro tento region, tím dříve by mohla existovat naděje, že tyto hrůzy skončí.







