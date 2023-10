Gaza: Zabili mu těhotnou manželku, otce, bratra, strýce, dva bratrance a dva členy širší rodiny

12. 10. 2023

čas čtení 3 minuty

Foto: V nemocnici v Gaze

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma: Dnes odpoledne v Gaze přestal jít proud, když v jediné elektrárně došlo palivo, izraelské totální obléhání začalo být citelné. A mezitím pokračovalo letecké bombardování pásma Gazy, které si už vyžádalo přes 1000 obětí, z nichž většinu tvoří civilisté. Zatímco některé z tamních nemocnic se proměnily v útočiště pro zoufalé civilisty, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a museli své domovy opustit a snaží se najít jakékoli místo, kde by se mohli ukrýt. Naše zahraniční editorka Lindsay Hilsum nyní přináší reportáž. A pozor, i v její reportáži jsou znepokojivé záběry.





Reportérka: Sirény sanitek neutichají, stejně jako zoufalá snaha zachránit ty, kteří by mohli přežít. Neustálé izraelské bombardování tábora Chán Júnis v Gaze. Adrenalin je nutí běžet, snaží se zachránit každého, koho mohou...



Děti víc než kohokoli jiného.

Neboj se, říká své dceři. Neboj se.











Izraelci říkají, že neútočí na civilisty, ale kam mají civilisté jít? Ano, mohli se tu skrývat bojovníci Hamásu. Pravděpodobně tu byli, ale zkáza je totální.





V nemocnici došly prostory pro pacienty, ale samozřejmě vezmou další, protože není na výběr, zbývá jen trochu paliva do generátoru a Izrael zablokoval zásobování.

















Před nemocnicí, mezi mrtvými těly, je teď Alláh Al Kafane sám, přišel o těhotnou manželku, otce, bratra, strýce, dva bratrance a dva členy širší rodiny.









"Dostali jsme zprávu, abychom opustili Bait Hannu ve městě, a tak jsme se vydali do uprchlického tábora na pláži. Ohrozili budovu, ve které jsme byli, takže hledáme bezpečí v táboře na pláži. Ale budova, ve které jsme byli, byla také ohrožena. Museli jsme se tedy přestěhovat do Shaky, kde jsme se ubytovali. v bytě. Najednou kolem čtvrté hodiny ranní nás zasáhl úder. Nevíme proč. Nic jsme neudělali."









Hrůza z nebe. Skanzen bílého dýmu.. Odborníci nemohou potvrdit, že jde o zápalnou zbraň bílý fosfor a Izraelci popírají, že by ho používali, ale v minulosti to dělali.





Kontakt s vodou žár neuhasí, a pokud by byl odpálen do obydlených oblastí, způsobil by lidem strašlivé popáleniny.





Je těžké si představit, jak by v těchto troskách mohlo něco zůstat, ale když nemáte skoro nic, hledte, co můžete, a přemýšlíte, koho obvinit.







"Neobviňujeme židy. Viníme zkorumpované arabské režimy od Perského zálivu až po oceán. Všechny arabské režimy jsou zkorumpované. Palestinský lid neochvějně stojí na své půdě bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat. Musíme se vrátit do své země."





Gazané se shromážďují ve škole OSN v naději, že budou na noc v bezpečí, a děti si na chvíli hrají, jak by mělo být umožněno všem dětem, palestinským i izraelským.





Zdroj v angličtině od minuty 7:









Bomby nerozlišují. A izraelští rukojmí jsou pod tímto bombardováním také. Nevíme, kde jsou drženi.Docházejí léky, obvazy, všechno. Děti jsou němé šokem. Nebo kňučí bolestí a hrůzou.