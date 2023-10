Skotský premiér vyzval k vytvoření humanitárního koridoru pro Gazu

11. 10. 2023

čas čtení 2 minuty

Humza Yousaf vyzývá Spojené království, aby se zasadilo o vytvoření humanitárního koridoru do Gazy



Skotský premiér uvedl, že navázal kontakt s rodiči své manželky, kteří jsou po útoku Hamásu uvězněni v obléhané enklávě



Skotský premér Humza Yousaf vyzval britského ministra zahraničí, aby se zasadil o zřízení humanitárního koridoru pro evakuaci civilistů z Gazy.



Yousaf v pondělí informoval, že rodiče jeho manželky Nadii, kteří žijí ve skotském městě Dundee, uvízli během návštěvy v Gaze a snaží se najít bezpečný průchod.



V úterním dopise britskému ministru zahraničí Jamesi Cleverlymu Yousaf znovu odsoudil "odporné teroristické akce Hamásu".

Skotský premér Humza Yousaf vyzval britského ministra zahraničí, aby se zasadil o zřízení humanitárního koridoru pro evakuaci civilistů z Gazy.Yousaf v pondělí informoval, že rodiče jeho manželky Nadii, kteří žijí ve skotském městě Dundee, uvízli během návštěvy v Gaze a snaží se najít bezpečný průchod.V úterním dopise britskému ministru zahraničí Jamesi Cleverlymu Yousaf znovu odsoudil "odporné teroristické akce Hamásu".



"Příliš mnoho nevinných lidí již přišlo o život v důsledku těchto zcela neospravedlnitelných a nelegitimních útoků Hamásu," napsal Yousaf. Dodal: "Nevinní muži, ženy a děti nemohou a neměli by platit za akce teroristické skupiny. Kolektivní trestání nevinných civilistů nelze ospravedlnit a nijak nepřispěje k nastolení podmínek pro mír v regionu."



Yusaf pokračoval: "Jako blízký přítel a spojenec Izraele proto žádám vládu Spojeného království, aby vyzvala izraelskou vládu k zajištění ochrany nevinných civilistů a k zavedení okamžitého příměří, které by umožnilo bezpečný průchod civilistů přes hranici v Rafáhu.



"Dále by měla otevřít humanitární koridor do Gazy, aby umožnila zásobování, včetně potravin, paliva, vody a zdravotnického materiálu, pro ty civilisty, kteří jsou uvězněni, bezmocní a nemohou odejít."



Yousafovi příbuzní, Maged a Elizabeth El-Naklovi, byli navštívit 92letou matku svého tchána, když o víkendu došlo k prvnímu útoku Hamásu.



V úterý večer Yousaf uvedl, že se s tchyní a tchánem spojil a že jsou "prozatím" v bezpečí, ale také "vyděšení".



Pro BBC řekl: "Říkají jim, aby odešli... ale oni nemají kam jít.



"Hranice v Rafáhu [s Egyptem] byla bombardována, a i kdyby byla otevřená, neexistuje žádná záruka bezpečného průchodu při cestování mezi místem, kde žijí, a hranicí v Rafáhu."



Dodal, že jeho švagr, který je lékařem v Gaze, uvedl, že zásoby léků "jsou na nejnižší úrovni, jakou kdy viděl, a to do té míry, že musí používat kusy vlastního oblečení, aby se pokusili obvázat a zaškrtit rány, kde se dá".

0