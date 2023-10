Válka mezi Izraelem a Hamásem: Počet mrtvých v Izraeli stoupl na 1 200

11. 10. 2023

- Média navštívila izraelskou pohraniční obec, na kterou zaútočili bojovníci Hamásu; podle veřejnoprávního vysílání stoupl počet obětí v Izraeli o 200 osob

- Podle nejnovějších údajů palestinského zdravotnického úřadu v Gaze zemřelo v enklávě od soboty na 900 lidí. Mezi mrtvými je 260 dětí a 230 žen. Vyděšení obyvatelé Gazy popsali bombardování zasahující obytné budovy, nemocnice a školy po celé enklávě v souvislosti s rostoucími obavami ze zničení civilní infrastruktury.

- V Gaze je více než 260 000 vysídlených osob, sděluje OSN. Více než 260 000 lidí bylo nuceno opustit své domovy v pásmu Gazy, protože na palestinskou enklávu stále dopadá silné izraelské bombardování ze vzduchu, ze souše i z moře, uvedla OSN. Varovala, že "se očekává další nárůst tohoto počtu".

- Spojené státy jednají s Izraelem a Egyptem o myšlence bezpečného průchodu pro civilisty v Gaze, kde Izrael udeřil na enklávu po víkendovém smrtícím útoku Hamásu, uvedl v úterý americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. "Na tuto otázku se zaměřujeme, probíhají konzultace," řekl Sullivan novinářům v Bílém domě. "Ale podrobnosti jsou něco, co se projednává mezi operačními agenturami, a v tuto chvíli se o to nechci veřejně příliš dělit," dodal Sullivan.

- Přes noc zasáhly izraelské obranné síly stovky "cílů" v Gaze, včetně 80 ve čtvrti Bejt Hanon, městě na severovýchodním okraji Gazy, a více než 450 cílů ve čtvrti Al-Furqan za posledních 24 hodin, včetně 200 úderů přes noc, a dalších 70 "cílů" bylo zasaženo ve čtvrti al-Daraj. Mezi cíli byly banky a místa, která podle IDF využíval Hamás k řízeným útokům proti Izraeli.



- Zprávy o "masakru" v kibucu Kfar Aza



Novináři z BBC a New York Times byli vpuštěni do kibucu Kfar Aza, izraelské komunity na hranicích s Gazou, kde byli v sobotu při prolomení hranice Hamásem zabiti lidé. Mezi mrtvými byli i kojenci a děti, píše New York Times.

"Vojáci, kteří strávili většinu dne v troskách a vyzvedávali těla civilistů, uvedli, že došlo k masakru. Zdá se pravděpodobné, že k velké části zabíjení došlo v prvních hodinách sobotního útoku," uvádí BBC.



Izraelské armádě trvalo 12 hodin, než se dostala ke komunitě, řekl BBC Davidi Ben Zion, zástupce velitele jednotky 71, zkušeného týmu výsadkářů, který útok vedl, a boje pokračovaly až do úterního rána.



"Díky Bohu jsme zachránili životy mnoha rodičů a dětí," řekl.



"Bohužel, někteří byli popáleni zápalnými lahvemi."



Ben Sion řekl BBC, že ozbrojenci Hamásu, kteří zabíjeli rodiny včetně dětí, byli "jen džihádistickou mašinérií, která zabíjí všechny, [lidi] beze zbraní, bez ničeho, jen normální občany, kteří si chtějí vzít snídani, a to je vše".



Po několika dnech ohromené národní otupělosti a chaosu se nyní začaly jasně rýsovat rozměry zvěrstva, které se zde odehrálo. Celkem bylo v Izraeli zabito více než 1 000 vojáků a civilistů. Nikdo nedokázal říci, kolik z nich leželo zde, ve Kfar Azze, ale ukazuje se, že je to jedno z nejhorších míst krveprolití. Podle vojáků a záchranářů zde byly povražděny desítky, možná stovky lidí, včetně prarodičů, kojenců a dětí."



- Jediné elektrárně v Gaze zbývá palivo už jen na 10 až 12 hodin



Jediné elektrárně v pásmu Gazy a jedinému současnému dodavateli elektřiny dojde palivo za 10 až 12 hodin, řekl ve středu rozhlasové stanici Hlas Palestiny předseda palestinského energetického úřadu Thafer Melhem.



Izrael v pondělí v reakci na útok Hamásu přerušil vlastní dodávky elektřiny do Gazy v rámci takzvaného "úplného obléhání".



- Země po celém světě se po víkendovém smrtícím útoku palestinských ozbrojenců snažily evakuovat své občany z Izraele, zatímco někteří cizinci, kteří se potýkali se zrušenými lety, prosili své vlády o pomoc.



Mezi mrtvými jsou potvrzeni lidé z USA, Austrálie, Argentiny, Kambodže, Kanady, Nepálu, Thajska, Ruska, Velké Británie, Ukrajiny, Francie a dalších zemí.



Mnoho leteckých společností, včetně Virgin Atlantic, Air France, Lufthansa, Emirates, United Airlines, Delta Air Lines a American Airlines, zrušilo nebo odložilo lety z Izraele.



Kanada v úterý uvedla, že "v nejbližších dnech" vyšle do Tel Avivu vojenská letadla pro své občany a osoby s trvalým pobytem v Izraeli, jakož i jejich manželky a děti.



Deník New York Times hovořil s ženou, která útok přežila i se svým dítětem. Podle jejích slov čekala na pomoc 27 hodin.



Řekla, že utekla a ukryla se ve skladu, kde sebe a své dítě Šaju přikryla pytli s hlínou, které tam našla. Když už ani tento úkryt nebyl bezpečný, běžela přes trávník pod palbou a klepala na dveře, dokud je jedna rodina nepustila dovnitř. Celkem prý čekali 27 hodin, než byli zachráněni. Její partner Yahav Wiener se pohřešuje, uvedla paní Atari.







'Opravdu nevím, kde byl náš stát,' řekla a vyjádřila tak hněv a zmatení mnoha Izraelců nad tím, jak mohla být země se svými vychvalovanými vojenskými a zpravodajskými schopnostmi zastižena tak nepřipravená a zaskočená.



- Izraelské letectvo tvrdí, že zničilo "pokročilý detekční systém" Hamasu. Izraelské letectvo (IAF) tvrdí, že "zničilo pokročilý detekční systém vyvinutý [Hamásem], který byl používán k detekci letadel nad pásmem Gazy". V příspěvku na Twitteru, IAF uvedlo: "Hamás po léta zřizoval síť vysoce kvalitních kamer, ukrytých v solárních ohřívačích po celém pásmu Gazy, s cílem identifikovat a sledovat letadla."



- Australská vláda požádala společnosti Qantas a Virgin o naléhavou pomoc při repatriaci Australanů z Izraele, protože počet mrtvých v regionu narůstá. Ministryně zahraničních věcí Penny Wongová v pondělí nařídila ministerstvu zahraničních věcí a obchodu (Dfat), aby zahájilo pohotovostní plánování "asistovaných odletů", tedy letů podporovaných vládou.



- Čtrnáct thajských občanů bylo zajato jako rukojmí. Thajsko oznámilo, že obdrželo zprávy o tom, že v důsledku pokračujících násilností v Gaze byli jako rukojmí zajati další tři jeho státní příslušníci, takže celkový počet unesených se zvýšil na 14, uvedlo ve středu ministerstvo zahraničí. Uvedlo, že 20 jeho občanů bylo v konfliktu zabito a 13 zraněno. Thajsko je jedním z největších zdrojů migrujících pracovníků do Izraele.



- Dánská vláda ve středu uvedla, že nabídne evakuaci svých občanů z Izraele a palestinských území. Předpokládá se, že v současné době se v Izraeli nachází přibližně 1 200 Dánů a dalších 90 na palestinských územích, uvedlo dánské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení. Dodalo, že do regionu budou vyslána letadla a evakuace bude zahájena v nejbližších dnech.





"Opustili nás," řekla a hořce dodala: "Byli na Twitteru. Tam byli."Poblíž těl ozbrojenců Hamásu byly "motocykly, na kterých vtrhli do kibucu poté, co prorazili hraniční dráty. Jsou tam i trosky paraglidu, který se používal k přeletům nad izraelskou obranou, odstrčené z cesty na květinový záhon".Nejméně 30 lidí bylo zabito a stovky zraněny, když Izrael přes noc zasáhl pásmo Gazy stovkami náletů, řekl ve středu agentuře AFP vládní představitel Hamásu.Zasaženy byly desítky obytných budov, továren, mešit a obchodů, uvedl vedoucí vládní mediální kanceláře Salama Marouf.Izraelská armáda potvrdila, že v noci zasáhla několik cílů Hamásu.Uvedla, že stíhačky zničily "pokročilé detekční systémy", které Hamás používal k odhalování vojenských letadel.Zasáhly také 80 cílů Hamásu v oblasti Bejt Hanún na severovýchodě pásma Gazy, včetně dvou bankovních poboček, které islamistická skupina využívá k "financování terorismu" v enklávě, uvedla armáda.Dodala, že nálety zasáhly také skladiště zbraní a operační velitelské středisko používané militantní skupinou Islámský džihád."New York je solidární s Izraelem a židovskou komunitou," řekla davu guvernérka státu New York Kathy Hochulová."Stojíme společně, abychom chránili každého z vás. Budeme vás chránit i nadále," řekla Hochulová, která nařídila policii, aby posílila hlídky a osvětu.Proizraelské shromáždění tisíců lidí poblíž sídla OSN uspořádaly americké židovské skupiny, které pozvaly newyorské představitele a zástupce izraelské pravicové vlády, aby promluvili.Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan sklidil potlesk, když prohlásil, že "židovský národ není rozdělen"."Naši nepřátelé se snažili využít našeho rozdělení. Jejich cílem bylo nás zmasakrovat, když si mysleli, že jsme nejslabší, ale spletli se," řekl diplomat."Židovský národ není rozdělen. Svobodný svět není rozdělen. Všichni stojíme společně na jednotné frontě, jeden národ, jedno srdce, abychom bojovali proti silám zla," zvolal k davu mávajícímu izraelskými vlajkami.Newyorský starosta Eric Adams, bývalý policista, který byl nedávno v Izraeli, rovněž potvrdil, že "Izrael má právo se bránit. Váš boj je i naším bojem."říká mluvčí. Mluvčí Izraelských obranných sil podplukovník Conricus v této aktualizaci uvedl, že úkolem izraelské armády je "zajistit, aby Hamás na konci této války neměl žádné vojenské schopnosti, kterými by mohl ohrožovat nebo zabíjet izraelské civilisty".V úterním projevu k vojákům poblíž plotu v Gaze Gallant řekl: "Hamás chtěl změnu a dostane ji. To, co bylo v Gaze, už nebude. Ofenzivu jsme zahájili ze vzduchu, později přijde i ze země."