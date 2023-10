Skotský premiér Humza Yousaf hovořil o dopadu války na příbuzné v Gaze

Skotský premiér Humza Yousaf znovu vyzval vládu Spojeného království, aby požadovala příměří v Gaze, a popsal obavy své rodiny o příbuzné, kteří během návštěvy Gazy tam uvízli





Jeho tchyni v obležené Gaze dochází pitná voda. Jeho švagr, lékař, se potýká s hrůzou, když se v nedaleké nemocnici snaží identifikovat části mrtvol. A jeho čtyřletá dcera doma ve Skotsku dokáže pochopit jen to, že "babička se bojí hromu".





Humza Yousaf, skotský premiér brutálně popsal dopady izraelského bombardování Gazy v reakci na víkendové šokující útoky Hamásu na členy jeho rodiny, kteří uvízli v Gaze během své krátkodobé návštěvy tam.

V rozhovoru Yousaf znovu vyzval britského ministra zahraničí Jamese Cleverlyho, aby naléhal na Izrael, "aby souhlasil s příměřím, otevřel humanitární koridor, nechal přicházet zásoby, ale hlavně nechal lidi vycházet".



Řekl: "Svět nemůže nečinně přihlížet vyhlazování 2,2 milionu lidí. Všichni budeme mít skvrnu na svědomí, pokud to dopustíme."



Rodiče jeho ženy, Elizabeth a Maged El-Naklovi, kteří žijí ve skotském městě Dundee, odcestovali minulý týden do Gazy, aby navštívili svého syna a čtyři vnoučata a Magedovu 92letou matku, která je nemocná.



Od sobotního prvního útoku Hamásu na hranici s Izraelem se manželům nedaří najít bezpečný průchod z Gazy. Ve středu řekla Yousafova manželka Nadia El-Nakla BBC, že její rodiče "mi neustále říkají, že mají pocit, že zemřou".



Ve čtvrtek v rozhovoru pro deník Guardian ve svém oficiálním sídle Bute House v Edinburghu Yousaf uvedl, že Nadia dostala od své matky další zprávu.





"Byla to další drsná noc, jak se dalo očekávat, a v jejich okolí se hodně bombardovalo," řekl.





"Skutečnou starost jim nedělají jen nálety, ale i to, že jim opravdu docházejí zásoby. Moje tchyně dnes ráno říkala, že jim zbylo jen několik plastových lahví čisté pitné vody."

Nadia se svým bratrem naposledy mluvila ve středu večer. "Pracuje v nepřetržitých směnách, podaří se mu dostat domů, aby si na pár hodin zdříml, a pak je hned zase venku," řekl Yousaf.





"Můžeme hodiny mluvit o geopolitické situaci, dvoustátním řešení a hranicích z roku 1967, ale když to rozebereme na tu nejzákladnější lidskost, máme mnoho lidí - zejména v naší židovské komunitě - kteří nevědí, zda jsou jejich rodinní příslušníci naživu, nebo ne.





"Ale ... díky Bohu, její maminka dostala zprávu, ve které říká: 'Naše čtvrť je zasažena, my jsme ještě zasaženi nebyli'," řekl. "Izraelská vláda ví, kde se naše rodina nachází, znají souřadnice ... takže doufám, že nebudou zasaženi."



Yousafův švagr je lékař a podle jeho slov patří k "drtivé většině lidí v Gaze, [kteří] nemají s Hamásem nic společného a mnozí z nich žijí ve strachu z Hamásu"."To, co viděl, by neměl vidět žádný člověk. Dostal za úkol identifikovat těla lidí. Říká: 'Snažím se přiřadit k sobě části těl, lidi, kteří jsou bez hlavy, snažím se přiřadit, čí hlava patří ke kterému tělu'."V domácnosti jeho tchána jsou čtyři děti, z nichž jedno je teprve dvouměsíční, bratranci a sestřenice Yousafových dvou dcer. "Připadá mi to jako téměř bezvýchodná situace a upřímně řečeno, cítím se naprosto bezmocný," řekl."Obě moje děti mají k babičce opravdu blízko, ale moje čtrnáctiletá dcera je opravdu rozrušená," dodal.On i jeho žena se snaží vysvětlit čtyřleté Amal, proč je její matka rozrušená. "Je strašně hodná ... přijde s kapesníkem a pohladí svou matku Nadiu po zádech. Řekli jsme jí 'babička se bojí bouřky'. Je to jediný způsob, jak to můžeme doopravdy popsat."Yousaf pravidelně hovoří s ministerstvem zahraničí, ačkoli Cleverly zatím přímo neodpověděl na dopis, který Yousaf poslal v úterý a v němž ho vyzval, aby prosadil humanitární koridor."Neznám nikoho, kdo by naznačoval, že Izrael nemá právo chránit se před terorem. Ty scény, kterých jsme byli svědky v sobotu ráno, byly strašné a není pochyb o tom, že je třeba je co nejdůrazněji odsoudit," řekl předseda SNP."Pro mě to však nemůže být ospravedlněním pro kolektivní trestání 2,2 milionu lidí. Pokud přerušíte dodávky elektřiny, potravin, pohonných hmot, zdravotnických potřeb, pak to nepoškozuje jen Hamás, ale všechny tyto nevinné civilisty."Yousaf požádal mezinárodní společenství, aby pamatovalo na "obyčejné lidské bytosti", které se ocitly v konfliktu."A my máme v Gaze lidi, kteří nevědí, jestli jejich rodina přežije další hodinu, a nemají nic společného s geopolitikou, jsou to jen obyčejní lidé."Yousafa přerušila jeho manželka, která vstoupila do místnosti a s pláčem mu sdělila, že se nemůže spojit se svou rodinou.Premiér později vysvětlil, že jeho žena z televizní zprávy poznala, že byla zasažena čtvrť poblíž místa, kde její rodina pobývá.