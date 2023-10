Gaza: Britský ministr zahraničí požaduje od Izraele "uměřené jednání"

15. 10. 2023

- Papež František vyzývá k vytvoření humanitárních koridorů na pomoc obléhaným v Gaze



Papež František v neděli vyzval k vytvoření humanitárních koridorů na pomoc obléhaným v Gaze a znovu vyzval k propuštění rukojmích zadržovaných militantní islamistickou skupinou Hamás.



"Důrazně žádám, aby se děti, nemocní, staří lidé, ženy a všichni civilisté nestali oběťmi konfliktu," řekl papež během svého týdenního projevu k davům na Svatopetrském náměstí.



"Je třeba respektovat humanitární právo, především v Gaze."



Podle agentury Reuters papež vyzval ke dni modliteb a půstu za mír na Blízkém východě v úterý 17. října.



- Britský ministr zahraničí naléhá na Izrael, aby při ofenzivě v Gaze projevil "zdrženlivost"



Izrael by měl při přípravě invaze do Gazy projevit "zdrženlivost", prohlásil britský ministr zahraničí, což znamená změnu tónu britské vlády.



James Cleverly v neděli vyzval Izraelské obranné síly, aby projevily "disciplínu" a vyhnuly se hromadným obětem, zatímco se připravují na zahájení pozemního útoku týden poté, co bojovníci Hamásu zabili při teroristických útocích stovky izraelských civilistů.



Cleverly řekl v televizi Sky News: "Zdrženlivost, disciplína - to jsou charakteristické znaky izraelských obranných sil, které chci vidět. A skutečně, jsou to znaky vysoce funkční vojenské organizace IDF, jsou, v ostrém kontrastu s teroristickými zvěrstvy páchanými Hamásem.



"Řekl jsem, zachovejte toto jasné rozlišení: Izrael se snaží vyhnout civilním obětem, Hamás hledá civilisty, aby se na ně mohl zaměřit."



Odděleně pro BBC uvedl, že britská vláda lobbovala u Egypta, aby otevřel hraniční přechod Rafáh mezi Gazou a Egyptem a umožnil tak lidem v Gaze útěk.



Jsou mezi nimi i britští občané, potvrdil v neděli ministr zahraničí a dodal, že by nebylo "nepřiměřeným odhadem" předpokládat, že Hamas vzal jako rukojmí 10 Britů.

- 126 potvrzených izraelských rukojmích držených Hamásem v Gaze, tvrdí IDF



Izraelské obranné síly také uvádějí, že bylo zabito nejméně 279 jejich vojáků, zatímco Gaza tvrdí, že bylo zabito více než 2 300 lidí



Hamás již dříve uvedl, že 13 rukojmích bylo v Gaze zabito izraelskými leteckými údery. Konstatoval, že mezi mrtvými byli i cizinci, aniž by upřesnil jejich státní příslušnost.



Izraelská armáda podle agentury Reuters rovněž uvedla, že od 7. října, kdy Hamás zahájil útok na jižní Izrael, bylo zabito nejméně 279 jejích vojáků. Celkový počet izraelských obětí byl uveden jako více než 1 300 mrtvých.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že od útoku Hamásu bylo při izraelském bombardování pásma Gazy zabito více než 2 300 lidí, přičemž lékaři varují, že další tisíce lidí mohou zemřít, protože zdravotnickým zařízením na území dochází palivo a zásoby.



- Podle prohlášení, které v neděli vydalo egyptské prezidentství, Egypt ve spolupráci s mezinárodními a regionálními partnery zintenzivňuje úsilí o doručení pomoci do Gazy.



Egypt uvedl, že jeho národní bezpečnost je červenou linií a že odmítá jakýkoli plán na vysídlení Palestinců. Egypt navrhuje uspořádat summit, který by se zabýval nedávným vývojem krize v Gaze a budoucností palestinské otázky, dodala agentura Reuters.



- V oblasti Tel Avivu se ozývají sirény a agentura Reuters uvádí, že izraelská armáda varuje před možným příletem raket.



- Skotská národní strana na svém výročním sjezdu podpořila výzvu OSN k zastavení palby v Gaze. Tchyně šéfa strany zůstává uvízlá v Gaze



Skotská národní strana podpořila na svém výročním sjezdu v mimořádném návrhu výzvu OSN k okamžitému zastavení palby v pásmu Gazy a k poskytnutí naléhavé humanitární a lékařské pomoci civilnímu obyvatelstvu Gazy.



Návrh, který byl v neděli dopoledne na konferenci v Aberdeenu přijat s velkým ohlasem, následuje po opakovaných výzvách Humzy Yousafa, skotského premiéra a předsedy SNP, ke zdrženlivosti v konfliktu. Yousafova tchyně a tchán, který je Palestinec, uvízli v Gaze bez dostatku jídla, vody a energie.



Skotský premiér řekl v neděli v politickém diskusním pořadu televize BBC, že se v neděli v jednu hodinu ráno dozvěděl, že jeho tchyně Elizabeth El-Naklaová byla informována, že jejich ulice má být terčem izraelského bombardování a očekávala, že brzy zemře; ukázalo se, že šlo o planý poplach.



SNP uvedla, že "jednoznačně" odsuzuje teroristické útoky Hamásu na Izrael, vyzývá k bezpodmínečnému propuštění jeho rukojmích a "uznává právo Izraele na ochranu před terorem".



Uvedla, že strana "podporuje výzvu OSN, aby byl dohodnut humanitární koridor chráněný příměřím, který by umožnil lidem odejít a civilním zásobám, včetně potravin, pohonných hmot, vody a zdravotnického materiálu, aby se dostaly k těm, kteří odejít nemohou". Konference vyzývá vládu Spojeného království, aby podpořila výzvu Organizace spojených národů k vytvoření humanitárního koridoru a aby vyčlenila zásoby a pomoc na zmírnění lidské tragédie, která se odehrává v Gaze.



"[Konference] znovu potvrzuje podporu dvoustátnímu řešení, které uznává právo státu Izrael i státu Palestina na existenci a prosperitu a které respektuje mezinárodní právo a lidská práva osob v regionu."



- EU svolá mimořádnou schůzku svých členských států, na které se bude jednat o důsledcích zhoršující se situace v Izraeli a Palestině.



Schůzka se koná v souvislosti s obavami v EU, že Evropská komise přehání své pravomoci a rozhoduje o politice týkající se Izraele, aniž by si nejprve vyžádala pevné stanovisko členských států.



Předseda Evropské rady Charles Michel, který v úterý rozeslal pozvánku na summit, uvedl, že pokud EU "nebude opatrná", konflikt by mohl "přiživit extremismus" v celé Evropě.



Obává se rovněž důsledků pro schopnost sousedních zemí vypořádat se s uprchlíky a potenciálu další krizové podpory v EU.



"Existuje velké riziko migrace a pohybu velkého počtu lidí do sousedních zemí, které již mají na svém území značný počet uprchlíků. Pokud nebude postupováno opatrně, hrozí riziko následných migračních vln do Evropy," uvedl.



- Zdravotníci v Gaze v neděli uvedli, že tisíce lidí mohou zemřít, pokud nemocnicím plným zraněných dojdou pohonné hmoty a základní zásoby. Civilisté pod leteckým bombardováním se snaží najít jídlo, vodu a bezpečí před očekávanou izraelskou pozemní ofenzívou.



V nemocnici Násir v jižním městě Chán Júnis, druhé největší nemocnici v Gaze po nemocnici al-Šifa, byly podle agentury AP pokoje intenzivní péče plné zraněných pacientů, většinou dětí mladších tří let. Stovky lidí s těžkými zraněními způsobenými výbuchem přišly do nemocnice, kde se očekává, že do pondělí dojdou pohonné hmoty, uvedl doktor Mohammed Qandeel, konzultant v komplexu intenzivní péče.



Na jednotce intenzivní péče je 35 pacientů, kteří jsou odkázáni na umělou plicní ventilaci, aby zůstali naživu, a dalších 60 pacientů bylo na dialýze. Pokud by palivo došlo, "znamenalo by to, že celý zdravotnický systém bude odstaven, služby nebudou fungovat", řekl.



"Mluvíme o další katastrofě, dalším válečném zločinu, historické tragédii," řekl, zatímco v pozadí sténaly bolestí děti. "Všem těmto pacientům hrozí smrt, pokud bude vypnuta elektřina," dodal.



V nemocnici Kamal Alwan v severní části pásma Gazy doktor Hussam Abu Safiya, primář pediatrie, řekl, že nemocnice se navzdory izraelskému příkazu neevakuovala, protože nebylo možné pacienty přesunout jinam, aniž by riskovali své životy. Na jednotce intenzivní péče je sedm novorozenců napojených na ventilátory, uvedl. "Evakuovat je nemůžeme, znamenalo by to smrt jejich i dalších pacientů v naší péči."





A stále přicházeli zranění pacienti s useknutými končetinami, těžkými popáleninami a dalšími život ohrožujícími zraněními. "Je to děsivé," řekl.





- Podle stanoviska Úřadu OSN pro lidská práva (OHCHR) je příkaz k evakuaci vydaný izraelskou armádou vůči civilnímu obyvatelstvu pásma Gazy "zločinem proti lidskosti a kolektivní trest je podle mezinárodního humanitárního práva zakázán". Požaduje, aby byl příkaz zrušen.



- Tři bezpečnostní zdroje agentuře Reuters potvrdily, že izraelské dělostřelectvo zasahuje několik oblastí na jihu Libanonu



Tento krok přichází po ranním raketovém útoku, který zabil jednoho člověka a tři další zranil v izraelské vesnici Štula, která leží naproti libanonské obci Ajta a-Šab, za modrou linií OSN, která obě země odděluje od roku 2000.



Izraelská armáda uvedla, že v Libanonu provedla odvetný úder, a vyhlásila zónu v okruhu 4 km od modré linie za nepřístupnou veřejnosti.



Izraelská armáda uvedla, že v rámci svých operací záměrně narušuje operace GPS na severu Izraele v blízkosti Libanonu a také na jihu v blízkosti Gazy. Mluvčí Daniel Hagari varoval občany, že to může způsobit závady v jejich lokalizačních aplikacích.







