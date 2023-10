Rozzlobení starci neodpovědně vyvolali požár na Blízkém východě. Zaplatí za to životem mnoho mladých lidí

15. 10. 2023

Izrael a Gazu k této katastrofě přivedli neschopní a zdiskreditovaní vůdci v zajetí opotřebovaných ideologií



Války začínají starci. Bojují v nich mladí muži a ženy. Je to fenomén, který se v širokém měřítku udržel po celé dějiny. Nyní, na dnešním násilím zmítaném Blízkém východě, agresivní chybování rozhněvaných starců opět sesílá kletby na mladé, křiví jim mysl, ničí životy a ohrožuje budoucnost, píše Simon Tisdall.



Od Izraele, Libanonu a Palestiny přes Egypt, Sýrii, Libyi až po Turecko se tito muži v zajetí vyčpělých ideologií a předsudků drží ve vedoucích pozicích díky dlouhověkosti a lstivosti, nikoli moudrosti nebo rozumu. Vládnou strachem a rozdělováním, zneužívají principy své víry a otravují mysl dětí. Mladí na to doplácejí.



Vezměme si například Ismaila Haníju, draze oblečeného 61letého šéfa Hamásu. Z bezpečí své katarské kanceláře nařídil minulý víkend krutý útok na jižní Izrael. Zdá se, že mučednictví není pro něj osobně - na rozdíl od psychopaticky pomýlených a zločinně zavádějících mladých mužů, které poslal vraždit, mrzačit, znásilňovat a umírat do Negevu.



Nyní, o týden později, se Haníja opět v bezpečí dívá na to, jak mladí lidé v Gaze a jejich rodiny čelí drtivé izraelské zuřivosti.



"Ó děti našeho palestinského lidu ... Dnes vás čeká setkání s velkým vítězstvím a oslnivým triumfem," prohlásil Haníja v době útoku a připravoval svá vražedná komanda. Cílem je úplné vyhlazení Izraele, volal.



Jeho vzkaz Izraelcům byl mrazivý: "Chceme vám říct jen jedno: odejděte z naší země. Zmizte nám z očí... Tato země je naše, al-Kuds [Jeruzalém] je náš, všechno [zde] je naše... Není tu pro vás žádné místo ani bezpečí."



Íránský nejvyšší vůdce, 84letý ajatolláh Alí Chameneí, je dalším genocidním gerontokratem. Jako prezident v letech 1981-1989 poslal statisíce mladých Íránců na smrt v nesmyslné válce s Irákem Saddáma Husajna. V poslední době se zaměřil na zabíjení, mučení, věznění a umlčování mladých žen, které se postavily jeho represivní misogynní parodii šíitského islámu.



Chameneího Írán je do toho hluboce zapleten. Financuje, cvičí a vyzbrojuje Hamás, stejně jako Hizballáh v Libanonu. USA a Izrael se v obavách z rozsáhlejší války zatím zdržely obvinění Teheránu z přímé účasti. Chameneí mezitím tato zvěrstva veřejně oslavuje.



"Líbáme ruce těm, kteří plánovali útok na sionistický režim," řekl v televizi a na hlavě měl palestinský šátek. Šlo o přeřeknutí? Blahopřál ten starý blázen vlastní armádě i Hamásu?



Staří lidé zmatení starými myšlenkami si přivlastňují a zneužívají moc v dalších klíčových centrech. Sedmaosmdesátiletý Mahmúd Abbás, předseda palestinské samosprávy, je smutným případem. Sklesle dřepí v Ramalláhu, je neefektivní, bezvýznamný, jeho čas už vypršel. Tím, že blokuje mladší, energičtější demokratické soupeře, omezuje budoucnost Palestiny. V úřadu ho drží ješitnost a setrvačnost. Hlasy ne. Prezidentské volby nedovolil už 18 let.



Výraznou postavou v žánru rozhněvaného starého muže je 73letý Benjamin Netanjahu, nejdéle sloužící izraelský premiér - i když už ne dlouho. Jeho image pana Bezpečnosti je v háji. Výzvy k rezignaci ignoruje, ale politicky je chodící mrtvolou.



Netanjahu po desetiletí marginalizoval, okrádal a šikanoval Palestince a zmařil jejich naděje na státnost. Posedlý mocí, stále více směřující doprava, pohrdající demokratickými principy a rozptylovaný obviněními z trestných činů, nepředvídal, že přijde útok Hamásu - a pak zmařil okamžitou reakci.



Přesto i nyní tento zdiskreditovaný vůdce mobilizuje statisíce mladých Izraelců k boji ve válce, kterou svým krátkozrakým chybným úsudkem způsobil. Také v Gaze to budou mladí lidé, kteří budou trpět nejvíce. Z 2 200 dosud zabitých civilistů je třetina dětí.



Nehledě na zlovolné a nekompetentní vůdce, k současné krizi přispělo i zásadnější selhání politiky - a na tom se podílí mnoho lidí na celém světě.



Nejzjevnějším selháním, za které se nyní platí vysoká cena, je zhroucení toho, čemu se dříve říkalo blízkovýchodní mírový proces, a zamlžení vize dvoustátního řešení. Vinu na tom nesou USA, EU a OSN, jakož i následné pravicové vlády vedené Netanjahuem.



Donald Trump, 77 let, situaci jako obvykle ještě zhoršil tím, že zničil jadernou dohodu z roku 2015, která mohla případně zmírnit širší napětí s Íránem. Trumpovy dohody z Abrahámu se snažily obejít palestinský konflikt a zároveň normalizovat izraelsko-arabské vztahy. Hamás právě ukázal, proč je tato nespravedlnost neudržitelná.





V pozadí toho všeho je další základní selhání - kolektivní morální selhání "mezinárodního společenství", které nedokáže prosazovat válečné zákony, zabránit kolektivním trestům, respektovat životy civilistů v konfliktních zónách a dodržovat Chartu OSN a smlouvy o lidských právech. V Gaze se to děje znovu.



Nejvyšší ruský válečný zločinec, 71letý Vladimir Putin, je příkladem této nemorální zapomnětlivosti svým každodenním jednáním na Ukrajině. Takové chování se šíří, dokonce se normalizuje. Podívejte se na Sin-ťiang, Tigraj, Myanmar, Idlib, podívejte se kamkoli do Sahelu.



To je jeden z důvodů, proč je tak důležité, aby Izrael upustil od dalšího zabíjení civilistů v Gaze. Situaci by to jen zhoršilo.









