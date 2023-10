Západ to zvoral. Arabští spojenci už ho mají dost a světový Jih už odmítne podporovat Ukrajinu

20. 10. 2023

Americký prezident byl empatický, bystrý a jemný, ale objevují se náznaky, že jeho nejbližší arabští spojenci ztrácejí trpělivost

Tzipi Hotovelyová, izraelská velvyslankyně ve Spojeném království, poukázala na bombardování Drážďan za druhé světové války a trvala na tom, že civilní oběti jsou ve válkách nevyhnutelné!

Zdá se, že dva týdny nepřetržité západní kyvadlové diplomacie se ocitly na pokraji neúspěchu. V současné době může Západ jako viditelné ovoce své práce uvést pouze 20 kamionů s humanitární pomoc pro Gazu. Zároveň sousedé Izraele vycházejí do ulic a do evropských hlavních měst se vracejí teroristické činy.



Vzhledem k tomu, že již zemřelo více než 4 000 Palestinců a 1 400 Izraelců, je jedinou jistotou, že vyčerpaný systém zdravotní péče v Gaze se zhroutí, pokud Izrael zahájí dlouhou pozemní invazi s cílem zničit Hamás.

Kolo západních diplomatických návštěv v Jeruzalémě mělo dvojí účel. Byly to veřejné akty solidarity, v nichž návštěva byla poselstvím, ale také soukromé zpochybňování izraelského válečného kabinetu a toho, co přijde po invazi.



Zejména Joe Biden, při vší empatii, kterou projevil obětem a rodinám rukojmích, poměrně ostře nabádal k opatrnosti v Izraeli, ačkoli tuto radu rafinovaně formuloval v souvislosti s poučením, které si USA vzaly z boje proti terorismu.



Biden řekl Izraeli, aby se nenechal pohltit hněvem jako USA po 11. září 2001: "I když jsme usilovali o spravedlnost a dosáhli jsme spravedlnosti, udělali jsme také chyby." Při zastávce s novináři na zpáteční cestě z Izraele prozradil, že americká armáda diskutovala s izraelskou armádou o tom, zda je k dispozici alternativa k pozemnímu útoku. Řekl, že Izraeli na rovinu řekl, že v sázce je jeho pověst. "Pokud máte možnost zmírnit bolest, měli byste to udělat. Tečka. A pokud to neuděláte, ztratíte důvěryhodnost po celém světě. A myslím, že to všichni chápou." Byla to verze opatrného refrénu amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena, který Izraelcům říkal, že záleží na tom, co děláte, ale také na tom, jak to děláte.





Biden opřel hodnocení své návštěvy, první návštěvy amerického prezidenta v Izraeli v době války, o otevření přechodu Rafáh a řekl: "Kdybychom tam jeli a tohle se nepodařilo, pak, víte, Spojené státy selhaly, Bidenovo prezidentství selhalo a tak dále, což by byla legitimní kritika."





Humanitární organizace to přivítaly, ale také říkají, že 20 kamionů pro 2 miliony lidí není nic.

Bidenův torzovitý pokus spojit válku na Ukrajině s Izraelem může tuto chybu jen prohloubit.







Tzipi Hotovelyová, izraelská velvyslankyně ve Spojeném království, poukázala na bombardování Drážďan za druhé světové války a trvala na tom, že civilní oběti jsou ve válkách nevyhnutelné...Jednou z myšlenek, kterou se zoufalí diplomaté ohánějí, je, aby arabské státy kolektivně nařídily vedení Hamásu opustit Gazu a odejít do exilu.Některé thinktanky, například Washingtonský institut pro blízkovýchodní politiku (WINEP), již vypracovávají plány na dočasnou správu v Gaze. Zaplňují vakuum, i když znějí přitaženě za vlasy.WINEP prohlásil: "V Gaze se nachází několik zemí, které jsou v konfliktu s Izraelem: "Veřejnou bezpečnost a vymáhání práva by mohlo řídit konsorcium pěti arabských států, které uzavřely mírové dohody s Izraelem: Egypt, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Maroko. Pouze tyto arabské státy by měly důvěru Izraele, která je pro úspěch tohoto úsilí nezbytná."Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby to nebylo vnímáno jako "okupační síla", což by jak přispívající země, tak místní Palestinci odmítli. Místo toho by měla být prezentována a strukturována jako 'síly veřejné bezpečnosti'."Zdá se nepravděpodobné, že by se jakákoli arabská aliance nebo Mahmúd Abbás chtěli ujmout úkolu být správcem Gazy za Izrael. Abbás považuje správu Západního břehu Jordánu za téměř nemožnou a je velmi nepopulární. Vrátit se do Gazy na izraelském tanku by byla politická sebevražda. Přesto izraelský ministr obrany Yoav Gallant prohlásil, že si Izrael nepřeje řídit život v Gaze.Ještě znepokojivější jsou pro USA známky toho, že někteří z jejich nejbližších arabských spojenců, hnáni lidovým hněvem, ztrácejí s Washingtonem trpělivost a vyvíjejí tlak na americké diplomaty, aby byli schopni ukázat výsledky.Vezměme si tyto tři příklady diplomatů, kteří by měli být skálopevnými spojenci USA. Jordánský ministr zahraničí Ajmán Safádí prohlásil: "Lidé jsou rozhořčeni a všichni jsou rozhořčeni. Každou hodinu je zabito jedenáct Palestinců." Řekl, že nikdo nehodlá uvěřit izraelskému vysvětlení bombardování nemocnice al-Ahlí. Příliš mnoho předchozích izraelských popírání se ukázalo jako nepravdivých.Lana Zaki Nusseibeh, vyslanec Spojených arabských emirátů při OSN a opora arabské diplomacie v New Yorku, tento týden řekl v Radě bezpečnosti: "Podporujeme humanitární příměří nikoli na úkor bezpečnosti Izraele, ale proto, aby lidé mohli ošetřit zraněné, pohřbít své mrtvé a začít dávat své životy dohromady.Hamás je skutečně zodpovědný za vyvolání tohoto posledního požáru, který nyní zachvátil ulice arabských hlavních měst v celém regionu. Otevřeně jsme je za jejich ohavné útoky kritizovali, ale nenechme se mýlit, zápalná šňůra zde byla již dříve, podnícena desetiletími násilné dehumanizace, vyvlastňování a zoufalství. Proto nemůžeme, jakkoli se nám to hodí, ztratit ze zřetele kontext této krize: nejdéle trvající okupaci na světě lidmi, kteří nechtějí být ovládáni a byli námi všemi znovu a znovu zklamáváni."Princ Turki al-Faisal bývalý saúdský velvyslanec v USA, který vystoupil ve Washingtonu, řekl: "V amerických médiích jsem slyšel opakující se frázi: nevyprovokovaný útok. Jaká větší provokace je zapotřebí, aby byl vyprovokován, než to, co Izrael provádí palestinskému lidu již tři čtvrtě století?"Další riziko nyní spočívá v tom, že jakákoli chabá podpora, kterou Západ získával na globálním jihu pro válku na Ukrajině, se vypaří.Pohled na americkou velvyslankyni při OSN Lindu Thomas-Greenfieldovou, která ve středu ráno v jednacím sále Rady bezpečnosti OSN pomalu zvedala osamocenou ruku, aby vetovala rezoluci vyzývající Hamás a naléhající na humanitární pauzu, ji vystavil vážnému nebezpečí.