Jak pokračuje britská debata o Palestincích? Tupý Jimmy si myslí, že je významný globální politik...

25. 10. 2023

V úterý pokračovala v Británii v Dolní sněmovně debata o Izraeli a o Palestincích. Zde z reportáže Johna Crace:





Je to všechno velmi matoucí, píše John Crace. V pondělí jsem během jeho vystoupení v Dolní sněmovně mohl přísahat, že jsem slyšel premiéra Rishiho Sunaka říkat - s velkou skromností -, že je životně důležitý v mezinárodním úsilí o omezení násilí na Blízkém východě. Jen jeho osobní intervence u Benjamina Netanjahua, Mohammeda bin Salmána a Abdela Fataha al-Sisiho zabránily ještě horší humanitární katastrofě. Někteří ho dokonce prohlašují za globálního mírotvorce. Zachránce lidí. Bez něho by to vůbec nešlo.







Proto bylo překvapením, když v úterý ministr zahraničí James Cleverly během otázek na ministerstvu zahraničí o sobě tvrdil v podstatě totéž.

Nemohl souhlasit ani s příměřím. I když nedokázal říct proč. To je jistě nezbytnou podmínkou jakéhokoli mírového urovnání. Ale Jimmy H. chce obojí.









Na válce a dalších globálních katastrofách je něco, co v zahraničních politicích probouzí ješitnost. Není to úplně obyčejná povrchnost politiků, kteří létají po světě a hledají doma příležitosti k fotografování. I když to k tomu jistě patří. Spíše je to také megalomanské přesvědčení, že můžete něco změnit.Což může být pravda, pokud jste prezidentem velmoci, jako je Joe Biden: Izrael si USA vždycky všímá. Ale Velká Británie má v blízkovýchodní politice sotva vedlejší roli. V nejlepším případě jsme tolerováni. Zdvořile vyslechnuti a pak ignorováni. V horším případě jsme nežádoucím rozptýlením. Sunak a Cleverly si během svých dobrodružných cest tryskáčem pouze plní své vlastní státnické představy.Skutečnost se brzy ukázala, jakmile se Cleverly dostal za hranici sebepropagačních zvukových projevů a pokusil se odpovídat na pronikavé otázky poslanců z obou stran sněmovny. Protože ve skutečnosti neměl moc co dodat, kromě toho, že mu na tom velmi záleží a že se velmi snaží. Což bylo sice hezké vědět, ale daleko jsme se nedostali. Protože jeho sféra vlivu je velmi omezená.Většina otázek se nevyhnutelně týkala konfliktu v Izraeli a Gaze. Konzervativní poslanec Desmond Swayne se zajímal o to, jaké jsou šance na dvoustátní řešení vzhledem k válce a odmítání Izraele vzdát se nelegálních osad. Jimmy Hlupák jen bezradně odtušil: řešení dvou států si přejí všichni, ujistil poslance. Opravdu? Hamás a Netanjahu to dávají najevo zvláštním způsobem. Ale britský ministr zahraničí si byl jistý, že všichni opravdu chtějí mír. Všichni ho mají na dosah.To byl jen začátek. Jeden poslanec za druhým - nejen labouristé, kteří mají ve svých volebních obvodech početné muslimské obyvatelstvo - chtěli, aby se pro pomoc civilistům v Gaze udělalo více. Dokonce i stínový labouristický ministr zahraničí David Lammy přerušil svůj pokračující kamarádský vztah s Cleverlym. Podívej, mám tě moc rád, Jimmy. Velké objetí a tak. A děláš skvělou práci. Ale Izrael má právní a morální povinnost dodržovat mezinárodní právo. Chápeš to? Zvěrstva Hamásu ze 7. října byla neodpustitelná. Ale na jeden válečný zločin nemůžete reagovat vlastními válečnými zločiny.Ministr zahraničí se tvářil zřetelně rozpačitě. Nelíbilo se mu, jak se tato debata vyvíjí. Hmm, mluvil s Izraelci a ti ho ujistili, že jednají v rámci mezinárodního práva. A kdo je on, aby jejich tvrzení ověřoval? To by bylo trochu nezdvořilé vzhledem ke všemu, čím procházejí. Takže si je jistý, že je všechno v pořádku.Aha, řekl nespočet dalších poslanců. Mohli bychom se tedy shodnout na tom, co představuje porušení mezinárodního práva? Co třeba doktrína kolektivního trestu? Zadržování vody, pohonných hmot, potravin a zdravotnických potřeb? Jimmy Hlupák si byl jistý, že nic z toho se neděje, a pokud ano, pak se vše děje v rámci mezinárodního práva. Pokud dochází k neshodám, je to proto, že jeho definice mezinárodního práva je trochu jiná než definice ostatních. Stejně jako mezinárodní ne-právo.