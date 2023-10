Rusko po odstoupení od smlouvy o omezení jaderných zbraní simulovalo jaderný úder proti Západu

26. 10. 2023

Cvičení proběhlo poté, co horní komora ruského parlamentu odhlasovala zrušení ratifikace celosvětového zákazu jaderných zkoušek



Ruská armáda provedla simulovaný jaderný úder v rámci cvičení, na které dohlížel prezident Vladimir Putin, několik hodin poté, co horní komora ruského parlamentu odhlasovala zrušení ratifikace celosvětového zákazu jaderných zkoušek.

Návrh zákona o ukončení ratifikace Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek, který byl minulý týden schválen v dolní komoře parlamentu, bude nyní zaslán Putinovi ke konečnému schválení. Putin prohlásil, že zrušení ratifikace smlouvy z roku 2000 Ruskem by "odráželo" postoj USA, které smlouvu o zákazu jaderných zkoušek podepsaly, ale neratifikovaly.



Státní televize ukázala, jak Putin řídí cvičení prostřednictvím videohovoru s nejvyššími vojenskými představiteli.



Ruský ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že účelem cvičení je nácvik "zvládnutí masivního jaderného úderu strategickými útočnými silami v reakci na jaderný úder nepřítele".



Ačkoli se podobná cvičení konají každý podzim, Šojguovy ostré komentáře přišly uprostřed rostoucího napětí mezi Ruskem a Západem kvůli bojům na Ukrajině.





Smlouva o zákazu jaderných zkoušek, přijatá v roce 1996, zakazuje všechny jaderné výbuchy kdekoli na světě, ale tato smlouva nebyla nikdy plně realizována. Smlouvu dosud neratifikovaly Čína, Indie, Pákistán, Severní Korea, Izrael, Írán a Egypt.

"Nejsme na to připraveni, protože návrat k dialogu o strategické stabilitě ... tak, jak byl veden v minulosti, je nemožný, dokud USA nezmění svůj hluboce nepřátelský politický kurz ve vztahu k Rusku," řekl Rjabkov novinářům v komentáři, který přinesly ruské tiskové agentury.







Panují všeobecné obavy, že by Rusko mohlo přikročit k obnovení jaderných testů, aby se pokusilo odradit Západ od další vojenské podpory Ukrajině. Mnoho ruských jestřábů se vyslovilo pro obnovení testů.Putin poznamenal, že zatímco někteří odborníci tvrdí, že je nutné provádět jaderné testy, on sám si zatím na tuto otázku názor nevytvořil.Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov na začátku tohoto měsíce prohlásil, že Moskva bude i nadále respektovat zákaz a obnoví jaderné testy pouze v případě, že tak dříve učiní Washington.Rjabkov ve středu uvedl, že ruské ministerstvo zahraničí obdrželo návrhy USA na obnovení dialogu o otázkách strategické stability a kontroly zbrojení, ale poznamenal, že Moskva to v současné politické situaci nepovažuje za možné.