Philippe Lazzarini: Vedu agenturu OSN pro palestinské uprchlíky. Historie nás všechny odsoudí, pokud nedojde k příměří v Gaze

27. 10. 2023

čas čtení 4 minuty



Charta OSN je závazkem k naší společné lidskosti. Civilisté - ať jsou kdekoli - musí být chráněni stejně

Již více než dva týdny přicházejí z Gazy nesnesitelné obrazy lidské tragédie. Ženy, děti a staří lidé jsou zabíjeni, nemocnice a školy jsou bombardovány - nikdo není ušetřen. V době, kdy píši tyto řádky, přišla UNRWA, agentura OSN pro palestinské uprchlíky, tragicky již o 35 svých zaměstnanců, z nichž mnozí byli zabiti ve svých domovech se svými rodinami, píše Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA.

Nad hlavami civilistů v jednom z nejpřelidněnějších míst na Zemi jsou srovnávány se zemí celé čtvrti. IDF varuje Palestince v Gaze, aby se přesunuli do jižní části pásma, protože bombarduje sever; údery však pokračují i na jihu. V Gaze není nikde bezpečno. Nad hlavami civilistů v jednom z nejpřelidněnějších míst na Zemi jsou srovnávány se zemí celé čtvrti. IDF varuje Palestince v Gaze, aby se přesunuli do jižní části pásma, protože bombarduje sever; údery však pokračují i na jihu. V Gaze není nikde bezpečno.



Téměř 600 000 lidí se ukrývá ve 150 školách a dalších budovách UNRWA, kde žijí v nehygienických podmínkách s omezeným množstvím čisté vody, málo jídla a léků. Matky nevědí, jak mají své děti očistit. Těhotné ženy se modlí, aby se při porodu nesetkaly s komplikacemi, protože nemocnice nemají kapacitu na jejich přijetí. Celé rodiny nyní žijí v našich budovách, protože nemají kam jinam jít. Naše zařízení však nejsou bezpečná - 40 budov UNRWA, včetně škol a skladů, bylo poškozeno leteckými údery. Mnoho civilistů, kteří se v nich ukrývali, bylo zabito.



Gaza byla v posledních 15 letech popisována jako velké vězení pod širým nebem, kde vzdušná, námořní a pozemní blokáda dusí 2,2 milionu lidí na ploše 365 km2. Většina mladých lidí Gazu nikdy neopustila. Dnes se toto vězení stává hřbitovem obyvatelstva uvězněného mezi válkou, obléháním a strádáním.



V minulých dnech intenzivní jednání na nejvyšší úrovni nakonec umožnila velmi omezené dodávky humanitární pomoci do pásma. I když je tento průlom vítaný, tyto kamiony jsou spíše čůrkem než přílivem pomoci, který humanitární situace tohoto rozsahu vyžaduje. Dvacet kamionů s potravinami a zdravotnickým materiálem je kapkou v moři pro potřeby více než dvou milionů civilistů. Pohonné hmoty však byly Gaze důrazně odepřeny. Bez nich nebude žádná humanitární pomoc, žádná pomoc se nedostane k lidem v nouzi, žádná energie pro nemocnice, žádná voda, žádný chléb.



Před 7. říjnem do Gazy denně přijíždělo asi 500 kamionů s potravinami a dalšími dodávkami, včetně 45 kamionů s palivem pro pohon aut, odsolovacích zařízení a pekáren v pásmu. Dnes je Gaza udušena a těch několik málo konvojů, které nyní vjíždějí, neuklidní náladu civilního obyvatelstva, že je svět opustil a obětoval.



Dne 7. října se Hamás dopustil nevýslovných masakrů izraelských civilistů, které se mohou rovnat válečným zločinům. OSN tento hrůzný čin co nejdůrazněji odsoudila. Ale ať není ani stín pochybností - to neospravedlňuje pokračující zločiny proti civilnímu obyvatelstvu Gazy, včetně milionu dětí.



Charta OSN a naše závazky jsou závazkem k naší společné lidskosti. Civilisté - ať jsou kdekoli - musí být chráněni stejně. Civilisté v Gaze si tuto válku nevybrali. Po zvěrstvech by neměla následovat další zvěrstva. Odpovědí na válečné zločiny nejsou další válečné zločiny. Rámec mezinárodního práva je v tomto ohledu velmi jasný a ustálený.



Bude zapotřebí opravdového a odvážného úsilí, abychom se vrátili ke kořenům této smrtící slepé uličky a nabídli politické možnosti, které jsou životaschopné a mohou umožnit vytvoření prostředí míru, stability a bezpečnosti. Do té doby musíme zajistit, aby byla dodržována pravidla mezinárodního humanitárního práva a aby byli civilisté ušetřeni a chráněni. Musí být uzákoněno okamžité humanitární příměří, které umožní bezpečný, nepřetržitý a neomezený přístup k palivu, lékům, vodě a potravinám v pásmu Gazy.



Dag Hammarskjöld, druhý generální tajemník OSN, kdysi řekl: "OSN nebyla vytvořena proto, aby nás přivedla do nebe, ale aby nás zachránila před peklem." Dnešní realita v Gaze je taková, že lidskosti už moc nezbývá a peklo se usazuje.





Budoucí generace budou vědět, že jsme tuto lidskou tragédii sledovali prostřednictvím sociálních médií a zpravodajských kanálů. Nebudeme moci říci, že jsme o tom nevěděli. Historie se bude ptát, proč svět neměl odvahu rozhodně jednat a zastavit toto peklo na zemi.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0