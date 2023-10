Gaza: Narativ dekolonizace je nebezpečný a falešný

30. 10. 2023

čas čtení 30 minut

Nepopisuje přesně ani založení Izraele, ani tragédii Palestinců, upozorňuje Simon Sebag Montefiore. Nepopisuje přesně ani založení Izraele, ani tragédii Palestinců,

Vítězství v palestinsko-izraelském konfliktu bylo obtížné dosáhnout již před barbarským útokem Hamásu ze 7. října a izraelskou vojenskou reakcí. Nyní se to zdá téměř nemožné, ale jeho podstata je jasnější než kdy jindy: Konečně jednání o vytvoření bezpečného Izraele vedle bezpečného palestinského státu.

Ať už jsou tyto složitosti a výzvy spojené s uskutečněním této budoucnosti jakékoliv, jedna pravda by měla být mezi slušnými lidmi zřejmá: Zabití 1 400 lidí a únos více než 200 lidí, včetně desítek civilistů, bylo hluboce špatné. Útok Hamásu připomínal středověký mongolský nájezd za účelem zabíjení a lidských trofejí – až na to, že byl zaznamenán v reálném čase a zveřejněn na sociálních sítích. Přesto od 7. října západní akademici, studenti, umělci a aktivisté popírají, omlouvají nebo dokonce oslavují vraždy spáchané teroristickou sektou, která vyhlašuje protižidovský genocidní program. Něco z toho se děje otevřeně, něco se skrývá za maskami humanitarismu a spravedlnosti a něco je zakódované, nejznámější je "od řeky k moři", což je mrazivá fráze, která implicitně schvaluje zabití nebo deportaci 9 milionů Izraelců. Zdá se zvláštní, že člověk musí říkat: Zabíjení civilistů, starých lidí, dokonce i dětí, je vždy špatné. Ale dnes to říct musí.

Jak mohou vzdělaní lidé ospravedlnit takovou bezcitnost a přijmout takovou nelidskost? Ve hře je všechno možné, ale ospravedlnění zabíjení civilistů je z velké části založeno na módní ideologii "dekolonizace", která, když se vezme za bernou minci, vylučuje vyjednávání dvou států – jediné skutečné řešení tohoto staletého konfliktu – a je stejně nebezpečná jako falešná.

Vždycky jsem se zajímal o levicové intelektuály, kteří podporovali Stalina, a o aristokratické sympatizanty a mírové aktivisty, kteří omlouvali Hitlera. Dnešní apologeti a popírači zvěrstev Hamásu se svým robotickým odsuzováním "osadnického kolonialismu" patří ke stejné tradici, ale ještě horší: Mají hojnost důkazů o vraždění starých lidí, teenagerů a dětí, ale na rozdíl od těch hlupáků z 30. let, kteří se pomalu dostávali k pravdě, nezměnili své názory ani o píď. Nedostatek slušnosti a úcty k lidskému životu je zarážející: Téměř okamžitě po útoku Hamásu se vynořila legie lidí, kteří masakr bagatelizovali nebo popírali, že by ke skutečným zvěrstvům vůbec došlo, jako by Hamás právě provedl tradiční vojenskou operaci proti vojákům. Popírači 7. října, stejně jako popírači holokaustu, existují na obzvláště temném místě.

Narativ o dekolonizaci dehumanizoval Izraelce do té míry, že jinak racionální lidé barbarství omlouvají, popírají nebo podporují. Tvrdí, že Izrael je "imperialisticko-kolonialistická" síla, že Izraelci jsou "osadníci-kolonialisté" a že Palestinci mají právo eliminovat své utlačovatele. (7. října jsme se všichni dozvěděli, co to znamená.) Vykresluje Izraelce jako "bílé" nebo "bílé sousedy" a Palestince jako "barevné lidi".

Tato ideologie, mocná v akademické sféře, ale už dávno zralá pro vážnou výzvu, je toxickou, historicky nesmyslnou směsí marxistické teorie, sovětské propagandy a tradičního antisemitismu ze středověku a 19. století. Jejím současným motorem je však nová analýza identity, která nahlíží na dějiny skrze pojetí rasy, jež vychází z americké zkušenosti. Argumentuje se tím, že je téměř nemožné, aby "utlačovaní" byli sami rasisté, stejně jako je nemožné, aby "utlačovatel" byl subjektem rasismu. Židé proto nemohou trpět rasismem, protože jsou považováni za "bílé" a "privilegované"; i když nemohou být oběťmi, mohou vykořisťovat a vykořisťují jiné, méně privilegované lidi, na Západě prostřednictvím hříchů "vykořisťovatelského kapitalismu" a na Blízkém východě prostřednictvím "kolonialismu".

Tato levicová analýza se svou hierarchií utlačovaných identit – a zastrašujícím žargonem, který je vodítkem k nedostatku faktické přísnosti – v mnoha částech akademické obce a médií nahradila tradiční univerzalistické levicové hodnoty, včetně internacionalistických standardů slušnosti a úcty k lidskému životu a bezpečnosti nevinných civilistů. Když se tato neohrabaná analýza střetne s realitou Blízkého východu, ztratí veškerý kontakt s historickými fakty.

Opravdu je třeba překvapivého skoku ahistorického klamu, abychom přehlíželi záznamy o protižidovském rasismu během dvou tisíciletí od pádu judského chrámu v roce 70 n. l. Masakr ze 7. října se koneckonců řadí po bok středověkého masového vraždění Židů v křesťanských a islámských společnostech, Chmelnického masakrů na Ukrajině ve 40. letech 16. století, ruských pogromů v letech 1881 až 1920 a holokaustu. Dokonce i holokaust je dnes někdy mylně vykládán – jak to notoricky učinila herečka Whoopi Goldbergová – jako něco, co "není o rase", což je přístup stejně ignorantský jako odporný.

V rozporu s dekolonizačním narativem není Gaza technicky okupována Izraelem – ne v obvyklém smyslu vojáků na zemi. Izrael evakuoval pásmo v roce 2005 a odstranil osady. V roce 2007 se moci chopil Hamás a v krátké občanské válce zabil své rivaly z Fatáhu. Hamás zřídil stát jedné strany, který na svém území drtí palestinskou opozici, zakazuje vztahy mezi osobami stejného pohlaví, utlačuje ženy a otevřeně se hlásí k zabíjení všech Židů.

Pro levičáky velmi zvláštní společnost.

Samozřejmě, že někteří protestující, kteří skandují "od řeky k moři", nemusí mít ani ponětí, po čem volají. Jsou ignoranti a věří, že pouze schvalují "svobodu". Jiní popírají, že jsou pro Hamás, a trvají na tom, že jsou prostě propalestinští – ale cítí potřebu vykreslit masakr Hamásu jako pochopitelnou reakci na izraelsko-židovský "koloniální" útlak. Jiní jsou zlovolní popírači, kteří usilují o smrt izraelských civilistů.

Toxicita této ideologie je nyní zřejmá. Kdysi úctyhodní intelektuálové bezostyšně debatovali o tom, zda bylo rozčtvrceno 40 dětí, nebo zda byl nějakému menšímu počtu pouze podříznuta hrdla nebo upálen zaživa. Studenti nyní pravidelně strhávají plakáty dětí držených jako rukojmí Hamásu. Je těžké pochopit takovou bezcitnou nelidskost. Naše definice zločinu z nenávisti se neustále rozšiřuje, ale pokud tohle není zločin z nenávisti, co to tedy je? Co se děje v naší společnosti? Něco se pokazilo.

V dalším rasistickém zvratu jsou nyní Židé obviňováni ze stejných zločinů, které sami utrpěli. Odtud neustálé tvrzení o "genocidě", když se žádná genocida neodehrála ani nebyla zamýšlena. Izrael spolu s Egyptem uvalil na Gazu blokádu od doby, kdy ji převzal Hamás, a pravidelně bombarduje pásmo Gazy v odvetě za pravidelné raketové útoky. Poté, co Hamás a jeho spojenci vypálili na Izrael více než 4 000 raket, válka v Gaze v roce 2014 vyústila ve smrt více než 2 000 Palestinců. Podle Hamásu v této válce dosud zemřelo více než 7 000 Palestinců, včetně mnoha dětí. Je to tragédie – ale není to genocida, slovo, které bylo nyní natolik znehodnoceno svým metaforickým zneužitím, že ztratilo smysl.

Měl bych také říci, že izraelská vláda nad okupovanými územími Západního břehu Jordánu je odlišná a podle mého názoru nepřijatelná, neudržitelná a nespravedlivá. Palestinci na Západním břehu Jordánu snášejí od roku 1967 tvrdou, nespravedlivou a represivní okupaci. Osadníci pod hanebnou Netanjahuovou vládou obtěžovali a pronásledovali Palestince na Západním břehu Jordánu: V roce 2022 bylo zabito 146 Palestinců na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě, nejméně 153 v roce 2023 před útokem Hamásu a od té doby více než 90. Opět: Je to otřesné a nepřijatelné, ale není to genocida.

Ačkoliv existuje silný instinkt udělat z toho "genocidu" odrážející holokaust, není tomu tak: Palestinci trpí mnoha věcmi, včetně vojenské okupace; zastrašování a násilí osadníků; zkorumpovaného palestinského politického vedení; bezcitného zanedbávání ze strany svých bratrů ve více než 20 arabských státech; odmítnutí kompromisních plánů, které by vedly k vytvoření nezávislého palestinského státu, ze strany zesnulého palestinského vůdce Jásira Arafata; a tak dále. Nic z toho nepředstavuje genocidu, ani nic jako genocidu. Izraelským cílem v Gaze – mimo jiné z praktických důvodů – je minimalizovat počet zabitých palestinských civilistů. Hamás a podobně smýšlející organizace daly v průběhu let jasně najevo, že maximalizace počtu palestinských obětí je v jejich strategickém zájmu.

(Nechme to všechno stranou a uvažme: Světová židovská populace je stále menší než v roce 1939, kvůli škodám napáchaným nacisty. Palestinská populace rostla a stále roste. Demografický úbytek je jedním ze zřejmých znaků genocidy. Celkem bylo od roku 1860 v konfliktu o Palestinu a Izrael zabito zhruba 120 000 Arabů a Židů. Naproti tomu v syrské občanské válce od jejího začátku v roce 2011 bylo zabito nejméně 500 000 lidí, převážně civilistů.)

I když ideologie dekolonizace, vyučovaná na našich univerzitách jako teorie dějin a vykřikovaná na našich ulicích jako evidentně spravedlivá, těžce dezinterpretuje současnou realitu, odráží historii Izraele tak, jak tvrdí? Ne. Ve skutečnosti přesně nepopisuje ani založení Izraele, ani tragédii Palestinců.

Podle dekolonizátorů Izrael je a vždy byl nelegitimním zrůdným státem, protože byl podporován britským impériem a protože někteří z jeho zakladatelů byli Židé narození v Evropě.

V tomto narativu je Izrael poskvrněn porušeným slibem imperiální Británie, že zajistí arabskou nezávislost, a jejím dodržovaným slibem, že bude podporovat "národní domov pro židovský lid", řečeno jazykem Balfourovy deklarace z roku 1917. Údajný slib Arabům byl však ve skutečnosti nejednoznačnou dohodou z roku 1915 se Šarífem Husajnem z Mekky, který chtěl, aby jeho hášimovská rodina vládla celému regionu. Částečně se mu tohoto nového impéria nedostalo, protože jeho rodina měla mnohem menší regionální podporu, než tvrdil. Nicméně nakonec Británie dala rodině tři království – Irák, Jordánsko a Hidžáz.

Imperiální mocnosti – Británie a Francie – daly různým národům nejrůznější sliby a pak upřednostnily své vlastní zájmy. Tyto sliby Židům a Arabům během 1. světové války byly typické. Později byly podobné sliby dány Kurdům, Arménům a dalším, ale nic z toho se neuskutečnilo. Ústřední narativ, že Británie zradila slib Arabům a podpořila ten židovský, je však neúplný. Ve 30. letech 20. století se Británie obrátila proti sionismu a v letech 1937 až 1939 směřovala k arabskému státu bez židovského státu. Byla to ozbrojená židovská vzpoura v letech 1945 až 1948 proti imperiální Británii, která přinesla stát.

Izrael existuje díky této revoltě a mezinárodnímu právu a spolupráci, v což levičáci kdysi věřili. Myšlenka židovské "domoviny" byla navržena ve třech deklaracích Británií (podepsaných Balfourem), Francií a Spojenými státy, které pak byly vyhlášeny v červenci 1922 rezolucí Společnosti národů, jež vytvořila britské "mandáty" nad Palestinou a Irákem, které odpovídaly francouzským "mandátům" nad Sýrií a Libanonem. V roce 1947 Organizace spojených národů navrhla rozdělení britského mandátu Palestina na dva státy, arabský a židovský.

Výjimkou nebylo ani vyčlenění takových států z těchto mandátů. Na konci 2. světové války Francie udělila nezávislost Sýrii a Libanonu, nově vzniklým národním státům. Británie vytvořila Irák a Jordánsko podobným způsobem. Imperiální mocnosti navrhly většinu zemí v regionu, s výjimkou Egypta.

Ani imperiální příslib oddělených vlastí pro různá etnika či sekty nebyl ojedinělý. Francouzi slíbili Drúzům, alávitům, sunnitům a maronitům nezávislé státy, ale nakonec je spojili do Sýrie a Libanonu. Všechny tyto státy byly "vilájety" a "sandžaky" (provincie) turecké Osmanské říše, ovládané z Konstantinopole, od roku 1517 do roku 1918.

Koncept "rozdělení" je v dekolonizačním narativu považován za podlý imperiální trik. Ale bylo to zcela normální při vytváření národních států 20. století, které byly typicky tvořeny z padlých impérií. A je smutné, že vytváření národních států bylo často poznamenáno výměnami obyvatelstva, obrovskou migrací uprchlíků, etnickým násilím a totálními válkami. Vzpomeňte si na řecko-tureckou válku v letech 1921–22 nebo na rozdělení Indie v roce 1947. V tomto smyslu byl spor Izrael-Palestina typický.

Jádrem dekolonizační ideologie je kategorizace všech Izraelců, historických i současných, jako „kolonistů“. To je prostě špatně. Většina Izraelců je potomky lidí, kteří migrovali do Svaté země v letech 1881 až 1949. Nebyli v regionu úplně noví. Židovský lid vládl judským královstvím a modlil se v jeruzalémském chrámu po tisíc let, poté tam byl v menších počtech přítomen dalších 2 000 let. Jinými slovy, Židé jsou původními obyvateli Svaté země, a pokud někdo věří v návrat vyhnanců do jejich vlasti, pak je návrat Židů přesně takový. Dokonce i ti, kteří popírají tuto historii nebo ji považují za irelevantní pro moderní dobu, musí uznat, že Izrael je nyní domovem a jediným domovem 9 milionů Izraelců, kteří tam žijí čtyři, pět, šest generací.

Většina migrantů řekněme do Velké Británie nebo Spojených států je během života považována za Brity nebo Američany. Politika v obou zemích je plná prominentních lídrů – Suelly Bravermanové a Davida Lammyho, Kamaly Harrisové a Nikki Haleyové –, jejichž rodiče či prarodiče emigrovali z Indie, západní Afriky nebo Jižní Ameriky. Nikdo by je neoznačil za "osadníky". Přesto jsou izraelské rodiny, které žijí v Izraeli po celé století, označovány za "osadníky-kolonisty" zralé na vraždění a mrzačení. A na rozdíl od apologetů Hamásu etnická příslušnost pachatelů nebo obětí nikdy neospravedlňuje zvěrstva. Byly by kruté kdekoliv, spáchané kýmkoli s jakoukoli minulostí. Je děsivé, že jsou to často samozvaní "antirasisté", kteří nyní obhajují právě tuto vraždu podle etnického původu.

Ti na levici věří, že migranti, kteří uniknou pronásledování, by měli být vítáni a měli by jim být umožněno vybudovat si život jinde. Téměř všichni předkové dnešních Izraelců unikli pronásledování.

Pokud narativ o "osadníkovi a kolonistovi" není pravdivý, je pravda, že konflikt je výsledkem brutální rivality a bitvy o půdu mezi dvěma etnickými skupinami, z nichž obě mají oprávněné nároky na to, aby tam žily. Jak se do regionu stěhovalo stále více Židů, palestinští Arabové, kteří tam žili po staletí a tvořili jasnou většinu, se cítili těmito přistěhovalci ohroženi. Palestinský nárok na toto území není zpochybněn, stejně jako autenticita jejich historie, ani jejich legitimní nárok na vlastní stát. Židovští přistěhovalci však zpočátku neusilovali o stát, pouze o život a farmaření v neurčité "domovině". V roce 1918 se sionistický vůdce Chaim Weizmann setkal s hášimovským princem Fajsalem bin Husajnem, aby diskutovali o Židech žijících pod jeho vládou jako krále Velké Sýrie. Dnešní konflikt nebyl nevyhnutelný. Stalo se tak, když se komunity odmítly dělit a koexistovat a pak se uchýlily ke zbraním.

Ještě absurdnější než nálepka "kolonizátora" je tropus "bělošství", který je klíčem k ideologii dekolonizace. Opět: Prostě špatně. Izrael má velkou komunitu etiopských Židů a asi polovina všech Izraelců – tedy asi 5 milionů lidí – jsou Mizrachim, potomci Židů z arabských a perských zemí, lidé z Blízkého východu. Nejsou to ani "osadníci", ani "kolonialisté", ani "bílí" Evropané, ale obyvatelé Bagdádu, Káhiry a Bejrútu po mnoho staletí, dokonce tisíciletí, kteří byli vyhnáni po roce 1948.

Pár slov o onom roce 1948, roce izraelské války za nezávislost a palestinské Nakby ("katastrofy"), která se v dekolonizačním diskurzu rovnala etnickým čistkám. Na obou stranách skutečně docházelo k intenzivnímu etnickému násilí, když arabské státy napadly toto území a společně s palestinskými milicemi se pokusily zabránit vytvoření židovského státu. Neuspěli; to, co nakonec zastavili, bylo vytvoření palestinského státu, jak to zamýšlela Organizace spojených národů. Arabská strana usilovala o vyvraždění nebo vyhnání celé židovské komunity – přesně tím vražedným způsobem, který jsme viděli 7. října. A v oblastech, které arabská strana obsadila, jako například ve východním Jeruzalémě, byli všichni Židé vyhnáni.

V této brutální válce Izraelci skutečně vyhnali některé Palestince z jejich domovů; jiní utekli před boji; jiní zůstali a nyní jsou izraelskými Araby, kteří mají hlasovací právo v izraelské demokracii. (Asi 25 % dnešních Izraelců jsou Arabové a Drúzové.) Asi 700 000 Palestinců přišlo o své domovy. To je obrovské číslo a historická tragédie. Od roku 1948 ztratilo asi 900 000 Židů své domovy v islámských zemích a většina z nich se přestěhovala do Izraele. Tyto události nejsou přímo srovnatelné a já nemám v úmyslu navrhovat soutěž v tragédii nebo hierarchii obětí. Minulost je však mnohem komplikovanější, než by vás dekolonizátoři chtěli přesvědčit.

Z této šlamastyky se vynořil jeden stát, Izrael, a druhý, Palestina. Jeho vznik měl přijít už dávno.

Je bizarní, že malý stát na Blízkém východě přitahuje na Západě tolik vášnivé pozornosti, že studenti běhají po kalifornských školách a křičí "Svobodná Palestina". Svatá země má však v dějinách Západu výjimečné místo. Je zakořeněna v našem kulturním povědomí díky hebrejské a křesťanské Bibli, příběhu judaismu, základům křesťanství, Koránu a vytvoření islámu a křížovým výpravám, které společně způsobily, že se lidé na Západě cítili zapojeni do jeho osudu. Britský premiér David Lloyd George, skutečný architekt Balfourovy deklarace, říkával, že názvy míst v Palestině "jsou mi známější než ty na západní frontě". Tato zvláštní spřízněnost se Svatou zemí zpočátku pracovala ve prospěch návratu Židů, ale v poslední době působí proti Izraeli. Lidé ze Západu, dychtiví odhalit zločiny euroamerického imperialismu, ale neschopní nabídnout nápravu, se často bez skutečné znalosti skutečné historie sjednotili kolem Izraele a Palestiny jako nejživějšího příkladu imperialistické nespravedlnosti na světě.

Otevřený svět liberálních demokracií – nebo Západu, jak se mu dříve říkalo – je dnes polarizován paralyzovanou politikou, malichernými, ale zlomyslnými kulturními spory o identitu a pohlaví a vinou za historické úspěchy a hříchy, vinou, která je bizarně odčiněna projevováním sympatií k nepřátelům našich demokratických hodnot, ba dokonce přitažlivostí k nim. V tomto scénáři jsou západní demokracie vždy špatnými aktéry, pokryteckými a neoimperialistickými, zatímco zahraniční autokracie nebo teroristické sekty, jako je Hamás, jsou nepřáteli imperialismu, a proto upřímnými silami dobra. V tomto převráceném scénáři je Izrael živoucí metaforou a pokáním za hříchy Západu. Výsledkem je intenzivní zkoumání Izraele a způsobu, jakým je posuzován, za použití standardů, kterých zřídka dosahuje nějaký národ ve válce, včetně Spojených států.

Dekolonizační narativ je však mnohem horší než studie dvojího metru. Dehumanizuje celý národ a omlouvá, dokonce oslavuje vraždění nevinných civilistů. Jak ukázaly poslední dva týdny, dekolonizace je nyní autorizovanou verzí historie v mnoha našich školách a údajně humanitních institucích, mezi umělci a intelektuály. Je prezentována jako historie, ale ve skutečnosti je to karikatura, zombie historie se svým arzenálem žargonu – znak donucovací ideologie, jak tvrdil Foucault – a autoritářským vyprávěním o padouších a obětech. A obstojí pouze v krajině, v níž je velká část skutečné historie potlačována a v níž jsou všechny západní demokracie aktéry ve zlé víře. Ačkoliv postrádá sofistikovanost marxistické dialektiky, její pokrytecká morální jistota vnucuje složité a neřešitelné situaci morální rámec, který může být pro někoho útěšný. Kdykoli čtete knihu nebo článek a používáte frázi "osadník-kolonialista", máte co do činění s ideologickou polemikou, nikoli s historií.

V konečném důsledku je tento zombie narativ morální a politickou slepou uličkou, která vede k masakru a patové situaci. To není žádné překvapení, protože je založena na falešné historii: "Vymyšlená minulost nemůže být nikdy použita," napsal James Baldwin. " Praská a drolí se pod tlakem života jako hlína."

I když se slovo dekolonizace neobjevuje, tato ideologie je zakořeněna ve stranícím mediálním zpravodajství o konfliktu a prostupuje nedávným odsouzením Izraele. Studentská radost v reakci na masakr na Harvardu, University of Virginia a dalších univerzitách; podpora Hamásu mezi umělci a herci spolu s lasičkovitými dvojsmysly vůdců některých z nejslavnějších amerických výzkumných institucí ukázaly šokující nedostatek morálky, lidskosti a základní slušnosti.

Jedním z odpudivých příkladů byl otevřený dopis podepsaný tisíci umělci, včetně slavných britských herců, jako jsou Tilda Swinton a Steve Coogan. Varovala před bezprostředními válečnými zločiny Izraele a zcela ignorovala casus belli: Masakr 1 400 lidí.

Novinářka Deborah Rossová napsala v působivém článku v Times of London, že je "naprosto, naprosto ohromena", že dopis neobsahuje "žádnou zmínku o Hamásu" a žádnou zmínku o "únosech a vraždách nemluvňat, dětí, prarodičů a mladých lidí pokojně tančících na mírovém festivalu. Nedostatek základního soucitu a lidskosti, to je to, co bylo tak neuvěřitelně uzemňující. Je to tak těžké? Podporovat a soucítit s palestinskými občany... a zároveň uznat nespornou hrůzu útoků Hamásu?" Pak se zeptala této dramatické přehlídky morálních nul: "Co to řeší, takový dopis? A proč by to někdo podepisoval?"

Izraelsko-palestinský konflikt je zoufale obtížné vyřešit a rétorika dekolonizace ještě více snižuje pravděpodobnost vyjednaného kompromisu, který je jediným východiskem.

Od svého založení v roce 1987 Hamás využívá vraždění civilistů k tomu, aby zmařil jakoukoli naději na dvoustátní řešení. V roce 1993 byly sebevražedné bombové útoky na izraelské civilisty navrženy tak, aby zničily dvoustátní dohody z Oslo, které uznávaly Izrael a Palestinu. Tento měsíc teroristé z Hamásu rozpoutali jatka zčásti proto, aby podkopali mír se Saúdskou Arábií, který by zlepšil palestinskou politiku a životní úroveň a oživil sklerotického rivala Hamásu, Palestinskou samosprávu. Částečně sloužily Íránu k tomu, aby zabránily posílení Saúdské Arábie, a jejich zvěrstva byla samozřejmě spektakulární pastí, která měla vyprovokovat přehnanou reakci Izraele. S největší pravděpodobností se jim jejich přání plní, ale aby toho dosáhli, cynicky zneužívají nevinné Palestince jako oběť politickým prostředkům, což je druhý zločin proti civilistům. Stejně tak dekolonizační ideologie se svým popíráním práva Izraele na existenci a práva jeho lidu na bezpečný život činí palestinský stát méně pravděpodobným, ne-li nemožným.

Problém v našich zemích je snazší vyřešit: Občanská společnost a šokovaná většina by se nyní měly prosadit. Radikální pošetilosti studentů by nás neměly příliš znepokojovat. Studenti jsou vždy nadšeni revolučními extrémy. Neslušné oslavy v Londýně, Paříži a New Yorku a zjevná neochota vedoucích představitelů velkých univerzit odsoudit zabíjení však odhalily cenu za zanedbávání této otázky a umožnění kolonizace naší akademie "dekolonizací".

Rodiče a studenti se mohou přesunout na univerzity, které nejsou vedeny tvůrci falešných historických rovnic a hlídány popírači a ghúly. Dárci mohou hromadně upřít svou štědrost, a to ve Spojených státech už začíná. Filantropové mohou přestat financovat humanitární nadace vedené lidmi, kteří podporují válečné zločiny proti lidskosti (proti obětem vybraným podle rasy). Diváci se mohou snadno rozhodnout, že se nebudou dívat na filmy s herci, kteří ignorují zabíjení dětí. Studia si je nemusí najímat. A v našich akademiích se tato jedovatá ideologie, následovaná zhoubnými a pošetilými, ale také módními a dobromyslnými, stala výchozí pozicí. Musí ztratit svou úctyhodnost kvůli nedostatku autenticity jako historie. Její morální nicotnost byla odhalena, aby ji všichni viděli.

Opět platí, že vědci, učitelé, naše občanská společnost a instituce, které financují a regulují univerzity a charitativní organizace, se musí postavit toxické, nelidské ideologii, která nemá žádný základ ve skutečné historii ani současnosti Svaté země a která opravňuje jinak racionální lidi k tomu, aby omlouvali čtvrcení dětí.

Izrael udělal mnoho krutých a špatných věcí. Netanjahuova vláda, nejhorší v dějinách Izraele, stejně neschopná jako nemorální, prosazuje maximalistický ultranacionalismus, který je nepřijatelný a nemoudrý. Každý má právo protestovat proti politice a akcím Izraele, ale nesmí podporovat teroristické sekty, zabíjení civilistů a šíření hrozivého antisemitismu.

Palestinci utrpěli legitimní křivdy a snášeli mnoho brutální nespravedlnosti. Obě jejich politické entity jsou však naprosto vadné: Palestinská samospráva, která ovládá 40 % Západního břehu, skomírá, zkorumpovaná, neschopná a obecně opovrhovaná – a její vůdci jsou stejně nemožní jako ti izraelští.

Hamás je ďábelská vražedná sekta, která se skrývá mezi civilisty, jež obětuje na oltář odporu – jak v posledních dnech otevřeně prohlásily umírněné arabské hlasy, a mnohem tvrději než obhájci Hamásu na Západě. "Kategoricky odsuzuji útoky Hamásu na civilisty," prohlásil minulý týden dojemně saúdskoarabský státnický veterán princ Turki bin Fajsal. "Také odsuzuji Hamás za to, že dává vyšší morální postavení izraelské vládě, které se všeobecně vyhýbá dokonce i polovina izraelské veřejnosti... Odsuzuji Hamás za sabotáž pokusu Saúdské Arábie dosáhnout mírového řešení neutěšené situace palestinského lidu." Arabská novinářka Raša Nabíl v rozhovoru s členem politbyra Hamásu Mišálem zdůraznila, že Hamás obětuje vlastní lid pro své politické zájmy. Mišál argumentoval, že to byla jen cena za odpor: "Třicet milionů Rusů zemřelo, aby porazili Německo," řekl.

Nabíl je příkladem pro západní novináře, kteří se jen stěží odváží zpochybnit Hamás a jeho masakry. Nic není povýšenější a dokonce orientalističtější než romantizace řezníků Hamásu, kterými mnozí Arabové opovrhují. Popírání jejich zvěrstev tolika lidmi na Západě je pokusem vytvořit přijatelné hrdiny z organizace, která rozřezává děti a znesvěcuje těla zavražděných dívek. Je to pokus zachránit Hamás před sebou samým. Možná by západní apologeti Hamásu měli naslouchat umírněným arabským hlasům, a ne fundamentalistickým teroristickým sektám.

Zvěrstva páchaná Hamásem ho stejně jako Islámský stát a al-Kájdu staví do pozice ohavnosti, kterou nelze tolerovat. Izrael, stejně jako každý stát, má právo se bránit, ale musí tak činit s velkou opatrností a minimálními civilními ztrátami, a zničení Hamásu bude těžké i při plném vojenském vpádu. Mezitím musí Izrael omezit své nespravedlnosti na Západním břehu Jordánu – jinak riskuje, že zničí sám sebe – protože nakonec musí vyjednávat s umírněnými Palestinci.

Válka se tedy vyvíjí tragicky. V době, kdy píšu tyto řádky, bombardování Gazy zabíjí palestinské děti každý den, a to je nesnesitelné. Zatímco Izrael stále truchlí nad svými ztrátami a pohřbívá své děti, odsuzujeme zabíjení izraelských civilistů, stejně jako odsuzujeme zabíjení palestinských civilistů. Odmítáme Hamás, zlý a neschopný vládnout, ale nepleteme si Hamás s palestinským lidem, nad jehož ztrátami truchlíme stejně jako nad smrtí všech nevinných.

V širším časovém rozpětí mohou někdy opevněnými pozicemi otřást strašlivé události: Anvar Sadat a Menachem Begin uzavřeli mír po Jomkipurské válce; Jicchak Rabin a Jásir Arafat uzavřeli po intifádě mír. Ďábelské zločiny ze 7. října nebudou nikdy zapomenuty, ale možná, že v nadcházejících letech, po rozprášení Hamásu, poté, co bude netanjahuismus jen katastrofickou vzpomínkou, přivedou Izraelce a Palestince, poskvrněné 75 lety zabíjení a omráčené masakrem Hamásu během jednoho víkendu, ke vzájemnému uznání hranic svých států. Jinak to nepůjde.

Celý článek v angličtině: ZDE

0