Hamás a Írán vyhlásily válku Západu

30. 10. 2023

čas čtení 7 minut

Pokud jde o charakteristiku Blízkého východu, často se o analýze toho, co se tam děje, zmiňujeme podobně jako o pohledu přes kaleidoskop. Nic není takové, jaké se zdá být na povrchní úrovni. Jeden zvrat, jakkoli nepatrný, a zrcadla odhalí další dimenze a složitosti, které představují nové diplomatické výzvy a hrozby pro americké bezpečnostní zájmy, píší Mark Toth a Jonathan Sweet.

Blízký východ jen zřídka poskytuje jasnost. Nyní je to však jednoznačné.

Hamás a jeho sponzor, Írán, 7. října, kdy Hamás rozpoutal svůj teroristický útok proti Izraeli, v podstatě vyhlásili válku Západu. Když prezident Joe Biden přijel do Izraele, zdá se, že kaleidoskop zamrzl na místě a zlovolný odraz Íránu zírá zpět na Washington a Jeruzalém.

Ačkoliv účast na útoku popírá, není pochyb o tom, že Írán je kořenem zla Hamásu a je zodpovědný za rozdmýchávání širší nestability na Blízkém východě; podporuje bojovníky Hizballáhu v Libanonu, režim syrského prezidenta Bašára Asada, šíitské milice v Iráku a húsíjské povstalce v Jemenu.

Diplomacie sama o sobě válku Íránu proti Západu nezastaví. "Už nikdy" – refrén, který Izraelci používají v souvislosti s holocaustem a Jomkipurskou válkou v roce 1973 – se stalo znovu, protože Írán nadále financuje, dodává zbraně a cvičí militanty Hamásu. Bude se to dít tak dlouho, dokud íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí a jeho režim budou u moci. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a izraelský lid to chápou, ale pochopí to Biden a jeho poradci?

Washington musí přestat zrcadlově zobrazovat svůj vytoužený konečný stav ohledně Teheránu, jako by to byl nějaký společný cíl. Není.

Chameneí neusiluje o podstatné urovnání vztahů s USA na Blízkém východě. Místo toho Írán vede válku o nadvládu a považoval normalizační rozhovory Bílého domu mezi Izraelem a Saúdskou Arábií za přímou hrozbu pro rádoby regionální hegemonii Teheránu.

Íránský islámský extremismus je v naprostém rozporu se sdílenou vizí míru na Blízkém východě mezi USA a Izraelem. Chameneí ve své válce proti Západu sbližuje Írán s Ruskem a Čínou – což je posun, který se rychle zrychluje díky vojenským a ekonomickým partnerským příležitostem, které představuje slábnoucí válka Ruska proti Ukrajině.

Írán se nebezpečně blíží k produkci dostatečného množství vysoce obohaceného uranu k sestavení jaderné bomby. V březnu generálporučík americké armády Michael Kurilla svědčil před Kongresem, že od sestrojení jaderné hlavice Írán dělí méně než dva týdny.

Mohammed Deif, vojenský velitel Hamásu, demonstroval zlo, které přijde, pokud Washington bude ignorovat íránské plány. Válečné zločiny Hamásu spáchané v Kfar Aze, Sderotu a masakr na hudebním festivalu jsou dostatečným důkazem. Totéž platí o "přísně tajném" dokumentu Hamásu, který získala NBC News a který podrobně popisuje "plány na útoky na základní školy a centrum mládeže v izraelském kibucu Kfar Sa'ad".

Ochota Hamásu používat Palestince jako lidské štíty také ukazuje, kam až jsou Deif a Chameneí ochotni zajít ve vedení své války. Když byla Arabská baptistická nemocnice ve městě Gaza zasažena výbuchy, Hamás obvinil Izrael a tvrdil, že bylo zabito a zraněno více než 500 lidí; Izrael popřel, že by za útokem stály jeho síly, a obvinil z toho špatně odpálenou raketu Hamásu.

Izraelské ztráty také nadále narůstají. Více než 1 400 Izraelců je mrtvých a více než 200 rukojmích zůstává v zajetí Hamásu, nebo mohou být mrtví – možná až 13 z nich jsou Američané. A 30 amerických občanů bylo zavražděno teroristickými skupinami napojenými na Hamás a Deifa.

Biden musí dát Izraeli zelenou, aby udělal vše, co je potřeba k odstrašení nebo eliminaci hrozby, kterou představuje Írán a jeho terorističtí spojenci. V opačném případě by Izrael mohl snášet "opláchnutí a opakování" – potenciálně útok zahrnující jadernou nebo biologickou zbraň. Ve válce Izraelských obranných sil proti Hamásu je úkolem Hamás vymýtit. Teď není čas na další paralýzu kvůli strachu z eskalace, jak Biden demonstroval bezpečnostní pomocí pro Ukrajinu. Írán musí tento vzkaz pochopit a demonstrace síly musí mít důsledky.

Analytici často označují Pearl Harbor a 9. září za selhání zpravodajských služeb – částečně tomu tak bylo. Tyto události byly však také způsobeny neschopností amerických politických vůdců přijmout fakt, že Japonsko a Usáma bin Ládin mají v úmyslu vést válku proti Spojeným státům.

Útok Hamásu ve více doménách – kybernetický, vzdušný, námořní a pozemní – se údajně připravoval roky a podle Wall Street Journal "íránské Islámské revoluční gardy spolupracovaly s Hamásem od srpna" a daly k útoku Hamásu zelenou během "setkání v Bejrútu" 2. října.

Jednání s Teheránem už není jen bojem Izraele; je to také americký boj. Ačkoli Bidenova administrativa uvedla, že "v současné době nemáme informace", které by přímo spojovaly Írán s útokem Hamásu, zdravý rozum by velel něco jiného.

Je načase, aby Washington vzal Chameneího za slovo. Íránští mulláhové po desetiletí nazývali Spojené státy "Velkým Satanem", a to i poté, co v září 2022 vypukly protesty po smrti Mahsy Amíníové, když byla zadržována íránskou "mravnostní policií" za údajné porušení přísných pravidel oblékání islámského režimu pro ženy.

Hamás je bezprostředním blízkým bojem Izraele – a pravděpodobně také Hizballáh v Libanonu – ale Írán je izraelským strategickým hlubokým bojem a jaderná zařízení Teheránu jsou největší hrozbou. Ačkoli některá média uvedla, že Bidenova cesta do Izraele přišla uprostřed obav z rozšíření konfliktu, ve skutečnosti se válka již rozšířila vzhledem k neoficiálnímu zapojení Íránu.

USA by mohly podniknout okamžité kroky, jako je uvalení sankcí na íránskou ropu, což je mechanismus financování zástupných armád. Nařídit americkým jednotkám, aby se připravily na potenciální nasazení, a dát Izraeli zbraně a munici, které potřebuje, aby mohl jít po íránských jaderných zařízeních, v době, kterou si sám zvolí, by mohlo být něco jiného. Deklarovaným cílem by mělo být především "oslabit Írán".

Írán a Hamás přenesly svou válku na Západ. Na oplátku teď musí Biden prokázat neochvějné odhodlání postarat se o to, aby Izrael porazil Chameneího a Deifovy cíle.

