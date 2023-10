Jak přeměnit ruské peníze v ukrajinskou munici

31. 10. 2023

čas čtení 7 minut

Již existuje právní mechanismus, který prezidentu Bidenovi umožňuje takové kroky podniknout, píšou Linda Chávez a Uriel Epshtein. Již existuje právní mechanismus, který prezidentu Bidenovi umožňuje takové kroky podniknout,

Právě teď leží v pokladnách amerických finančních institucí zhruba 38 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv. Prezident Joe Biden může jedním škrtem pera poslat tyto prostředky do Kyjiva, a tak proměnit bohatství autoritářského protivníka v obrannou zbraň pro obléhané Ukrajince – a demokracii.

Pravomoc Bílého domu k tomuto činu, která je užitečná zejména dnes, kdy válka na Blízkém východě zaručuje zvýšenou konkurenci v oblasti zahraniční pomoci, vychází ze zákona o mezinárodních nouzových ekonomických silách (IEEPA) z roku 1977. Prezident George H. W. Bush využil tohoto zákona v roce 1992 k převodu zmrazených iráckých aktiv poté, co Saddám Husajn napadl Kuvajt; finanční prostředky byly později převedeny komisi Organizace spojených národů, která byla vytvořena na pomoc při obnově Kuvajtu.

Minulý měsíc naše organizace Renew Democracy Initiative zveřejnila analýzu, která zkoumá prezidentovy pravomoci v rámci IEEPA v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a také morální a praktické aspekty, které jsou s tím spojeny.

Autoři, vedeni odborníkem na ústavní právo Laurencem Tribem, zjišťují, že IEEPA zmocňuje prezidenta k převodu zmrazených zahraničních aktiv v amerických finančních institucích z jednoho subjektu na druhý po vyhlášení stavu národní nouze. (Samotný jazyk IEEPA dává prezidentovi pravomoc "řídit nebo vynucovat" "převod" "majetku" a analýza Tribea a kol. potvrzuje, že tyto podmínky platí i v tomto případě.) Prezident Biden je již ve dvou třetinách cesty: V loňském roce pokračoval a dokonce rozšířil národní stav nouze, který byl vyhlášen v rámci IEEPA po ruské invazi v roce 2014, zatímco ministerstvo financí zmrazilo ruská aktiva. Zbývá už jen předat je Ukrajině.

Takový postup je podle amerického práva legální a zcela v souladu se zavedeným mezinárodním právem. Tribe a jeho spoluautoři dospěli k závěru, že ústava "by nezakazovala převod ruských aktiv na Ukrajinu, protože Rusko jako cizí suverén postrádá jak řádný proces, tak práva na převzetí podle pátého dodatku". Na mezinárodní úrovni doktrína protiopatření umožňuje Spojeným státům a dalším zemím reagovat podle potřeby – dokonce i akcí, která by jinak byla podle mezinárodního práva nepřípustná – a přimět stát, který dříve porušil mezinárodní právo, aby se vrátil k jeho dodržování. V tomto případě nezákonná invaze Ruska na Ukrajinu jasně umožňuje Spojeným státům a jejich spojencům konfiskovat ruský majetek a předat ho Ukrajině

Tribe a jeho spoluautoři tvrdí, že zmrazená ruská aktiva mohou a měla by být použita k financování obnovy Ukrajiny – a zároveň neuvalují žádná omezení na to, jak Kyjiv peníze utrácí. Účty za obnovu Ukrajiny se hromadí a uvolnění finančních prostředků na obnovu má nyní jasnou logiku. Vzhledem k tomu, že válka stále zuří, šli bychom ještě o krok dál: Kyjiv může a měl by nyní použít finanční prostředky k tomu, aby dosáhl průlomu na bojišti.

Je zde skutečná příležitost. Kromě 38 miliard dolarů ruských aktivech zmrazených v amerických bankách jsou tu i stovky miliard v bankách ve Velké Británii, Kanadě, členských státech Evropské unie a Japonsku. Pokud budou naši demokratičtí spojenci následovat amerického příkladu, Ukrajina by mohla vynaložit až 300 miliard dolarů na posílení své armády. Je pravděpodobné, že pod vedením Washingtonu by mnoho našich partnerů jednalo. Estonsko již totiž zavedlo právní mechanismy pro převod zmrazených ruských aktiv na Ukrajinu a Kanada se tímto směrem ubírá.

S blížícím se druhým výročím ruské reinvaze analytici tvrdí, že Ukrajina potřebuje širokou škálu vojenské techniky, aby mohla pokračovat ve svém boji. Republikáni ve Sněmovně reprezentantů se obracejí proti posílání další podpory Ukrajině a právě dosadili do funkce předsedy Sněmovny reprezentantů zástupce, který je proti další pomoci. Z dlouhodobého hlediska Kyjiv potřebuje podporu Kongresu, a proto prezident Biden požádal Kongres o dalších 60 miliard dolarů. Ale zatímco Sněmovna reprezentantů zůstává na mrtvém bodě, prezident má pravomoc a odpovědnost vyčlenit 38 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv na obranu Ukrajiny.

Vzhledem k tomu, že řeči o posílání ruských finančních prostředků na Ukrajinu nabírají na síle, někteří komentátoři vznesli hrozbu dedolarizace. Uvažují tak, že ostatní země ze strachu, že jejich aktiva budou zabavena, opustí dolar. Jak nedávno napsala Gillian Tett ve Financial Times, předání ruských fondů na Ukrajinu by mohlo "podkopat mezinárodní důvěru v bezpečnost dolarových aktiv", čímž by vážně oslabilo americkou ekonomiku. (Také by to omezilo účinnost amerických sankcí – koneckonců transakce, které se nedotýkají amerického finančního systému nebo nepoužívají dolar, jsou obecně mimo dosah ministerstva financí.)

Hrozba dedolarizace je však minimální. Dolar se těší značným institucionálním výhodám díky masivnímu síťovému efektu, přičemž osm desetiletí je nesporně vedoucí světovou rezervní měnou. Podle MMF je téměř 60 % všech globálních rezerv v dolarech. To samo o sobě nezaručuje budoucí roli dolaru, ale nic nenasvědčuje tomu, že by ji převod ruských aktiv na Ukrajinu nepřiměřeně poškodil. Místo toho by to jasně ukázalo, že flagrantní agrese má důsledky, a tak, pokud by taková akce vytvořila precedens, byl by pozitivní: Napadněte svého souseda a mohli byste skončit tak, že budete financovat svou vlastní vojenskou porážku. Tento druh kroku je v souladu s nedávným rozhodnutím administrativy poskytnout Ukrajině zbraně zabavené Íránu, aktivnímu komplici v ruské válce. Nyní musí administrativa jít po hlavním viníkovi.

Většina zemí chce mírové vztahy se svými sousedy a nemá se čeho bát a může jen získat ze systému, v němž jsou tato pravidla respektována. Ani Čína nemá mnoho důvodů k obavám, pokud si nepřeje zopakovat ruské chyby násilným "znovuzačleněním" Tchaj-wanu.

V ukrajinském boji za odražení Putinových sil neexistuje žádná náhrada za pravidelnou americkou pomoc. Prezident Biden však musí být realista: Podpora Ukrajiny – a všeho ostatního – ze strany Kongresu je zpochybněna. Ale 38 miliard dolarů zmrazených ruských aktiv je v prezidentově dosahu – a jejich uchopení by velmi pravděpodobně povzbudilo vyplacení mnohonásobku této částky od spojeneckých zemí po celém světě. To by nevyžadovalo souhlas Kongresu. Ruské peníze by to přimělo k činnosti na obranu sužované demokracie a sloužilo by to jako mechanismus pro vynucování mezinárodních norem proti agresi.

Jedna zajímavá drobnost: V roce 2015 americký federální soud přiřkl rozsudkem částku ve výši 44 milionů dolarů od ruské vlády chasidské židovské organizaci Chabad Lubavič, jejíž knihovnu Rudá armáda ukradla během 2. světové války a která je stále v Rusku. Pokud by se vláda rozhodla nejen zmrazit ruská aktiva, jak to udělala, ale také je zkonfiskovat, není jasné, zda by byla povinna zaplatit Chabadu jejich rozsudek, než zbytek doručí na Ukrajinu. Ukrajinci by se bezpochyby s radostí rozloučili se 44 miliony dolarů jako cenou za to, že dostanou zbytek z 38 miliard dolarů.

Celý článek v angličtině: ZDE

0