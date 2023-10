Černochová jako Todor Živkov

Pokud odhlédneme od morálního vydírání výše zmíněného střihu, nelze než konstatovat, že Hamás chytil Izrael do pasti. Jako každý stát totiž musel na jeho útoky reagovat, vzhledem k povaze asymetrického konfliktu (armáda vs. teroristická organizace připravená vést městskou guerillu) musela tato reakce přinést nespočet civilních obětí, a svět, který stál na straně Izraele po 7. říjnu se stejně nutně tváří v tvář těmto obětem od něj začal odklánět.

Instrumentalizace utrpení vlastních lidí ze strany Hamásu na tomto utrpení nic nemění. Také bych si přál, aby Hamás byl zničen, ale jen hlupák si může představovat, že po tom, co se v Gaze děje, nepovstane záhy Hamás nový.





O víkendu jsem znovu četl pasáže knižního rozhovor Tony Judta s Timothy Snyderem věnované Izraeli a Palestině.





To, co tam Judt říká, je naprosto přesně, a měl by si to v dnešních dnech přečíst každý, než začne někoho obviňovat z podpory Hamásu. Bohužel, mám velké pochybnosti o tom, že knihy Tonyho Judta obsáhne intelektuální obzor naší ministryně obrany.