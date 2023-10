Gaza: těžké boje, bombardování civilistů pokračuje, nemocnice nemají zdravotnické zásoby

31. 10. 2023

čas čtení 7 minut

Moderátor Channel 4 News, Londýn, 30. 10., 19 hodin: Podle palestinských svědků se izraelské tanky dostaly na okraj města Gazy a vjely do čtvrti Zajtún. Zprávy naznačují, že IDF převzaly kontrolu nad silnicí Sala Al Din Rd, hlavní cestou spojující sever a jih. Byly hlášeny intenzivní boje mezi izraelskými silami a Hamásem poblíž pobřeží Středozemního moře, ale nejnovější vývoj se týká rukojmích. Přepojíme se živě k naší mezinárodní redaktorce Lindsey Hilsumové, která je v jižním Izraeli.

Tuto videoreportáž jen na YouTube přes noc zhlédlo více než jeden milion lidí.













Reportérka: Krishnane, premiér Netanjahu dnes řekl, že jejich útok na Gazu postupuje krok za krokem. Řekl, že je systematický. Řekl, že je možné udělat dvě věci, zničit Hamás vojensky a jako vládu v Gaze a také zachránit rukojmí a jeho důkazem toho byla jedna vojákyně, kterou se jim podařilo zachránit, ale zároveň to bude velmi obtížné.















Dnes bylo Hamásem zveřejněno video s rukojmími. To video nebudeme hrát, protože na něm jsou samozřejmě rukojmí, byly tam tři ženy. Jedna mluvila, byly pod nátlakem. Nikdo nenatočí video s rukojmími, aniž by na něj byl vyvíjen nátlak. Nebylo vidět, kde přesně jsou. Od jednoho nebo dvou propuštěných rukojmích víme, že jsou po určitou dobu drženi v tunelech. Tohle bylo to, co ta žena musela říct. Očividně vypadala vyděšeně. Brojí proti izraelské vládě. Pravděpodobně jí to nařídil Hamás. Některé záběry v mé reportáži mohou lidem připadat znepokojivé.

Bylo oznámeno, že německá Izraelka, který byl viděn ve vozidle, je mrtvá. Její ostatky byly nalezeny na místě festivalu, odkud se jí Hamás zmocnil.





Uvnitř Gazy utrpení a ztráty nepolevují. Izraelský letecký útok. Rodinný dům v Rafáhu na jihu země. Bombardování přesně tam, kam Izrael lidem řekl, že mají jít do bezpečí. Nikde není bezpečno, i když se podařilo zachránit zraněné, nemocnice mají tak málo zásob, že lidé pravděpodobně nedostanou potřebnou léčbu. Desetitisíce lidí táboří kolem nemocnice Al Šífa ve městě Gaza, navzdory varování izraelské vlády, že by se měli přesunout na jih a že Hamás má své velitelství v tunelu pod nemocnicí. Smrt je všude a nastupuje fatalismus.





(Rozhovor s izraelskou dvojicí nadávající na Palestince)



Reportérka: Takže z vašeho pohledu pak v Gaze nejsou žádní nevinní Palestinci, dokonce ani děti. Je to tak?





"Ne. Nejsou."





Izraelský tank střílí na civilní auto:











Izraelská armáda dnes zveřejnila video, které podle ní ukazuje koordinované nálety letectva a pozemních sil uvnitř Gazy. Tlačí stále hlouběji a postupují na město Gaza ze dvou stran, stále odhodlaných zlikvidovat Hamás zdánlivě za každou cenu.





Debris from Iron Dome, the Israeli air defence system, fell behind our @channel4news live position causing a fire, after shooting down a rocket fired from Gaza. pic.twitter.com/9nBM53ojdA — Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) October 30, 2023





Možná teď budu znít trochu udýchaně, protože zrovna když jsme vysílali tuto reportáž, z Gazy se ozvala palba a my jsme se museli jít schovat.





Teď už to není nijak zvlášť nebezpečné. Sestřelil ji izraelský systém protivzdušné obrany Iron Dome. Ale dokazuje to, že Hamás stále funguje, že i přes ten nápor ze vzduchu a ze země je stále možné, aby Hamás odpaloval rakety, a to, co vidíme, je, že teď bojují s Izraelci.





Ani Izraelci, ani Hamás k nám nehodlají být ohledně bojů upřímní. Co přesně se děje? Ale myslím, že můžeme říci, že je to do značné míry aktivní bojová zóna. Není to tak, že by Izraelci se svou větší palebnou silou byli schopni prostě Hamás zlikvidovat. Nemohou. A samozřejmě čím více se tam bojuje, tím je to nebezpečnější pro civilisty, z nichž mnozí zůstávají ve městě Gaza.





Moderátor Channel 4 News Ramallah: Lindsey, je fascinující, co říkáš. . Jakkoli jsou civilní oběti na palestinské straně v Gaze strašlivé, že Izraelci začínají dosahovat některých svých cílů. Myslíte si, že je to spravedlivé hodnocení?



Reportérka:



Všichni tady ukazují a já si nejsem úplně jistý, co říkají, ale říkají, že se zdá, že nějaké jsou. Támhle je oheň a zdá se, že tam byl, myslím si, že možná to.



Všichni ukazují sem a já si nejsem úplně jistá, co říkají. Je tam oheň a zdá se, že tam byla, myslím, že to možná byla raketa Hamásu, která přiletěla a mohla dopadnout tam dole na izraelské straně. Takže nás žádají. Jestli by nám nevadilo odejít, tak se omlouvám. Za chvíli budu muset jít, ale určitě si Izraelci myslí, že vyhrávají. Říkají, že zlikvidovali, podle jejich slov, mnoho vedoucích představitelů Hamásu, ale nezlikvidovali nejvyšší vedení a vždycky je otázka, jestli se Hamás skrývá mezi civilním obyvatelstvem.





Jak daleko Izrael zajde? Zaútočí skutečně na nemocnice, jak hrozí, protože se říká, že Hamás? Je v tunelech pod nimi a myslím, že to, co řekl premiér Netanjahu, je, že to může trvat velmi dlouho.





Moderátor, Ramallah: Lindsay, dávejte na sebe pozor. Děkuji vám. Opravdu moc. Zatímco se svět soustřeďuje na Gazu, OSN sděluje, že od 7. října bylo na Západním břehu Jordánu zabito až 120 Palestinců, a Spojené státy varovaly Izrael před chováním extremistických osadníků s tím, že násilí proti nevinným obyvatelům na okupovaném území je naprosto nepřijatelné. No, byli jsme ve dvou vesnicích, jedna byla evakuována uprostřed hrozeb osadníků. Druhá dostala 24hodinovou výpověď. Ale tamní obyvatelé se rozhodli zůstat. Dívejte se: (...)











0

377

Tři rukojmí se objevili na videu Hamásu, které nebudeme hrát. Daniella Loneyová uprostřed, zjevně rozrušená, křičí do kamery a prosí izraelskou vládu, aby vyjednala jejich propuštění. Rodiny ostatních rukojmích to sledovaly s nadějí, protože to znamená, že někteří jsou naživu. Zoufalství kvůli úzkosti ve tvářích žen. Premiér Netanjahu, který dnes navštívil elitní policejní jednotku, označil video za psychologickou propagandu. Řekl, že izraelské jednotky našly a zachránily vojákyni, která je zde vidět uprostřed a která byla zajata jako rukojmí.Na záběrech pořízených palestinským novinářem je vidět, jak izraelské obrněné jednotky blokují silnici Sala Al Din, kterou lidé potřebují k cestě na jihZdá se, že se blíží civilní auto a tank střílí. Novinář křičí. Vraťte se, vraťte se, aby všichni co nejrychleji odešli. Z jižního Izraele je vidět bombardování a několik Izraelců se přichází podívat.