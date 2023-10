Představitel Světové zdravotnické organizace: V Gaze hrozí "katastrofa veřejného zdraví"

31. 10. 2023

- Po útoku na uprchlický tábor Džabalíja v Gaze bylo z trosek vyzdviženo nejméně 47 mrtvol -



Videozáznamy ukazují nejméně 47 mrvol vytažených z trosek po náletu, který v úterý odpoledne zasáhl několik domů v uprchlickém táboře Džabalia v severní části pásma Gazy.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve svém prohlášení uvedlo, že při "ohavném izraelském masakru, jehož cílem byla velká oblast domů v táboře Džabalíja, bylo více než 50 mučedníků a asi 150 zraněných a desítky lidí pod troskami".



Agentura AFP uvedla, že na okrajích dvou rozsáhlých kráterů bylo vidět desítky přihlížejících, kteří hledali přeživší, a že její videozáznam z místa činu ukázal nejméně 47 nalezených těl.



Agentura AFP uvedla, že izraelská armáda se k úderům bezprostředně nevyjádřila, když byla kontaktována.



- Generální tajemník OSN António Guterres zopakoval svou výzvu k okamžitému příměří v Gaze a k zajištění přístupu humanitární pomoci "k uspokojení naléhavých potřeb vyvolaných katastrofou, která se na palestinském území odehrává".



V úterním prohlášení Guterres uvedl, že je "hluboce znepokojen" eskalací konfliktu.



Odsuzuji zabíjení civilistů v Gaze a jsem zděšen zprávami, že dvě třetiny zabitých jsou ženy a děti.



Šéf OSN apeloval na ochranu civilistů, kteří podle něj "nesou hlavní tíhu současných bojů". Vyzval všechny strany, aby dodržovaly mezinárodní humanitární právo, a dodal:



Mezinárodní humanitární právo stanoví jasná pravidla, která nelze ignorovat. Není to menu a la carte a nemůže být uplatňováno selektivně.





- Po leteckém útoku na uprchlický tábor Džabalíja v severní Gaze přicházejí zprávy o velkém počtu obětí.

Ředitel indonéské nemocnice v Gaze sdělil televizi Al-Džazíra, že "zatím bylo zabito více než 50 lidí".

Al-Džazíra také cituje Ahmada al-Kahlouta, ředitele civilní obrany v severní Gaze:



V těchto budovách žijí stovky občanů. Okupační letectvo zničilo tuto čtvrť šesti bombami americké výroby. Jedná se o nejnovější masakr způsobený izraelskou agresí v pásmu Gazy. Mezinárodní společenství musí okamžitě jednat a zastavit Izrael, než bude pozdě.



Tábor se nachází na severním konci pásma Gazy a je jedním z nejhustěji obydlených míst na Zemi.





- Antony Blinken a Lloyd Austin se ve Washingtonu obrátili na politiky kvůli financování americké podpory Izraele.



Americký ministr zahraničí Blinken prohlásil:

"Bez rychlé a trvalé humanitární pomoci je mnohem pravděpodobnější, že se konflikt rozšíří. Utrpení bude narůstat a Hamás a jeho sponzoři budou těžit z toho, že se budou tvářit jako zachránci právě toho zoufalství, které sami vytvořili."

Ministr obrany Austin řekl:

"Izraelským představitelům jsem opakovaně vysvětlil, že ochrana civilistů v Gaze je morální odpovědností i strategickou nutností. Demokracie, jako je ta naše, jsou silnější a bezpečnější, když dodržujeme válečné zákony a chráníme civilisty."



Blinken byl opakovaně přerušován protesty proti válce mezi Izraelem a Hamásem.

- Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v úterý odsoudil útoky Hamásu na Izrael a uvedl, že izraelská reakce v Gaze musí respektovat mezinárodní právo.





- Egypt označuje situaci v Gaze za "bezprecedentní humanitární krizi Egypt se na všech úrovních zapojuje do řešení "bezprecedentní humanitární krize" v Gaze, uvedl v úterý egyptský premiér Mostafa Madbúlí během návštěvy přechodu Rafáh mezi Egyptem a Pásmem Gazy.

- Představitel Světové zdravotnické organizace v úterý varoval, že v Gaze hrozí "katastrofa veřejného zdraví" kvůli přelidnění, masovému vysídlení a poškození vodohospodářské a hygienické infrastruktury. Na stejném tiskovém brífinku varoval mluvčí dětské agentury OSN před rizikem úmrtí kojenců v důsledku dehydratace, když je k dispozici pouze 5 % běžných zásob vody.

Od 7. října bylo izraelskými údery na Gazu zabito nejméně 8525 Palestinců, včetně 3542 dětí, tvrdí ministerstvo zdravotnictví Gazy. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ašraf al-Qudra uvedl, že bylo zabito 130 zdravotnických pracovníků a 15 nemocnic je nyní mimo provoz spolu s 32 zdravotnickými středisky.

- Izraelská armáda zvýšila počet rukojmích, o kterých tvrdí, že je v Gaze drží Hamás, na 240.

- Izrael zachytil raketu ze směru od Rudého moře.Mluvčí izraelské armády řekl: "Raketa země-země, která byla odpálena na území státu Izrael z oblasti Rudého moře, byla úspěšně zachycena systémem obrany dlouhého doletu "Arrow". IDF rovněž uvedly, že vyřadily letadla "a zachytily nepřátelské cíle letící v oblasti". "Tyto bezpilotní letouny patří státu Jemen," řekl agentuře AFP Abdelazíz bin Habtúr, předseda húthijské vlády, který se k útokům přihlásil.





- Izraelské jednotky v úterý zničily rodinný dům Sáliha al-Arúrího, exilového velitele jednotek Hamásu na okupovaném Západním břehu Jordánu. Arouri, veterán a vůdce Hamásu, který strávil 17 let v izraelském vězení, je zástupcem vůdce Hamásu Ismaila Haníj. Jeho dům, který podle místních obyvatel nebyl obýván, byl vyhozen do povětří v časných ranních hodinách.





- Izraelská armáda informovala, že při svém posledním útoku na Gazu zasáhla za posledních 24 hodin dalších 300 míst. Mluvčí Jonathan Conricus uvedl, že izraelská armáda "zasahuje ve všech částech pásma Gazy". Izrael vyzval obyvatele Gazy, aby uprchli jižně od Vádí Gaza.





- Brigády al-Kassám, ozbrojené křídlo Hamásu, uvedly, že v úterý brzy ráno vypálily protitankové střely na izraelské síly, a dodaly, že vojáci "vpadli do jižní osy Gazy". Hamás uvedl, že raketami zasáhl také dva izraelské tanky a buldozery na severozápadě Gazy.





- Nejvyšší diplomat EU Josep Borrell hovořil o svém zděšení nad zabitím Shani Louky, které označil za "masakr", a zopakoval výzvu EU, aby Hamás propustil všechna rukojmí držená v Gaze.







- Předseda britské opozice Keir Starmer uvedl, proč se staví proti výzvám k příměří, a varoval, že "to by Hamásu ponechalo infrastrukturu a schopnost provést takový útok, jakého jsme byli svědky 7. října", a místo toho trval na tom, že by mělo dojít k "přerušení bojů pro jasné a konkrétní humanitární účely".





- Kuvajtský korunní princ, šejk Meshal al-Ahmad al-Sabah, v úterý uvedl, že jeho země odsuzuje izraelskou "agresi" v Gaze a vyzývá k příměří. Požádal o otevření hraničních přechodů, aby se do Gazy mohla dostat humanitární pomoc, a odsoudil vysídlování lidí uvnitř Gazy.





. V Paříži se přes noc opět objevily šablony s Davidovými hvězdami namalované na budovách, sdělili v úterý obyvatelé agentuře AFP. Ve Francii narůstají obavy z útoků na Židy uprostřed války mezi Izraelem a Hamásem.





Podobné značky se o víkendu objevily i na předměstích města, včetně Vanves, Fontenay-aux-Roses a Aubervilliers. V nedalekém městě Saint-Ouen je doprovázely nápisy jako "Palestina zvítězí".





Unie židovských studentů Francie uvedla, že mají připomínat způsob, jakým byli Židé nacistickým režimem nuceni nosit hvězdy.





"Tento akt označení připomíná procesy z třicátých let a druhé světové války, které vedly k vyhlazení milionů Židů," řekl agentuře AFP její předseda Samuel Lejoyeux. "Lidé, kteří to udělali, chtěli zjevně nahnat strach."





- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyloučil jakékoli příměří s Hamásem:

"Chci jasně vyjádřit postoj Izraele k příměří. Stejně jako Spojené státy nesouhlasily s příměřím po bombardování Pearl Harboru nebo po teroristickém útoku z 11. září, nebude Izrael souhlasit s ukončením bojů s Hamásem po strašlivých útocích ze 7. října.





Výzvy k příměří jsou výzvami k tomu, aby se Izrael Hamásu vzdal. Aby se vzdal teroristům. Aby se vzdal barbarství. To se nestane.





Dámy a pánové, Bible říká, že je čas pro mír a čas pro válku. Nyní je čas na válku, válku o naši společnou budoucnost.





