USA by neměly stanovit žádné omezení civilních obětí způsobených Izraelem, říká senátor

2. 11. 2023

čas čtení 2 minuty





Republikánský senátor Lindsey Graham však říká, že Izrael by měl být "chytrý" a snažit se omezit počet obětí, "jak nejlépe umí".





USA by neměly stanovit "žádné omezení" civilních obětí, které by Izrael mohl způsobit v Gaze v reakci na teroristické útoky Hamásu ze 7. října, uvedl vysoce postavený republikánský senátor.





V rozhovoru pro CNN byl Lindsey Graham z Jižní Karolíny dotázán: "Existuje pro vás nějaká hranice, a myslíte si, že by měla existovat i pro vládu Spojených států, kdy by USA řekly: 'Zadržme, pokud jde o civilní oběti?'"

Graham odpověděl: "Kdyby se nás někdo po druhé světové válce zeptal: 'Existuje nějaká hranice, co byste udělali, aby Japonsko a Německo nedobyly svět? Existuje nějaká hranice, co by měl Izrael udělat lidem, kteří se snaží vyvraždit Židy? Odpověď zní ne. Neexistuje žádný limit." USA by neměly stanovit "žádné omezení" civilních obětí, které by Izrael mohl způsobit v Gaze v reakci na teroristické útoky Hamásu ze 7. října, uvedl vysoce postavený republikánský senátor.Graham odpověděl: "Kdyby se nás někdo po druhé světové válce zeptal: 'Existuje nějaká hranice, co byste udělali, aby Japonsko a Německo nedobyly svět? Existuje nějaká hranice, co by měl Izrael udělat lidem, kteří se snaží vyvraždit Židy? Odpověď zní ne. Neexistuje žádný limit."





Graham ale dodal, že Izrael by měl "být chytrý" a "snažit se co nejvíce omezit civilní oběti. Umístěme humanitární pomoc do oblastí, které chrání nevinné. Jsem pro to."



Nejméně 1 400 lidí bylo zabito 7. října, kdy bojovníci Hamásu zaútočili na izraelské cíle. Více než 200 rukojmích bylo zajato. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od té doby při izraelských úderech zabito téměř 9 000 lidí.





Graham vystoupil v úterý večer v televizi CNN v souvislosti s leteckými údery na uprchlický tábor v Gaze, při nichž zahynuly desítky lidí. Izraelská armáda uvedla, že se zaměřila na velitele Hamásu. Hamás uvedl, že byli zabiti i rukojmí, včetně držitelů zahraničních pasů.





Moderátorka CNN Abby Phillipová se Grahama zeptala: "Je v roce 2023 přijatelné shazovat bomby na hustě obydlenou civilní oblast, kde jsou uprchlíci, kde žijí lidé, kde jsou děti?".



Při připomínce zvěrstev, která údajně provádí Hamás, Graham uvedl, že o jeho zničení "nelze vyjednávat". Řekl také, že "nesnáší ztráty na životech nevinných lidí", a prohlásil, že Izrael se snaží omezit civilní oběti, zatímco Hamás se je snaží zvýšit.



"Den poté, co bude Hamás zničen," řekl Graham, "doufám, že budeme mít lepší život pro palestinský lid. Ale neobviňuji z toho Izrael. Obviňuji Hamás. Vůbec neobviňuji Izrael."



Graham dlouhodobě patří k nejextrémnějším hlasům v americké politice, pokud jde o konflikt mezi Izraelem a Hamásem. Již dříve řekl televizi Fox News, že "až to skončí, bude Gaza vypadat jako Tokio a Berlín na konci druhé světové války. A pokud to tak nebude vypadat, Izrael udělal chybu".





Vyzval také, aby USA zaútočily na Írán, pokud by spojenecká milice této země v Libanonu - Hizballáh - zaútočila na Izrael.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0