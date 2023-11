Gaza: "Je to tu jako v koncentračním táboře, kde stráže postupně střílí všechny vězně"

5. 11. 2023

čas čtení 9 minut

- Al-Džazíra uvádí, že v nedělí odpoledne došlo k útoku na uprchlický tábor Bureidž v Gaze, který "zničil obytné domy a zabil velký počet lidí".

- Agentura Reuters přináší několik citací obyvatel Gazy, kde Izrael přerušil dodávky elektřiny a pohonných hmot a potraviny a léky tam proudí jen v minimální míře. Izrael zároveň od 7. října bombarduje pásmo Gazy v rámci útoků zahájených v návaznosti na útok Hamásu uvnitř Izraele z téhož dne.



Saeed al-Nejma, 53 let, uvedl, že spal se svou rodinou v jejich jednopatrovém domě, když v noci výbuch zasáhl jeho čtvrť v uprchlickém táboře Maghazi.



"Celou noc jsme se s ostatními muži snažili vybírat mrtvé z trosek. Vyhrabávali jsme děti, rozčtvrcené, roztrhané maso," řekl.



"Představte si, že jste ve vězení a dozorci z vysoké věže míří na jednoho vězně po druhém a zabíjejí je jednoho po druhém," popsal 43letý Ismail, účetní z města Gaza, jak se pod bombardováním cítil.



"Můj otec včera večer málem dostal infarkt, když budovou otřásl raketový úder. Měli jsme pocit, že jsme zasaženi my," řekl Ismail, který neuvedl své jméno z obavy před izraelskou odvetou.



Několik obyvatel města Gazy, s nimiž agentura Reuters hovořila, uvedlo, že se příliš bojí, než aby se pokusili přejít na jih pásma Gazy, kam jim izraelská armáda nařídila evakuaci. Někteří poukazovali na nedávné zprávy o úmrtích na hlavních silnicích spojujících jih a sever.



- Počet mrtvých v Gaze od 7. října vzrostl na 9 770 Palestinců, bylo zabito 4 800 dětí



Od 7. října bylo při izraelských náletech v pásmu Gazy zabito nejméně 9 770 Palestinců, z toho 4 800 dětí.



Nový údaj podle agentury Reuters zveřejnil mluvčí ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy. Izrael bombarduje Gazu od 7. října, kdy Hamás zaútočil uvnitř jeho hranic a zabil nejméně 1 400 Izraelců.



Kromě toho ministerstvo zdravotnictví Palestinské samosprávy na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu uvádí, že od 7. října bylo zabito 152 Palestinců a 2 100 jich bylo zraněno. Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze se obrátilo na Egypt, aby umožnil egyptským sanitkám vstup do pásma Gazy k ošetření zraněných přes hraniční přechod Rafáh. Minulý týden bylo omezenému počtu lidí povoleno opustit Gazu a odjet do nemocnic v Egyptě.





- Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných osob, které zastupuje rodiny některých osob zadržovaných Hamásem v Gaze od 7. října, důrazně odsoudilo výroky izraelského ministra Amichaie Eliyahua, který naznačil, že by Izrael mohl v Gaze použít jaderné zbraně.



V prohlášení se uvádí:



"Fórum rodin rukojmích a pohřešovaných důrazně odsuzuje znepokojivé prohlášení ministra Elijahua.



Mezinárodní právo spolu se základními principy lidské morálky a zdravého rozumu přísně zakazuje použití zbraní hromadného ničení.



Fórum zdůrazňuje, že nejvyšší prioritou izraelských akcí v Gaze musí být propuštění rukojmích držených Hamásem, včetně žen, dětí, kojenců a starých lidí.



Takové bezohledné a kruté prohlášení, které nepředstavuje oficiální postoj státu Izrael ani rodin rukojmích, nemělo být nikdy učiněno."



Izrael nikdy veřejně neprovedl jadernou zkoušku ani neřekl, že vlastní jaderné zbraně, ale mezinárodní pozorovatelé se domnívají, že disponuje přibližně 80-90 hlavicemi.





- O víkendu došlo ze strany americké vlády k mírné změně vyjadřování:



Na sobotním brífinku s americkými novináři začal nejmenovaný vysoký představitel Bílého domu přecházet k humanitární pauze s tím, že by bylo zapotřebí "velmi výrazné přestávky v bojích", aby se podařilo dostat ven velký počet rukojmích. Jeho poznámky našly odezvu v Kataru, zemi, která zprostředkovává jednání mezi Hamásem a Izraelem a která uvedla, že k propuštění rukojmích je zapotřebí období klidu.



V sobotním oficiálním brífinku USA se uvádí: "Nyní hovoříme o velmi významném přerušení bojů, aby bylo možné dostat rukojmí ven."



Je to poprvé, co americká vláda hovoří o delší pauze, a do jisté míry se tím zmenšuje rozdíl mezi USA a arabskými státy, které volají po úplném příměří.



Vysoce postavený úředník Bílého domu řekl: "Jakékoli ujednání o tom, jak dostat 200 rukojmích z Gazy, bude vyžadovat poměrně výraznou přestávku v bojích. A rámec, o kterém se diskutuje, pokud bychom se k němu dostali, by zřejmě vstoupil v platnost. A myslím, že o tom je prezident pravidelně informován.



A tak, pokud by k tomu došlo, došlo by k velmi výraznému přerušení nepřátelských akcí, aby se zajistilo, že toto ujednání bude moci být skutečně realizováno.



Úředník dodal: "A čísla, o kterých mluvíme, by vyžadovala velmi významnou přestávku v konfliktu, v bojích, aby to bylo možné provést."



Dodal, že: "Je to něco, o čem se velmi vážně a aktivně diskutuje, ale zatím neexistuje žádná dohoda, která by to skutečně umožnila."



Katar, země vyjednávající mezi Hamásem a Izraelem, hovořil o nutném období klidu, ale neupřesnil jeho délku.



Podle agentury Reuters Saúdská Arábie co nejdůrazněji odsoudila prohlášení izraelského ministra vlády Amichaje Elijahua ohledně svržení jaderné bomby na pásmo Gazy.



Uvedla, že taková prohlášení ukazují na pronikání "extremismu a brutality" mezi členy izraelské vlády.



Izraelský premiér v souvislosti s těmito výroky pozastavil Elijahuovi účast na zasedání vlády, objevilyh se výzvy k jeho propuštění.





- Šéfka Světového potravinového programu: Do Gazy se v současné době nedostává ani zdaleka dostatek potravin



Šéfka Světového potravinového programu (WFP) Cindy McCainová v neděli prohlásila, že pomoc, která se dostává do Gazy, "ani zdaleka" nestačí na pokrytí potřeb tamních lidí, které podle ní exponenciálně rostou.



"Musíme pokračovat ve spolupráci, abychom získali bezpečný a trvalý přístup do Gazy v rozsahu, který odpovídá katastrofálním podmínkám, jimž tamní rodiny čelí," uvedla McCainová podle agentury Reuters v prohlášení po návštěvě hraničního přechodu Rafáh, přes který byl povolen vstup omezenému počtu nákladních aut s pomocí do Gazy.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken řekl v neděli palestinskému vůdci Mahmúdu Abbásovi, že palestinská samospráva by měla hrát ústřední roli v tom, co bude v pásmu Gazy následovat, řekl agentuře Reuters vysoký představitel ministerstva zahraničí.



Vysoce postavený úředník dodal, že "budoucnost Gazy nebyla hlavním tématem schůzky, ale zdá se, že Palestinská samospráva je ochotna hrát určitou roli".



Blinken uskutečnil neohlášenou návštěvu Izraelem okupovaného Západního břehu Jordánu, kde se setkal s prezidentem Palestinské samosprávy Abbásem. Dvojice spolu hovořila asi hodinu, ale nevystoupila společně s médii ani nevydala společné prohlášení.



V záznamu ze schůzky z Abbásovy kanceláře se uvádí, že Abbas řekl Blinkenovi, že v Gaze musí být okamžitě uzavřeno příměří. Spojené státy k němu odmítly vyzvat. V sobotu Blinken uvedl, že příměří by Hamásu poskytlo čas na přeskupení sil.



- Papež František v neděli naléhavě požádal o zastavení konfliktu v Gaze a vyzval k poskytnutí humanitární pomoci a pomoci zraněným, aby se zmírnila "velmi vážná" situace.



"Stále myslím na vážnou situaci v Palestině a Izraeli, kde přišlo o život mnoho lidí. Prosím vás, abyste ve jménu Božím zastavili palbu," řekl, když promlouval k davům na Svatopetrském náměstí po své týdenní modlitbě Anděl Páně.



"Doufám, že bude učiněno vše pro to, aby se konflikt nerozšiřoval, že budou zachráněni zranění a že se dostane pomoc obyvatelům Gazy, kde je humanitární situace velmi vážná," řekl podle agentury Reuters.



