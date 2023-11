Generační náraz nejen v sociální práci…

6. 11. 2023 / Pavel Veleman

My, co jsme zažili revoluci v roce 1989, víme, že ve společnosti mohou náhle proběhnout radikální pozitivní změny. Mladší lidi, co to nezažili, tu zkušenost nemají a tento optimismus jim chybí



"Po pětačtyřicítce věčně nějakým lidem píšu, jak je mám rád. Ne proto, že bych je měl rád, ale proto, aby mě nezabili. "

(Jan Zábrana, 1984)

Již několikrát jsem psal o určité dějinné vině, mé - s určitou nadsázkou - studentské generace roku 1989, kdy neoliberální model neonormalizačního kapitalismu devadesátek nám nakazil duše a mozek natolik, že je opravdu velmi složité mnohdy v mojí generaci kritizovat třeba počet investičních bytů v Praze - je to přeci návrat komunismu. Ach, jo!

Avšak konflikt v této věkové bublině mne zase tolik nevadí, nakonec převáží fakt, že jsme přece lidé stejného dětství, stejného mládí, ale i určité pevnosti kamarádství zocelené v konci komunismu a pochopitelně stejného humoru, který často překlenuje i ty největší konflikty a hádky.





Jiná je moje "myšlenková kolize" s lidmi kolem čtyřiceti let. Oni jsou například v sociální oblasti velmi činí, zastávají manažerské pozice a jsou v plné kariérní jízdě.Tady je pro mne větší bolest nepochopení, jelikož se jim vlastně snažím velmi fandit. Ale pozor, ten naráz při jednání s nimi je daleko tvrdší než u mých vrstevníků. Jsou tvrdě individuální, často neemoční, jsou zdvořilí, ale drsní: vše je osobní a velmi nekompromisní k mé osobě: Končíme s Tebou, zklamal jsi a nikdo není na tvé vrtochy zvědavý.





Tato generace již v dětství a dospívání prožila paradoxně naši výchovu "léčby Klausem". A tak se nemůžeme divit jejich ryze individualistickému přístupu k životu. Je zde obrovský vliv pragmatismu v pracovních povinnostech, zvyk, že vliv a moc peněz je zásadní Pragmaticky pohlížejí na společenskou bídu bezdomovectví, exekucí, sociálních rozdílů ve školách, na oligarchii, na kulturu chudoby ve vyloučených lokalitách.





Vše popisují, vyhodnocují, analyzují, vypracovávají přesné metodiky, jasné postupy pro změnu chování klientů i pro sociální pracovníky. Klienty je potřeba dostat do systému. Mnohdy právě projevují nepochopení pro jejich podivínské chování. Jejich klienti právě díky špatným společenským podmínkám se stávají časem opravdu patologickými osobnostmi, a tak se dostávají do naší společné péče "dobra".





Jako by často tito lidé v sociální oblasti přestali věřit lidské jedinečnosti, individuálnímu pocitu člověka, který má nárok na teplé jídlo a střechu nad hlavou - bez našeho dozoru. To moje generace tak trochu sociálních amatérů, jako jsem já, odchovaná absurdní povahou konce komunismu a "hrabalovským" viděním světa - my jsme vlastně jako naši klienti.





V sociální práci se tito hodní a empatičtí jedinci ve věku kolem čtyřicítky v osobním kontaktu stávají nepřítelem v situaci, kdy nechcete plnit jejich přesné předpisy, nerozumí Vaší skepsi a černému humoru a nevěří jako vy v možnou nápravu člověka, se kterým pracujeme. A také nesdílí naši touh

u postavit se proti opravdovému zlu této doby, což je jednoznačně stát ukradený oligarchy a jejich politickými poskoky.





Vytváření náplastí dalších míst prekarizované sociální práce třeba u soudu, ve školách - to z mého hlediska není řešení. Naopak, spíše to pomáhá politikům vytěsnit to podstatné. Pomocí acylpyrinu nelze řešit metastázu ekonomického propadu ohrožených skupin obyvatelstva v roce 2023. Patřím mezi ně.





A toto je velmi těžké vysvětlit těmto, často tak křehkým a zároveň tvrdým lidem, pro které je sociální práce hlavně individuální náprava, pomoc podle svých velmi sofistikovaných pravidel a každé zpochybnění této cesty se stává pro ně psychickým nebezpečím jejich životní cesty pomoci.





A opět jsme u mé oblíbené Kritické sociální školy jako primární reakci na současnou společenskou situaci našich obyvatel, dokázat se tvrdě postavit proti žábám na prameni napojených na politiky. Naši klienti nejsou občané druhé kategorie, ale hrdinové této doby.





Přebírání jednotlivosti z cizich sociálních systémů, nelze činit bez zásadní změny krizové sociálně/zdravotní politiky. Bez toho se naopak to podstatné opět spíše odklonií z diskursu. Nevíme co dělat v sociální oblasti, nevíme co se sebou v systému, který nás vlastně neuživí a tak vytěsňuje tu (ne)možnou společenskou změnu, která by nás všechny tak moc psychicky uzdravila. Cítit sounáležitost velké skupiny lidství napříč sociálními skupinami přímo v akci , to této generaci schází, tam je ten čistý pramen roku 1989…





My jsme tu změnu zažili stejně jako generace před námi i s tím bolestným vystřízlivěním, oni již ne! A tak moc by chtěli, jenže není nic, co by je spojilo s touto skupinou lidí kromě jakési dobroty a radosti ve své sousedské bublině.





A tam někde vznikl můj rozdílný přístup ke klientům (často mimo profesní pravidla, často skeptický, však paradoxně doufající stále v možný společenský zázrak se zkušeností, že se to najednou někdy mpže stát!). Klienti jsou mi často opravdu tak podobní. Jsou poražení (neo)kapitalismem, naštvaní, ale často pamatujítu mojí naději a ten sesterský a bratrský pocit, že už jednou došlo k revoluční změně. To je základ mého idealismu To se však generaci 40+ tak těžko vysvětluje.





To podstatné pro naše klienty totiž nejde řešit bez snesitelné společnosti, oni nejsou porouchanou součástí nefungujícího stroje a já si nikdy nevezmu politický hasák, abych vytvořil správného člověka této doby, kterého předám vedle kolegyni na oddělení bytů, ta ho zase předá podnikatelům s prekarizovanou prací a ten politikům, aby jim odevzdali volební hlas…. To tak! Ho…!





To nedorozumění je opravdu bolestné a jelikož jsem o této situaci hovořil se spoustou lidí mé generace i v jiných oborech - pochopil jsem, že je to naše velké téma o kterém se příliš nemluví.

















