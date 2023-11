Gaza: Zkuste této holčičce říct, že na jihu Gazy je bezpečno. Je vytahována z trosek svého domu v Chán Júnisu

8. 11. 2023

Reportér Channel 4 News z Tel Avivu: Měsíc poté je tato země stále ve smutku. Svíčky připomínají 1400 izraelských mužů, žen a dětí zabitých Hamásem. Postele připomínají 240 zajatých rukojmích. V Tel Avivu se v úterý večer koná obřad k uctění památky pohřešovaných a mrtvých. Kromě bolesti je tu i hněv na politické vedení Izraele, ale také na to, čeho se mnozí obávají, že se mezinárodní veřejnost soustřeďuje pouze na Gazu.

Žena: "Myslím, že židovské utrpení a židovská smrt spoustu lidí nezajímá, dokonce ani lidi, se kterými jsem vyrůstala. Pocházím z Ameriky. Přestěhovala jsem se sem před třinácti lety. A nikdy jsem se necítila být na tomto místě doma víc než teď, protože vidím, že lidem, se kterými jsem vyrůstala, je to úplně jedno. Je jim to jedno. Je jim jedno, že jsem to mohla být já. Mohla jsem být na té party. Mohla jsem být v jednom z těch kibuců na jihu."

Reportér: A část toho hněvu je namířená proti nám.

Dívka: "Britská média a způsob, jakým o této situaci informujete, přímo souvisí s nárůstem antisemitismu v Evropě v USA, ale zejména v Evropě."

Reportér: "Naše zpravodajství bylo o bolesti a traumatech, kterými si zde lidé prošli. Bylo to samozřejmě ale také, jistě chápete, i o tom, co se děje uvnitř Gazy."





















Reportér: Bezprecedentní útok Hamásu na Izrael sice skončil, ale krize s rukojmími udržuje v Izraeli pocit traumatu, i když vede v Gaze brutální válku, izraelská armáda natočila zoufalé civilisty prchající na jih, kteří svírají bílé vlajky a bojí se, že budou postříleni. Ti, kteří nemohou jít pěšky, jsou tlačeni. Pro auta není palivo. I tady je hluboké kolektivní trauma. Mnoho Gazanů bylo při vzniku Izraele vyhnáno ze svých domovů. Tento exodus jim poskytuje vlastní bolestné vzpomínky.













Zkuste této holčičce říct, že na jihu Gazy je bezpečno. Je vytažena z trosek svého domu v Chán Júnisu. Přibližně třetina z 10 000 lidí, kteří byli údajně v Gaze zabiti, zemřela na jihu, zatímco Izrael lidem říká, aby zamířili na jih.

Tento muž se potácí v troskách. Pod ními je stále uvězněno 27 členů jeho rodiny.









"Tohle je Izrael. Ukazují svou sílu a moc proti civilistům."











Izrael obviňuje Hamás, že se skrývá mezi civilisty. Na severu Pásma nyní probíhají intenzivní klíčové boje a maskovaní ozbrojenci natáčeli své střety s izraelskými silami. Izraelská armáda je však mnohem, mnohem silnější. Dnes v noci prý vstoupila do centra Gazy. Tam, kde Hamás vytvořil rozsáhlou síť tunelů a kde zůstávají desetitisíce obyčejných lidí, je zdejší krajina už apokalyptická. Co tu zůstane, až tato válka skončí?





Moderátor, Jeruzalém: Secundere, vy jste v Tel Avivu, tak co nám ještě můžete říct? O vojenské situaci.





Reportér: No, premiér Benjamin Netanjahu dnes večer řekl, že vojenská operace se nezastaví. Řekl, že nebude žádné příměří, žádné dodávky paliva do Gazy, dokud nebudou osvobozeni všichni rukojmí. A řekl, že izraelská armáda zasahuje do Gazy dále, než si Hamás kdy dokázal představit. Jsme nyní, skutečně v obzvláště klíčové fázi této války, kdy v posledních dnech začínají boje v hustě obydleném městě Gaza, Izrael tvrdí, že hlavní podzemní velitelství Hamásu leží pod nemocnicí Al Šifa. Hamás a místní lékaři to popírají.





Ať tak či onak, nemocnice nadále ošetřují velmi velké množství pacientů a také hostí ještě větší počet vysídlených civilistů.





Když včera večer premiér Netanjahu v rozhovoru pro americká média také naznačil, že po porážce Hamásu, pokud bude poražen, si ponechá celkovou odpovědnost za bezpečnost v Gaze. Není jasné, jak by to fungovalo na místě, jasné je, že odpor Palestinců vůči stále více zakořeněné izraelské okupaci najednou nezmizí a jakýkoli druh pokračující přímé izraelské přítomnosti v Gaze tento hněv jen dále posílí.

"Ano, ale ale chci, aby bylo jasno. Izrael z Gazy neudělal brutální bojiště.""Nevíme, kam jdeme," říká tento muž. Míříme na jih, jak nám řekli, ale kde budeme spát?".