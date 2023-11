Ministerstvo kácení starých lesů. Aktivisté Greenpeace vylezli na žebříky a přejmenovali Ministerstvo zemědělství

8. 11. 2023

Praha - 8. listopadu 2023: Aktivisté a aktivistky Greenpeace z Česka a Slovenska dnes brzy ráno vylezli po žebřících nad vchod Ministerstva zemědělství a roztáhli zde transparent Ministerstvo kácení starých lesů. Sochám nad vchodem do budovy, které symbolizují zemědělské aktivity, dali aktivisté a aktivistky na hlavy papírové helmy a do rukou makety ve tvaru motorové pily. Protestovali tak proti tomu, že se v Česku stále kácejí staré lesní porosty, které jsou důležité pro ochranu biodiverzity a klimatu, a to včetně lesů v majetku státu.