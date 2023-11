Česká média znovu vyvolávají neuvěřitelnou vlnu islamofobie. Ohrožuje to demokracii v České republice

12. 11. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

Česko se svou islamofobií a svým intenzivním rasismem vyčleňuje z civilizované evropské společnosti



Sledoval jsem včera twitterové účty některých mainstreamových českých médií, která informují o masovém izraelském bombardování Gazy neuvěřitelně zaujatým způsobem. Z jakýchsi záhadných důvodů se tím Česká republika izoluje od civilizovaného světa. Už podruhé se svým hlasováním v OSN zcela odlišila od evropských demokracií (též viz ZDE ). V pátek byla jedinou zemí v Evropě, která odmítla hlasovat pro odsouzení ilegální okupace palestinských osad u Izraele. Proč se tohle děje? Má to snad něco společného s izolovaností České republiky od světa, pokračující po pětatřiceti letech od pádu komunismu i dnes?









Twitterový účet České televize šíří absolutně proizraelsky zaujaté "informace". Vůbec neinformuje o brutálním, masovém izraelském vraždění palestinských civilistů v Gaze. Ale co je ještě daleko více znepokojující je skutečnost, že tyto zaujaté tweety vyvolávají neuvěřitelně rasistické a sprosté islamofobní nadávky od českých sledovatelů tohoto účtu. Česká televize by se měla stydět, že vyvolává v ČR tento intenzivní rasismus a islamofobii.







Jiná média v ČR jsou ještě horší. Bulvární televize Prima odvysílala tvrzení "experta", že prý izraelské bombardování Gazy je "chirurgicky přesné". Toto lhaní je neuvěřitelný skandál.







Nerad kritizuju Českou televizi, protože je to voda na mlýn dezolátů, kteří řeknou "Tak ji zrušte!" Což by navzdory všemu byla brutální chyba. Jenže nekritické šíření proizraelské propagandy je pro českou společnost nebezpečné, Je to jako za komunismu. Jen jediný správný názor je povolen. Seznam,cz došel, jak jsme informovali, ještě dál: Zakázal analýzy renomovaných lidskoprávních organizací, že Izrael protizákonně používá v Gaze bílý fosfor.





Lživý propagandistický server Echo.cz psal v sobotu, že na britského ministra Michaela Govea zaútočili u londýnského nádraží Victoria "muslimové". Co je to za neuvěřitelnou pitomost? Současná konzervativní britská vláda je nesmírně nepopulární a Michael Gove je všeobecně považován za lháře a podvodníka. Je pravda, že z obrovské londýnské demonstrace, požadující příměří v Gaze, které se v sobotu účastnilo něco mezi 300 000 až 800 000 lidí, se k večeru oddělila skupinka osob, které spatřily u nádraží Victoria Michaela Govea a začaly mu na ulici nadávat, takže se Gove uchýlil k policejní ochraně. Ovšem kde proboha sebral server echo.cz svůj výmysl, že to byli "muslimové"? Žádné zpravodajství tyto lidi nijak etnicky ani nábožensky nedefinovalo.







Britská ultrapravicová ministryně vnitra svými výroky a článkem publikovaným v Timesech minulý týden navzdory tomu, že jí to zakázala Downing Street, aktivovala asi tisíc anglických ultrapravičáků, kteří v sobotu v centru Londýna zaútočili fyzicky na londýnskou policii a policie jich proto přes stovku zatkla. Česká média o tom řádně neinformovala, takže se na Twitteru České televize dovíte, že je londýnská policie "neměla zatýkat, ale odměnit." No, kde to jsme?





A kde se bere představa, že obrovská demonstrace požadující ukončení izraelského vraždění v Gaze byla "muslimská"? Česká média podporují islamofobní představu, že je svět jaksi ovládán "muslimy", západní Evropa je už ztracená (případně je "socialistická" :)) ) a jediný "normální" svět je v Čechách. :)







A proč musí být každý druhý článek v českých médiích rasistický? Proč musí zdůrazňovat etnickou příslušnost lidí, o nichž se píše? Nikde ve světě se to neděje.





Je velmi znepokojující, že mnoho českých občanů se nechává nadšeně manipulovat lživými médii, která často prosazují zájmy českých oligarchů.







Seriozní média hájí zájmy slabých. To není případ českých médií. Ani na domácí, ani na zahraniční scéně.







Blíží ze čtyřiatřicáté výročí pádu komunismu v Československu. Tehdy jsme si opravdu nemysleli, že po těch letech bude v ČR takový etický propad. Hnus.