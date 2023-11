"Nemocnice se promění v márnice." Světová zdravotnická organizace ztratila kontakt s personálem hlavní nemocnice v Gaze kvůli opakovaným útokům

12. 11. 2023

Izraelská armáda uvedla, že pomůže evakuovat děti uvězněné v nemocnici al-Šifa poté, co jejímu poslednímu generátoru došlo palivo



WHO ztratila kontakt s personálem hlavní nemocnice v Gaze



Světová zdravotnická organizace v sobotu pozdě večer oznámila, že ztratila spojení se svými kontakty v nemocnici al-Šifa na severu Gazy, a vyjádřila "vážné obavy" o bezpečnost všech, kteří tam uvízli v důsledku bojů, a zároveň vyzvala k okamžitému zastavení palby.



"Vzhledem k tomu, že se stále objevují děsivé zprávy o nemocnici, která čelí opakovaným útokům, předpokládáme, že se naše kontakty připojily k desítkám tisíc vysídlených lidí a prchají z oblasti," uvedla v příspěvku na Twitteru.

Podle ministerstva zdravotnictví Gazy přestal v sobotu v nemocnici fungovat poslední generátor, což způsobilo smrt předčasně narozeného dítěte, dalšího dítěte v inkubátoru a čtyř dalších pacientů.



Ředitel nemocnice al-Šifa Mohammed Abu Selmia uvedl, že nemocniční zařízení přišlo o proud. Kolem nejdůležitější nemocnice v centru největšího města zuří boje zblízka.



"Lékařské přístroje se zastavily. Pacienti, zejména ti na jednotce intenzivní péče, začali umírat," řekl ředitel nemocnice Mohammed Abu Selmia telefonicky agentuře Associated Press za zvuku střelby a výbuchů.



- Izraelská armáda pomůže v neděli evakuovat děti uvězněné v nemocnici al-Šifa, uvedl v sobotu hlavní mluvčí izraelské armády kontradmirál Daniel Hagari. "Personál nemocnice Šifa nás požádal, abychom zítra pomohli miminkům na dětském oddělení dostat se do bezpečnější nemocnice. Poskytneme potřebnou pomoc," řekl Hagari na tiskové konferenci.



- Al-Džazíra informuje, že při útoku na obytný dům ve městě Chán Júnis na jihu Gazy bylo zabito 13 lidí. Zpravodaj televize Hani Mahmoud uvádí, že jeden z členů rodiny, který útok přežil, uvedl, že "než došlo k výbuchu a zničení budovy, třásla se jim pod nohama zem".



Chán Júnis se nachází na jihu pásma Gazy a je uvnitř oblasti, kam izraelská armáda nařizuje Palestincům evakuaci.



- Al-Džazíra přináší několik citací Ahmeda al-Mokhallalatiho, chirurga z nemocnice al-Šifa. Ten televizi řekl:



V nemocnici můžeme jen stěží ošetřovat pacienty a nacházíme se uprostřed válečné zóny. Neustále dochází k leteckým útokům a v oblasti nemocnice se vznášejí bezpilotní letouny.



Předevčírem kolem druhé hodiny ranní přestala kvůli fungovat elektřina. Inženýr, který se to šel pokusit opravit, byl postřelen dronem a zraněn na krku. Čtyři jeho končetiny jsou ochrnuté.



Před očima jsem viděl pětičlennou rodinu, která se včera snažila přesunout z východu a byla postřelena. Takže se vrátili zranění.



Izraelci také předevčírem zavolali řediteli nemocnice a nařídili nám evakuaci. Požádal je, aby pomohli zajistit způsob evakuace pacientů. Neměli žádný plán.





- Podle ministerstva zdravotnictví Gazy je v nemocnici al-Šifa stále 1 500 pacientů, 1 500 zdravotníků a 15 000 až 20 000 lidí, kteří hledají útočiště, uvádí agentura Associated Press.



Obyvatelé hlásili těžké nálety a ostřelování přes noc ve městě Gaza, včetně oblasti kolem nemocnice.



"Strávili jsme noc v panice a čekali na jejich příchod," řekl Ahmed al-Boursh, obyvatel, který se ukrývá v nemocnici. "Jsou venku, nedaleko od brány."



"Pokud okamžitě nezastavíme toto krveprolití příměřím nebo alespoň lékařskou evakuací pacientů, stanou se z těchto nemocnic márnice," varovala v neděli podle agentury France-Presse skupina lékařů bez hranic.





- Stále se objevují zprávy, že vysocí izraelští představitelé jsou opatrně optimističtí a že dohoda o rukojmích je stále pravděpodobnější.



Tři hlavní izraelské televizní zpravodajské kanály podle agentury Reuters bez uvedení jmenovaných zdrojů uvedly, že došlo k určitému pokroku směrem k dohodě o propuštění rukojmích držených Hamásem v Gaze.



Netanjahu uvedl, že nebude hovořit o podrobnostech případné dohody, která by podle zpravodajského serveru N12 News měla zahrnovat propuštění 50 až 100 žen, dětí a starých lidí, a to postupně během tří až pětidenní přestávky v bojích.



Podle zpráv televizních stanic by Izrael propustil ženy a nezletilé palestinské vězně a zvážil by vpuštění pohonných hmot do Gazy, přičemž by si vyhradil právo obnovit boje.



- Netanjahu pronesl v sobotu pozdě večer televizní projev



Podle agentury Associated Press se Netanjahu ohradil proti sílícím mezinárodním výzvám k zastavení palby a řekl: "Válka proti [Hamásu] postupuje s plnou silou a má jediný cíl, zvítězit. K vítězství neexistuje žádná alternativa."



Příměří by bylo možné pouze v případě, že by bylo propuštěno všech 239 rukojmích držených extremisty v Gaze, uvedl Netanjahu ve svém projevu.



Izraelský vůdce rovněž trval na tom, že po skončení války, která nyní vstupuje do svého šestého týdne, bude Gaza demilitarizována a Izrael si zde ponechá bezpečnostní kontrolu. Na otázku, co myslí bezpečnostní kontrolou, Netanjahu odpověděl, že izraelské síly musí mít možnost volně vstupovat do Gazy a honit bojovníky.



Odmítl také myšlenku, že by Palestinská samospráva, která v současnosti spravuje autonomní oblasti na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, v určité fázi kontrolovala Gazu.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken předtím prohlásil, že Palestinská samospráva by měla hrát hlavní roli v tom, co bude v pásmu Gazy následovat.



- Náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor pomoci při mimořádných událostech vydal prohlášeníl: "Nemocnice musí být místem většího bezpečí, ne války." Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths v sobotu na Twitteru uvedl: "Nelze ospravedlnit válečné akce ve zdravotnických zařízeních, kdy jsou tato zařízení ponechána bez energie, jídla a vody a střílí se do pacientů a civilistů, kteří se snaží uprchnout."



- Lékaři bez hranic varovali, že pacienti a zdravotnický personál v Gaze jsou "uvězněni v nemocnicích pod palbou", a vyzvali "izraelskou vládu, aby zastavila tento neúprosný útok na zdravotní systém v Gaze". V sobotním prohlášení humanitární organizace uvedla: "MSF naléhavě opakuje své výzvy k zastavení útoků na nemocnice, k okamžitému zastavení palby a k ochraně zdravotnických zařízení, zdravotnického personálu a pacientů."



- Netanjahu oznámil smrt dalších pěti izraelských vojáků v Gaze. Izraelská armáda uvedla, že od zahájení pozemních operací jich tam bylo zabito 46.



- Tři hlavní izraelské televizní zpravodajské kanály, aniž by citovaly jmenované zdroje, uvedly, že došlo k určitému pokroku směrem k dohodě o propuštění rukojmích držených Hamásem v Gaze. Netanjahu uvedl, že nebude hovořit o podrobnostech případné dohody, která by podle zpravodajského serveru N12 News měla zahrnovat propuštění 50 až 100 žen, dětí a starých lidí, a to postupně během tří až pěti dnů pauzy.



- Šéf mocné libanonské strany Hizballáh uvedl, že její ozbrojené křídlo použilo nové typy zbraní a zasáhlo nové cíle v Izraeli, a slíbil, že fronta proti svému úhlavnímu nepříteli zůstane aktivní. V televizním projevu, druhém od začátku konfliktu mezi Izraelem a Hamásem v říjnu, Sajíd Hasan Nasralláh uvedl, že Hizballáh vykázal "kvantitativní zlepšení v počtu operací, velikosti a počtu cílů, stejně jako zvýšení typu zbraní".



- Izraelský ministr obrany Yoav Gallant varoval Hizballáh, aby nezvyšoval intenzitu bojů podél hranic. "Hizballáh zatahuje Libanon do války, ke které by mohlo dojít," řekl Gallant vojákům ve videu, které odvysílaly izraelské televizní kanály.



- Arabští a muslimští představitelé odsoudili "barbarské" akce izraelských sil v Gaze, ale na mimořádném summitu arabsko-islámských vůdců v Saúdské Arábii odmítli schválit trestné ekonomické a politické kroky proti Izraeli, což zdůraznilo regionální rozpory. Závěrečné prohlášení v sobotu odmítlo tvrzení Izraele, že jedná v "sebeobraně", a požadovalo, aby Rada bezpečnosti OSN přijala "rozhodnou a závaznou rezoluci", která by zastavila izraelskou "agresi".



- Íránský prezident Ebrahim Raisi vyzval islámské vlády, aby označily izraelskou armádu za "teroristickou organizaci", a to s odkazem na její současné operace v pásmu Gazy.



- V Tel Avivu se v sobotu pozdě večer sešli protiváleční demonstranti, kteří požadovali příměří a propuštění rukojmích ze strany Hamásu. Mnoho demonstrantů neslo nápisy "Izraelci pro příměří", "Válka nemá vítěze" a "Tohle vyřeší jen mírové rozhovory".



- Philippe Lazzarini, generální komisař Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), vyzval společný arabsko-islámský summit, aby "nyní jednal a změnil trajektorii" krize v Gaze. Lazzarini vyzval k podpoře humanitárního příměří, nepřetržitému přísunu humanitární pomoci a podpoře UNRWA.



- Stovky tisíc lidí v sobotu pokojně pochodovaly centrem Londýna na protest proti pokračujícímu izraelskému bombardování Gazy. Metropolitní policie uvedla, že se do hlavního města sjelo asi 300 000 lidí ze všech koutů země, zatímco organizátoři propalestinské akce odhadli počet blížící se 800 000 a prohlásili, že se jedná o jeden z největších pochodů v britské historii.







Zdroj v angličtině ZDE

