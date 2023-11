Zdravotníci v Gaze pod bombardováním bojují o záchranu pacientů bez elektřiny, vody a jídla

13. 11. 2023

"Je pro nás nebezpečné, dokonce i pro zdravotnický personál, dívat se z okna. Strašně se bojíme střelby."



Pouze jedna nemocnice na tomto území je stále schopna přijímat pacienty a lékaři a zdravotní sestry se snaží udržet svěřence při životě.



Uvnitř potemnělého operačního sálu v největším nemocničním komplexu v Gaze personál zavinuje desítky malých nedonošených dětí po sedmi nebo osmi na jedno lůžko v zoufalé snaze udržet je v teple - a naživu.



Bez dodávek kyslíku a energie pro inkubátory se sestry snažily poskytnout veškerou možnou péči 39 nemluvňatům, které byly po útoku na jednotku intenzivní péče Dar al-Šifa převezeny z novorozeneckého oddělení v jiné části rozlehlého komplexu.

Už jen dostat je na sál byla potenciálně smrtelná mise poté, co personál hlásil útoky na každého, kdo se pohyboval uvnitř nemocničního areálu.

"Novorozenecké oddělení není spojeno s hlavními chirurgickými jednotkami v rámci zdravotnického komplexu al-Šifa, bylo nebezpečné jít z hlavní budovy pro děti," řekl Marwan Abu Sada, vedoucí chirurgického oddělení v al-Šifa, které bylo kdysi považováno za srdce zdravotnického systému v Gaze a nyní funguje pod palbou.



"Zavolali jsme Mezinárodní výbor Červeného kříže [MVČK] a Izraelce, jen aby zajistili průchod dětí z novorozenecké JIP na chirurgické oddělení."



Třiceti devíti novorozencům se podařilo převoz přežít, ale jejich stav se během víkendu zhoršil. "Dnes jsme přišli o život jednoho dítěte. Včera jsme přišli o dvě a obávám se, že o život přijdou všechna miminka," řekl Abu Sada.



Al-Šifa má největší novorozenecké oddělení v Gaze a nikde jinde se o kojence nemohli postarat, což podle něj znemožnilo evakuaci. "Už nemáme žádné zásoby kyslíku, a dokonce ani palivo pro provoz generátoru."



Nemocnice v celé Gaze bojují o přežití, pouze jedno zařízení je schopno přijímat stovky zraněných, kteří denně přicházejí. Personál nemocnice al-Šifa pracuje pod bombardováním a bez elektřiny, čisté vody a potravin.



"Šifa je obležená, nikdo nemůže ven a nikdo nemůže dovnitř," řekl Abu Sada.



"Je pro nás nebezpečné, dokonce i pro zdravotnický personál, dívat se z okna. Strašně se bojíme střelby." Kvůli obavám ze střelby odstřelovačů personál nemocnice přestěhoval všech 600 zbývajících pacientů od oken do chodeb hlouběji uvnitř komplexu.



Nemocnice v západní části města Gazy zažila za poslední dva dny již šest zásahů, když se k ní přiblížily izraelské tanky a odstřelovači, uvedl Abu Sada, včetně jednoho, který v neděli zasáhl přístavbu jednotky intenzivní péče.





Palestinský ministr zdravotnictví Mai al-Kaila ve městě Ramalláh na Západním břehu Jordánu uvedl, že za poslední dva dny zemřelo v al-Šifě 12 pacientů. Podle ní se na lidi v areálu zaměřil dron a personál byl nucen nechat v areálu nemocnice nejméně 100 rozkládajících se těl, protože se k nim nemohl dostat. Hnijící těla podle ní představovala potenciální zdravotní riziko, zatímco personál byl svědkem toho, jak se do těl zakousli toulaví psi.





Plukovník Moše Tetro, který v rámci IDF vede koordinační a styčnou jednotku pro Gazu, uvedl: "V nemocnici se nestřílí a není obklíčena. "Východní strana nemocnice zůstává otevřená. Kromě toho můžeme koordinovat [s] každým, kdo chce nemocnici bezpečně opustit."







Sanitky nemohou přivážet zraněné do nemocnice ani odvážet pacienty do jiných zařízení, uvedl Abu Sada, ačkoli jedné osobě, která byla postřelena v okolní čtvrti, se podařilo utéct do areálu al-Šifa pěšky. Další člověk byl podle něj postřelen do hrudi, když se podíval z okna, a na místě zemřel."Pro celý personál je to děsivá scéna. Máme takový strach, takový strach z bombardování. Ale musíme tu zůstat, máme etickou povinnost léčit pacienty a nemůžeme odejít, když jsou naši pacienti stále uvnitř. I kdybychom mohli, kam bychom šli?" ptal se.Izraelští představitelé opakovaně požadují, aby Palestinci uprchli na jih pásma, včetně nemocnic, kde se ukrývají tisíce lidí, a to navzdory prosbám personálu, který tvrdí, že evakuace kriticky nemocných by byla smrtelně nebezpečná. OSN odhaduje, že v pásmu Gazy je nyní vysídleno 1,5 milionu lidí - téměř 70 % jeho obyvatel.Al-Kaila uvedl, že izraelské požadavky na evakuaci nemocnic znamenají, že zranění budou ponecháni napospas na ulici. "Nejedná se o evakuaci, ale o vyhánění se zbraní v ruce," řekla.Izraelské obranné síly (IDF) opakovaně prohlašují, že Hamás operuje z bunkrů pod budovou al-Šifa. Hamas a personál nemocnice to důrazně popírají.