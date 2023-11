Válka na Ukrajině v továrně BAE zvyšuje produkci munice

15. 11. 2023

čas čtení 4 minuty

V muniční továrně v severovýchodní Anglii, kterou provozuje společnost BAE Systems, běží výroba na plné obrátky, kvůli válce na Ukrajině a stále temnějším geopolitickým vyhlídkám, píše Lucie Lequier. V muniční továrně v severovýchodní Anglii, kterou provozuje společnost BAE Systems, běží výroba na plné obrátky, kvůli válce na Ukrajině a stále temnějším geopolitickým vyhlídkám,

Uvnitř velké továrny ve Washingtonu, prosycené sírou a prachem, 14 strojů a 340 dělníků kuje a lakuje dělostřeleckou, minometnou a tankovou munici.

Při pohledu na kovové bloky zahřáté na 1 100 stupňů Celsia, s nimiž manipulují gigantické kovové kleště – nebo při pohledu na dělníky, kteří pečlivě leští součástky pro stovky minometných granátů – člověk téměř zapomene na jejich smrtící účel.

Těla granátů jsou přepravována do závodu BAE Glascoed ve Walesu, kde je před dodáním zákazníkům přidána výbušná náplň.

BAE v srpnu oznámila rekordní objem objednávek a pololetní nárůst čistého zisku o 57 %, protože výdaje na obranu západních vlád po ruské invazi na Ukrajinu prudce vzrostly.

Její akcie prudce vzrostly od vypuknutí války mezi Hamásem a Izraelem minulý měsíc.

"Zdá se, že svět se stává spíše méně stabilním než stabilnějším," řekl Steve Cardew, ředitel pro rozvoj obchodu britského výrobce vojenského vybavení, novinářům při nedávné návštěvě washingtonského závodu BAE mezi městy Newcastle a Sunderland.

"Takže by to naznačovalo, že poptávka po munici se bude zvyšovat a bude to pro nás udržitelný scénář."

"Bezprecedentní" objednávky

Společnost BAE zveřejnila jasný výhled zisku pro svou "rostoucí expozici vůči strukturálně rostoucím trhům s obranným materiálem" a "dobu zvyšujícího se geopolitického rizika".

Skupina letos investovala více hotovosti do "nových investic do výrobních kapacit munice", dodala.

Cardew uvedl, že výroba granátů ráže 155 milimetrů se do roku 2025 zvýší osminásobně ve srovnání s obdobím krátce před ruskou invazí na Ukrajinu na začátku loňského roku.

"To, co jsme letos viděli, bylo bezprecedentní, opravdu 430 milionů (liber) dodatečných objednávek. To je pro nás výjimečné a je to jasný odraz globálního trhu, kterému nyní čelíme," řekl Cardew.

Dvě ze zakázek se týkají převážně ráží 155 milimetrů, které se hojně používají v ukrajinském konfliktu. Ta nejnovější, v hodnotě 20 milionů liber (24 milionů dolarů), je určena pro malou munici.

Mnohem větší a dlouhodobější kontrakt, který vstoupil v platnost letos – známý jako Next Generation Munitions Solution – má hodnotu 2,4 miliardy liber a BAE bude dodávat munici britskému ministerstvu obrany po dobu 15 let.

Britská vláda v září uvedla, že na Ukrajinu dodala více než 300 000 dělostřeleckých granátů a do konce roku plánovala další desítky tisíc.

V severovýchodní Anglii, bývalé průmyslové oblasti, je míra nezaměstnanosti podle oficiálních údajů vyšší než celostátní průměr.

A to je důvod, proč se někteří dvakrát nerozmýšlejí nad prací v továrně na výrobu zbraní.

BAE zvýšila počet zaměstnanců, aby uspokojila prudký nárůst poptávky po munici. V současné době zaměstnává více než 93 000 pracovníků ve 40 zemích. Téměř polovina z nich se nachází ve Velké Británii.

Válka mezi Izraelem a Hamásem

Cena akcií BAE se od ruské invaze na Ukrajinu téměř zdvojnásobila – a vzrostla o více než 10 % v důsledku války mezi Izraelem a Hamásem, která začala začátkem října.

BAE a její konkurenti z toho budou těžit i nadále.

"Je vysoce pravděpodobné, že budou i nadále profitovat z nárůstu konfliktů ve světě na úkor civilistů, kteří jsou v těchto konfliktech zasaženi, protože dostávají jejich zbraně," řekl agentuře AFP Sam Perlo-Freeman, koordinátor výzkumu v Campaign Against Arms Trade.

Pokud se zdá, že podpora Londýna Ukrajině ve válce se sousedním Ruskem britskou veřejností příliš nezpochybňuje, v případě konfliktu mezi Izraelem a Hamásem tomu tak není.

V pátek desítky odborářů zablokovaly továrnu BAE Systems v Rochesteru na jihovýchodě Anglie a obvinily ji z výroby komponentů pro vojenská letadla, která používá izraelská armáda při bombardování Gazy.

Zdroj v angličtině: ZDE

0