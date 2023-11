Neoliberalismus postihl Indii touž měrou jako Západ

16. 11. 2023

čas čtení 7 minut

Rozhovor s prof. Kanchanem Sarkerem se zaměřuje na jeho analýzu v právě vydané knize: Marek Hrubec a Emil Višňovský, eds. Towards a New Research Era: Global Comparison of Research Distortions, která byla publikována v nakladatelství Brill (Leiden a Boston) a zároveň vyšla v českém a slovenském jazyce v Bratislavě pod názvem K nové vědecké epoše: globální srovnání deformací vědy. K. Sarker pochází z Indie – a působí dlouhodobě v Kanadě, nejprve na University of British Colombia a nyní na University of Algoma. Zabývá se sociálními otázkami v Indii a západních zemích, včetně sociálních nerovností a deficitů univerzitního systému. Rozhovor vedl Daniel Veselý.