Vláda demokratů a důchody disidentů

20. 11. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty



V nedělních Otázkách V. Moravce byli hosty předsedové poslaneckých klubů za Ano, ODS, piráty a SPD. Debata byla jako obvykle nepřehledná, nicméně občas zazněl pozoruhodný konsensus. Třeba v případě, že s důchody bývalých disidentů je třeba něco udělat. Kdo by to ostatně zpochybnil? S tím jistě souhlasí naprostá většina už desítky let. Výsledek je takový, že pan Gruntorád drží hladovku před ministerstvem práce a sociálních věcí a vyžaduje demisi ministra. Ostatně většina lidí souhlasí i s gay marriage nebo sociálním bydlením. Co je ale politikům po nějakých lidech, že?

Uvažte ten paradox: zmíněné ministerstvo vede lidovecký předseda, tedy předseda strany, která se neustále hlásí k odporu proti bývalému režimu, k hodnotám disentu, k Chartě atd. To jsou plné pusy slov o tom, jak si musíme vážit protikomunistického odboje a úsilí našich předků o svobodu. A skutek utek. Koho by kdy napadlo, že chartisté budou požadovat demisi lidoveckého ministra za špatné chování k protikomunistickému disentu? Nota bene nikoli lidovce z doby Národní fronty, ale mladého, režimem nepokaženého člověka. Pan Gruntorád je ochoten jednat už jen s nástupcem současného ministra. Podá pan Jurečka ze studu demisi? To určitě ne, co je mu po nějakém Gruntorádovi.

Samozřejmě nejsou peníze, nejsou na školy, na zdravotnictví, prostě nejsou. Není HDP. Není nic. Tak co by ti disidenti vlastně chtěli, že? Ministerstvo spravedlnosti ušetřilo 4 miliony, považte, bylo to v médiích! Copak si z toho disidenti nevezmou příklad? Dostanou dobré slovo v televizi. Teď už můžou být přece spokojeni, když jim předsedové poslaneckých klubů před celým národem řekli, že se s tím něco udělá. Snad nečekají více.

Celý národ si utahuje opasky, zejména oligarcha a bývalý StBák Babiš. Třeba disent něco dostane za 10 nebo 20 let, až bude zas „prosperita jako za Babiše“. Nebo jak jinak to má prostý občan vidět? Proč by vlastně současnou vládu „demokratů“ mělo zajímat nějaké HDP nebo dokonce financování demokracie? Rozloží se školství a lékařská péče? No a co.

U těch demokratů se musím zastavit. V nedělních Otázkách V. Moravce jsme se mohli také dozvědět, proč Babiš mluví o „nové totalitě“. Paní Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu za Ano, to řekla s odzbrojující naivitou – a přidal se k ní pan Fiala z SPD. Prý jde o to, že Ano a SPD jsou častovány nálepkami nedemokratických stran, tak se to Babiš rozhodl obrátit a obvinit z totality vládu současných demokratů. Není to okouzlující? Totalita i demokracie jsou vlastně pro politiky už jen prázdné formy, kterými na po sobě házejí jako malé děti na pískovišti. Co to udělá s veřejností, je jim vlastně jedno.

Ještě jedna věc mě zaujala: už zmíněný předseda poslaneckého klubu SPD Fiala horlivě vysvětloval, že kdyby se na Ukrajinu nedodávaly zbraně, tak je dávno mír. Je to jistě velmi zvláštní logika, protože reálně by Ukrajina bez západní vojenské pomoci byla dávno poraženou zemí. Fiala se ovšem odhodlal této námitce čelit tím, že by zbraně přece posílaly jiné země. Takže nakonec ta jeho logika zní takto: kdyby na Ukrajinu nebyly posílány zbraně z České republiky, tak by Ukrajina byla i tak podporována USA, přičemž absence zbraní z České republiky by vedla k jednáním a míru. Dokonalé, ne? Takové máme politiky.

