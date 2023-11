Biden: "S propuštěním rukojmích v Gaze to vypadá dobře"

22. 11. 2023

Prezident Biden v úterý uvedl, že úsilí o přivedení rukojmích zadržovaných Hamásem domů "vypadá dobře", a to v době, kdy se objevily zprávy, že byla uzavřena předběžná dohoda o propuštění rukojmích, píše Alex Gangitano. Prezident Biden v úterý uvedl, že úsilí o přivedení rukojmích zadržovaných Hamásem domů "vypadá dobře", a to v době, kdy se objevily zprávy, že byla uzavřena předběžná dohoda o propuštění rukojmích,

"Jsme teď velmi blízko, velmi blízko. Některé z těchto rukojmích bychom mohli velmi brzy přivést domů, ale nechci zabíhat do podrobností, protože nic se nedělá, dokud to není hotové. A pokud budeme mít co říct, tak to uděláme. Ale v tuto chvíli to vypadá dobře," řekl Biden během setkání v Bílém domě.

Prezident poznamenal, že jeho nejvyšší představitelé již týdny pracují na tom, aby přivedli rukojmí domů, a že nedávno hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a katarským emírem šejkem Tamimem bin Hamadem Al Thanim o rukojmích. Řekl také, že jeho "tým pendluje v regionu mezi hlavními městy".

Netanjahu svolává svůj válečný kabinet a poté svůj bezpečnostní kabinet a vládu v úterý večer místního času, což by mohlo signalizovat průlom ve vyjednávání o rukojmích.

Vůdce Hamásu v úterý řekl, že dohoda je blízko, uvedla agentura Reuters.

Hamás unesl 7. října asi 240 lidí z Izraele během útoků uskupení Spojenými státy označeného za teroristickou organizaci, při nichž zahynulo nejméně 1 200 lidí. Hamás od té doby propustil čtyři lidi v rámci intenzivních jednání s Egyptem, Katarem, USA a Izraelem.

V posledních dnech Biden a jeho nejvyšší představitelé vyjádřili opatrný optimismus, že jednání s Hamásem o propuštění rukojmích, pravděpodobně žen a dětí, pokračují. Administrativa uvedla, že nejmladším americkým rukojmím je tříleté batole, ale není jasné, kolik dalších rukojmích, pokud vůbec nějací, jsou Američané.

