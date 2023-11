Tak už se nedovíme, jestli skutečně bylo pod nemocnicí al Šífa v Gaze velitelské vojenské centrum Hamásu

25. 11. 2023

Tak to bychom měli. Izraelský důvod pro útok na nemocnici al Šífa splasknul.



Nic, co by potvrzovalo tvrzení o řídícím centru Hamásu, pod špitálem nenašli a než by tam pustili novináře, vyhodili přístup do luftu.



Budiž to ponaučením (kolikátým už), že @idf nelze věřit. https://t.co/iew8j333d0