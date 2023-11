"Válka pokračuje," říká Netanjahu

- Benjamin Netanjahu varoval, že válka proti palestinské militantní skupině Hamás pokračuje, a to navzdory dohodě o krátkém příměří a propuštění některých rukojmích zajatých při vražedném náletu na jižní Izrael 7. října.

"Válka pokračuje," řekl izraelský premiér na tiskové konferenci, kterou nyní živě vysílá televize.



"Pokračujeme, dokud nedosáhneme úplného vítězství," dodal.



Poděkoval spojencům za pomoc při vyjednávání dohody s Hamásem o propuštění desítek rukojmích z Gazy výměnou za palestinské vězně zadržované Izraelem.



Řekl však, že Izrael nepřestane bojovat, dokud nebudou z Gazy vyvedeni všichni rukojmí. válka mezi Izraelem a Hamásem.

- Do pátku nebudou propuštěni žádní rukojmí, sděluje vysoký izraelský představitel



Vysoce postavený izraelský představitel uvedl, že plánovaná výměna některých Palestinců držených v izraelských věznicích za izraelské rukojmí v Hamasu byla odložena nejméně do pátku.



V prohlášení to uvedl poradce Benjamina Netanjahua pro národní bezpečnost Cachi Hanegbi:



Propouštění začne podle původní dohody mezi stranami, a to nejdříve v pátek.

- První příměří za sedm týdnů války v Gaze má vstoupit v platnost ve čtvrtek ráno, uvedli představitelé Hamásu i Izraele. Čtyřdenní příměří bylo oznámeno ve středu brzy ráno po dnech horečných spekulací a intenzivních jednání. Podle dohody Hamás propustí nejméně 50 z více než 240 převážně izraelských rukojmích, které zajal 7. října. Izrael na oplátku propustí nejméně 150 palestinských vězňů a po více než šesti týdnech bombardování, těžkých bojů a ochromující blokády pohonných hmot, potravin, léků a dalších nezbytných věcí vpustí do Gazy až 300 kamionů s humanitární pomocí. Nepředpokládá se, že by oznámené zpoždění v propuštění rukojmích ovlivnilo dobu zahájení příměří.







Dohoda, uzavřená po dlouhých a složitých jednáních zprostředkovaných Katarem, USA a Egyptem, přichází více než šest týdnů po zahájení konfliktu 7. října, kdy Hamás zahájil útoky z Gazy na jižní Izrael, při nichž zahynulo nejméně 1 200 lidí, většinou civilistů, a více než 240 lidí bylo zajato jako rukojmí. Podle palestinských představitelů izraelská ofenzíva zabila 13 000 až 14 000 lidí, z toho tisíce dětí.





Koalice humanitárních organizací varovala, že čtyřdenní příměří neponechává téměř žádný čas na poskytnutí účinné humanitární pomoci 2,3 milionu obyvatel Gazy. Ve středečním brífinku uvedly, že jedinou účinnou reakcí by bylo trvalé nebo dlouhodobé ukončení války a že není jasné, zda bude zajištěn dostatečný přístup, zejména na sever pásma, aby bylo možné poskytnout cokoli nad rámec zběžné pomoci.

Podle Výboru na ochranu novinářů (CPJ) se počet novinářů zabitých v izraelsko-hamasáckém konfliktu od 7. října zvýšil na nejméně 53 osob. Ve středu se v Bejrútu konaly pohřby reportérky Al Mayadeen Farah Omarové a kameramana Rabiha al Mamariho, kteří byli v úterý zabiti izraelským úderem v jižním Libanonu.



- Izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi se podařilo odvrátit širší vzpouru svých krajně pravicových koaličních partnerů proti dohodě s Hamásem v Gaze, přestože ji Itamar Ben-Gvir, horlivý ministr národní bezpečnosti, označil za nemorální.



- Izraelská armáda uvedla, že zachytila řízenou střelu poblíž jižního přístavního města Ejlat. Ejlat se nachází na jihu Izraele na severním cípu Rudého moře a již dříve byl během konfliktu terčem palby na velké vzdálenosti z pásma Gazy i ze strany jemenských húthijských sil.



- Západní mocnosti v Radě bezpečnosti OSN stojí před volbou, zda požadovat po Izraeli, aby zrušil blokádu humanitární pomoci do Gazy, nebo se stát spoluviníky izraelských válečných zločinů a kolektivního trestu, uvedli ministři zahraničí arabských a muslimských zemí při středeční návštěvě Londýna.



- Papež František čelil kritice za to, že údajně klade rovnítko mezi Izrael a Hamás. Během generální audience po setkání s izraelskou a palestinskou delegací ve Vatikánu papež údajně poznamenal: "Tolik trpí, slyšel jsem, jak trpí obě strany." Pokračoval: "Víte, že je to pro ně těžké? "Války to dělají, ale tady jsme překročili hranice války: tohle není válka, to je terorismus."



- Objevily se zprávy, že při středečním izraelském úderu na jihu Libanonu byl zabit syn jednoho z vysokých zákonodárců Hizballáhu.



Abbás Raad, syn šéfa parlamentního bloku Hizballáhu Mohammeda Raada, "byl zabit spolu s několika dalšími členy Hizballáhu" při izraelském úderu na dům v Bejt Jahúnu, sdělil agentuře AFP zdroj blízký rodině.



Oficiální libanonská vládní tisková agentura oznámila, že "při leteckém útoku izraelského nepřítele... na dům v Bejt Jahúnu zahynuli čtyři lidé" a další byli zraněni. Totožnost obětí neuvedla.



Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že její stíhačky zasáhly infrastrukturu Hizballáhu v Libanonu a že její jednotky a letadla zasáhly dvě buňky, které střílely na izraelské vojáky nebo se pokusily vypálit rakety na Izrael, uvedl Haaretz.





- Navzdory zprávám, že k propuštění rukojmích nemusí dojít "dříve než v pátek", Al-Džazíra uvádí, že příměří by stále mělo začít ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne



Jeden z izraelských politických zdrojů řekl listu Haaretz, že k odkladu došlo proto, že Hamás dosud nepředložil seznam izraelských státních příslušníků, které hodlá propustit. Zdroj také uvedl, že Hamás neratifikoval dohodu o příměří s Katarem, která má zaručit, že všechny strany budou dodržovat dohodnuté podmínky.







- Šéf humanitární pomoci OSN doufá, že přerušení bojů povede k dlouhodobějšímu příměří





Martin Griffiths uvítal dohodu mezi Izraelem a Hamásem. Na sociálních sítích Griffiths vyjádřil naději, že dohoda přinese obyvatelům Gazy a Izraele oddech a že umožní truchlícím rodinám uctít své mrtvé a pohřbít je.



Uvedl, že se těší na realizaci humanitární přestávky a "doufá, že povede k dlouhodobějšímu humanitárnímu příměří", a dodal:



Humanitární agentury jsou mobilizovány a připraveny zvýšit objem pomoci přivážené do Gazy a distribuované po celém pásmu.





- Netanjahu řekl, že Červený kříž bude moci navštívit zbývající rukojmí zadržovaná v Gaze





Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci uvedl, že součástí dohody o rukojmích s Hamásem je ustanovení, že zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) budou moci navštívit rukojmí, která zůstávají v Gaze, poté, co budou některá z nich vrácena. Řekl:



"Očekávám, že Červený kříž bude dělat svou práci, všechny je navštíví a přiveze jim léky, které potřebují."



Červený kříž však ve středu ráno vydal prohlášení, že o plánech, které se přímo týkají jeho zaměstnanců, nebyl informován. MVČK uvedl:



Od 7. října 2023 MVČK neustále žádá o propuštění všech rukojmích držených v Gaze a o humánní zacházení s nimi. Nepřestali jsme tak činit a budeme v tom pokračovat tak dlouho, jak to bude nutné.



Doposud nebyl MVČK informován o žádné dohodě, které by obě strany dosáhly v souvislosti s návštěvami MVČK u rukojmích. Pokud budou návštěvy dohodnuty, MVČK je připraven je navštívit. MVČK se neúčastní jednání mezi stranami konfliktu.



- Izraelský nejvyšší soud zamítl právní námitku proti dohodě o rukojmích a příměří, kterou ve středu podalo sdružení obětí terorismu Almagor.



Ve své žádosti skupina požadovala, aby soud nařídil vládě prokázat, že dohoda neohrožuje životy Izraelců a že propuštění některých, ale ne všech rukojmích porušuje právo na rovnost, uvedl deník Times of Israel.



Soud však v jednomyslném rozhodnutí rozhodl, že pouze vláda má pravomoc uzavírat takové dohody a že soud nemůže zasahovat.



Rozhodnutí otevírá cestu k tomu, aby se dohoda o výměně rukojmích mohla uskutečnit od zítřejšího rána. Podle dohody Hamás propustí nejméně 50 z více než 240 převážně izraelských zajatců.



Izrael zastaví nálety nad jižní Gazou a omezí leteckou aktivitu nad severní Gazou na šest hodin denně. Podle prohlášení Hamásu Izrael souhlasil, že po dobu trvání příměří nebude v Gaze nikoho zatýkat.



Dohoda obsahuje ustanovení, že za každých 10 rukojmích, kteří se v pořádku vrátí domů, bude další den, kdy budou boje přerušeny, až do celkové délky 10 dní, a bude propuštěn trojnásobný počet Palestinců v izraelských věznicích.



Izrael zastaví nálety nad jižní Gazou a omezí leteckou aktivitu nad severní Gazou na šest hodin denně. Podle prohlášení Hamásu Izrael souhlasil, že po dobu trvání příměří nebude v Gaze nikoho zatýkat.Dohoda obsahuje ustanovení, že za každých 10 rukojmích, kteří se v pořádku vrátí domů, bude další den, kdy budou boje přerušeny, až do celkové délky 10 dní, a bude propuštěn trojnásobný počet Palestinců v izraelských věznicích.

kterých se militantní skupina zmocnila 7. října. Prvních deset rukojmích - dětí a starších žen - by mělo být propuštěno ve čtvrtek ráno.Palestinská tisková agentura Wafa uvedla, že od půlnoci bylo při útocích na domy v centru pásma zabito 81 lidí. Dalších 60 lidí bylo pravděpodobně zabito po bombardování v uprchlickém táboře Džabalíja na severu země a v jeho okolí.. Catherine Russellová ve středečním projevu v Radě bezpečnosti OSN rovněž uvedla, že "všechny děti na území" čelí "tomu, co by se brzy mohlo stát katastrofální výživovou krizí".