Příměří v Gaze bylo prodlouženo o dva dny

27. 11. 2023

- Příměří v Gaze bylo prodlouženo o dva dny - katarské ministerstvo zahraničí Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Majed al Ansari oznámil, že bylo dosaženo dohody o prodloužení humanitárního příměří v pásmu Gazy o další dva dny.

- Úřad izraelského premiéra uvedl, že informoval rodiny rukojmích, kteří mají být v pondělí večer propuštěni na svobodu



Nebylo vydáno oficiální izraelské prohlášení, které by potvrdilo počet rukojmích, kteří mají být v pondělí večer propuštěni.

- Odborníci OSN na práva vyzvali k úplnému a nezávislému vyšetření údajných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, kterých se Izrael a Hamás dopustily od 7. října.

Morris Tidball-Binz, zvláštní zpravodaj OSN pro mimosoudní popravy, a Alice Jill Edwardsová, zvláštní zpravodajka pro mučení, vydali v pondělí společné prohlášení, v němž zdůraznili potřebu "rychlého, transparentního a nezávislého vyšetřování zločinů údajně spáchaných všemi stranami konfliktu".

Nezávislé odborníky jmenuje Rada OSN pro lidská práva, ale nemluví jménem OSN.

V prohlášení se uvádí:

Povinnost vyšetřovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, včetně jakýchkoli aktů hromadného nebo mimosoudního zabíjení, mučení nebo jiných urážek lidské důstojnosti, je základní právní povinností.

Vyzvali účastníky konfliktu, aby chránili civilní obyvatelstvo, dodržovali své povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a plně spolupracovali při vyšetřování.







- Elon Musk v pondělí navštívil Izrael, kde si prohlédl kibuc, který byl během teroristických útoků 7. října napaden ozbrojenci Hamásu.



- Příměří vstupuje do posledního dne, Izrael je pod tlakem, aby dohodu prodloužil



Příměří mezi Izraelem a Hamásem v pondělí vstoupilo do posledních 24 hodin a Hamás prohlásil, že je ochotna prodloužit pauzu poté, co osvobodila další rukojmí, včetně čtyřletého sirotka, holčičky, která při útoku 7. října přišla o rodiče.



Během pauzy, která začala v pátek, byly propuštěny desítky rukojmích a Izrael na oplátku propustil více než 100 palestinských vězňů.



Agentura France-Presse rovněž uvádí, že pozornost se nyní zaměřila na to, zda bude příměří prodlouženo před jeho plánovaným koncem v úterý brzy ráno.



Americký prezident Joe Biden v neděli prohlásil:



To je můj cíl, to je náš cíl, udržet tuto pauzu i po zítřku, abychom mohli pokračovat v osvobozování dalších rukojmích a v poskytování další humanitární pomoci potřebným v Gaze.



Řekl, že by si přál, aby byly boje pozastaveny na "tak dlouho, dokud budou vězni vycházet ven".



Hamás dal najevo ochotu prodloužit příměří, přičemž podle zdroje agentury AFP skupina sdělila zprostředkovatelům, že je otevřena jeho prodloužení o "dva až čtyři dny".



Izrael čelí obrovskému tlaku ze strany rodin rukojmích i spojenců, aby příměří prodloužil a zajistil tak další propuštění. Premiér Benjamin Netanjahu v neděli uvedl, že s Bidenem hovořil a že by prodloužení dočasného příměří uvítal, pokud by to znamenalo, že každý další den bude propuštěno 10 zajatců.



Podle příměří mělo být během čtyř dnů propuštěno 50 rukojmích držených militanty výměnou za 150 palestinských vězňů. Vestavěný mechanismus jej prodlužuje, pokud bude každý další den propuštěno alespoň 10 izraelských zajatců.



Třetí skupina rukojmích propuštěných v neděli zahrnovala čtyřletou americkou občanku Abigail, jejíž oba rodiče byli zavražděni při útocích Hamásu.



Al-Džazíra uvádí, že izraelské síly zatkly přes noc na okupovaném Západním břehu Jordánu více než 60 Palestinců. Zpravodajská síť uvádí, že od 7. října zde izraelské síly zadržely více než 3 000 Palestinců.









- Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pondělí vyzval k prodloužení čtyřdenního příměří mezi Izraelem a Hamásem, které nyní trvá poslední den, aby bylo možné propustit další rukojmí.



V rozhovoru s novináři podle agentury Reuters rovněž uvedl, že Írán by měl omezit své "zmocněnce".



- Katar, Egypt, Spojené státy, Evropská unie a Španělsko usilují o prodloužení dočasného příměří mezi Izraelem a Hamásem v pásmu Gazy, uvedl v pondělí ministr zahraničí palestinské samosprávy, píše agentura Reuters.



Poté, co Rijád al-Malíkí vyzval k trvalému příměří, aby se zabránilo nárůstu počtu obětí mezi civilisty, uvedl, že současné příměří by mohlo být prodlouženo "o jeden, dva, tři dny", ale dodal, že nikdo neví, na jak dlouho.



Al-Maliki vystoupil na tiskové konferenci spolu se španělským ministrem zahraničí José Manuelem Albaresem během Fóra pro Unii Středomoří v Barceloně.



- Očekává se, že příměří podle současných ujednání zítra skončí. Izrael a Hamás si vyměnily seznamy rukojmích a zadržovaných osob, které by měly být dnes propuštěny, ačkoli izraelská média uvádějí, že obě strany dohody mají se seznamem, který dnes poskytla ta druhá, problémy a že zprostředkovatelé pracují na tom, aby obě strany sblížili.



- Irský ministr: Ministr: rozhodnutí Izraele předvolat si irského velvyslance k důtce je "trochu přehnaná reakce



Irský ministr pro další vzdělávání Simon Harris prohlásil, že rozhodnutí Izraele předvolat si irského velvyslance k důtce bylo "trochu přehnanou reakcí".



- V pondělí se ve španělské Barceloně sejdou delegace členských států Evropské unie a zemí Blízkého východu a severní Afriky, aby jednaly o krizi v Gaze.



Podle agentury Associated Press se má na akci pořádané Unií pro Středomoří, fórem pro spolupráci mezi EU a arabským světem, sejít 42 delegací, přičemž mnohé z nich budou zastoupeny svými ministry zahraničí. Izrael se akce nezúčastní.



Zasedání předsedá šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell, který vedle jordánského ministra zahraničí Ajmána Safada uvedl, že "lituje" neúčasti Izraele.



- Nejvyšší diplomat EU Josep Borrell v pondělí dopoledne na sociálních sítích odsoudil Izrael za to, že plánuje financovat další osady.



V příspěvku na sociálních sítích Borrell uvedl:



Jsem zděšen, když se dozvídám, že uprostřed války se izraelská vláda chystá vyčlenit nové finanční prostředky na výstavbu dalších nelegálních osad. To není sebeobrana a nezajistí to větší bezpečnost Izraele. Osady jsou vážným porušením mezinárodního humanitárního práva a představují největší bezpečnostní závazek Izraele.







- Čínský ministr zahraničí Wang I pojede 29. listopadu do New Yorku, kde bude vést zasedání Rady bezpečnosti OSN věnované konfliktu Izrael-Hamás, uvedlo v pondělí čínské ministerstvo zahraničí.

Říká, že Palestinci "využívají této příležitosti, aby si zajistili nezbytné věci, jako jsou potraviny a voda. Je to také příležitost řádně truchlit a uspořádat řádné pohřby".

Yair Rotem, jehož neteř Hila Rotemová-Šošaniová byla propuštěna v neděli - den před svými 13. narozeninami - řekl, že jí musel neustále připomínat, že nemusí šeptat.











- Plastové židle jako postele. Jídlo z chleba a rýže. Hodiny strávené čekáním na záchod. Jak se rukojmí po sedmi týdnech v zajetí Hamásu vracejí do Izraele, začínají prosakovat informace o podmínkách jejich věznění, píše agentura Associated Press.



58 rukojmích, kteří byli od pátku propuštěni na základě dohody o příměří, zůstalo z velké části mimo pozornost veřejnosti, většina z nich je stále v nemocnicích v Izraeli. Zdá se, že většina propuštěných je ve stabilizovaném fyzickém stavu.



Podrobnosti o jejich zajetí poté, co je bojovníci Hamásu během krvavého útoku 7. října odvlekli do Gazy, se však objevují prostřednictvím příběhů, které tisku vyprávějí jejich rodinní příslušníci.



Příbuzní rukojmích uvádějí, že jejich rodinní příslušníci byli nepravidelně krmeni a zhubli. Jedna z nich tvrdí, že její rodinní příslušníci spali na židlích natlačených k sobě. Jiní říkají, že jejich nedávno osvobození příbuzní si po tolika letech strávených v podzemí zvykají na sluneční světlo.



Merav Ravivová, jejíž tři příbuzné Hamás v pátek propustil, uvedla, že byli nepravidelně krmeni a jedli hlavně rýži a chléb. Řekla, že její sestřenice a teta, Keren a Ruth Munderovy, zhubly za 50 dní každá asi 7 kg. Její synovec, devítiletý Ohad Munder-Zichri, také vypadal pohuble.



Raviv řekla, že od osvobozených členů rodiny slyšela, že spali na řadách židlí natlačených na sebe v místnosti, která vypadala jako recepce. Říkali, že někdy museli čekat hodiny, než mohli na toaletu.



Adva Adar, vnučka 85letého propuštěného rukojmího Yaffa Adara, uvedla, že její babička také zhubla.



ZDE





Yair Rotem, jehož neteř Hila Rotemová-Šošaniová byla propuštěna v neděli - den před svými 13. narozeninami - řekl, že jí musel neustále připomínat, že nemusí šeptat.

Čína doufá, že hostováním tohoto zasedání můžeme přispět k uskutečnění příměří," uvedl podle agentury Reuters mluvčí Wang Wenbin na pravidelném tiskovém briefingu.Agentura Reuters rovněž uvádí, že Hamás vyjádřil znepokojení nad seznamem zajatců, kteří mají být propuštěni z izraelských věznic.Úředník informovaný o této záležitosti agentuře Reuters sdělil, že zprostředkovatelé spolupracují s Izraelem a Hamásem na vyřešení těchto problémů a zamezení průtahů.Hamás doposud propustil 63 z přibližně 240 rukojmích, které 7. října zadržel v Izraeli. Izrael propustil 117 Palestinců. Příměří má v současné době skončit v úterý ráno.Postavení Palestinské samosprávy do centra postkonfliktního řízení v Gaze odmítl i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, což v Bidenově administrativě vyvolalo zděšení.Izrael je totiž vůči Palestinské autonomii natolik nepřátelský, že zakázal jejímu ministru zahraničí, aby tento měsíc odcestoval do Bahrajnu, kde měl promluvit na konferenci o poválečných plánech Palestinské autonomie, které se zúčastnili představitelé USA a arabských zemí.Palestinská samospráva, která byla založena v 90. letech 20. století v rámci tehdejšího mírového procesu, aby spravovala oblasti na Západním břehu Jordánu a v Gaze pod palestinskou kontrolou, prohlásila, že je ochotna hrát roli v Gaze, odkud byla vyhnána Hamásem, ale pouze pokud to bude součástí jasného a komplexního mírového plánu s Izraelem, který bude zahrnovat i Západní břeh Jordánu. Mnozí však pochybují o její schopnosti tak učinit, i kdyby takový plán existoval. Násir al-Qudwa, synovec Jásira Arafata, který je tipován na budoucího vůdce Palestinské autonomie, řekl: "Myslím, že současný úřad v současné podobě a s lidmi, kteří ho vedou, není schopen ani vkročit do pásma Gazy, natož zvládnout hlavní úkoly, které jsou v této době nutné."Izrael nabídl jednodenní prodloužení "pauzy" za každou další tranši 10 propuštěných rukojmích poté, co zítra ráno skončí původní ujednání. Egyptští představitelé hovořili o "pozitivních signálech", že se tak stane, zatímco Joe Biden řekl, že "šance jsou reálné". A tlak na Benjamina Netanjahua, aby šel dál, zvýšil sobotní protest tisíců Izraelců před vojenským velitelstvím v Tel Avivu.Izraelský ministr obrany Yoav Gallant však označil příměří za "krátký oddech, na jehož konci budou boje intenzivně pokračovat", a předpověděl další dva měsíce bojů.Patrick Wintour v pátek napsal, že obě strany mají pádné důvody prodloužení příměří odmítnout. Ale vzhledem k tomu, že Hamás signalizuje svou otevřenost k dalšímu uvolňování a Benjamin Netanjahu reaguje pozitivně, naděje, že by pauza mohla pokračovat, jsou v pondělí ráno větší.Ústřední roli v této vyhlídce hraje to, zda se Hamásu podaří najít některé z desítek rukojmích, které údajně drží jiné skupiny v Gaze, uvedl katarský premiér šejk Mohammed bin Abdulrahman pro Financial Times. "Pokud získají další ženy a děti, dojde k prodloužení," řekl. "Zatím nemáme jasné informace, kolik jich mohou najít." I kdyby se tak stalo, boje se pravděpodobně obnoví za 2-4 dny.což je v rozporu se zprávami, které připisovaly zásluhy ministerstvu zahraničí a dalším vyjednavačům, píše agentura Reuters."Byli jsme jedinou stranou, která od začátku války hovořila s Hamásem a žádala o propuštění Thajců," řekl v pondělí agentuře předseda thajsko-íránského sdružení absolventů Lerpong Syed.V neděli byli z Gazy propuštěni tři thajští rukojmí držení bojovníky Hamásu, čímž se počet thajských občanů propuštěných od pátku, kdy začalo platit čtyřdenní příměří, zvýšil na 17.Lerpong je členem skupiny thajských muslimů, kterou svolal předseda tamního parlamentu Wan Muhammad Noor Matha a která v říjnu odcestovala do Teheránu a jednala se zástupci Hamásu.Kdyby se Thajsko spoléhalo pouze na ministerstvo zahraničí nebo žádalo o pomoc jiné země, byla by šance na propuštění s první skupinou velmi malá.Dodal, že ostatní země s rukojmími, jako jsou USA, Německo a Francie, mají větší vliv.Po svém propuštění Lipschitzová uvedla, že byla držena v tunelech, které se táhnou pod Gazou "jako pavučina", píše agentura Associated Press.Řekla, že její věznitelé "nám řekli, že jsou to lidé, kteří věří v Korán a neublíží nám".Lifshitzová uvedla, že se zajatci bylo zacházeno dobře a dostalo se jim lékařské péče včetně léků. Dozorci podle ní udržovali čisté podmínky. Rukojmí dostávali jedno jídlo denně, sýr, okurku a pitu, řekla a dodala, že její věznitelé jedli totéž.Objevily se první náznaky, že nedávno osvobození rukojmí byli rovněž drženi v podzemí. Eyal Nouri, synovec 72leté Adiny Moshe, která byla osvobozena v pátek, řekl, že jeho teta si "musela zvyknout na sluneční světlo", protože byla několik týdnů ve tmě.Nouri uvedl: "Byla v naprosté tmě. Chodila se sklopenýma očima, protože byla v tunelu. Nebyla zvyklá na denní světlo. A během svého zajetí byla odříznuta... od celého vnějšího světa.Nouri řekl, že Moshe do poslední chvíle nevěděla, že bude propuštěna - "dokud nespatřila Červený kříž".Rotem řekl: Vždycky jim říkali, že mají šeptat a být potichu, tak jí pořád říkám, že teď už může zvýšit hlas.