Válka mezi Izraelem a Hamásem: Macron varuje, že izraelský plán na likvidaci Hamásu povede k válce, která bude trvat deset let

3. 12. 2023

- 75 % obyvatel Gazy je vnitřně vysídleno



Humanitární agentura OSN (OCHA) uvedla, že při dvou sobotních incidentech v severní části Gazy zahynulo nejméně 160 Palestinců: při bombardování šestipatrové budovy v uprchlickém táboře Džabalíja a celého bloku ve čtvrti města Gazy.



"Před bombardováním izraelské síly shazovaly letáky nařizující evakuaci těchto oblastí," uvedla OCHA ve zprávě.



Agentura AFP uvádí, že podle nového odhadu OCHA je vnitřně vysídleno přibližně 1,8 milionu lidí, což je zhruba 75 % obyvatel Gazy, oproti předchozímu číslu 1,7 milionu.





- V první adventní neděli vybombardovalo izraelské letectvo školu Svaté rodiny v Gaza City, která patří katolické církvi a ukrývají se v ní vyhnaní lidé - mysleli si, že jsou v církevní instituci v bezpečí. Nikde v Gaze není bezpečno:



- Za posledních 24 hodin usmrtili Izraelci v Gaze 700 lidí, oznamuje vládní úřad v Gaze.

-V projevu na tiskové konferenci na okraj klimatických jednání COP28 OSN v Dubaji Macron uvedl, že Izrael riskuje rozpoutání války, která bude trvat deset let

Izrael v reakci na útok ze 7. října pohrozil, že zlikviduje Hamás a rozpoutal leteckou a pozemní kampaň, při níž zahynulo více než 15 000 lidí, většinou civilistů.



"Co znamená úplné zničení Hamásu a myslí si někdo, že je to možné? Pokud ano, válka bude trvat deset let," řekl Macron v sobotu.



"Myslím, že se nacházíme v bodě, kdy izraelské orgány budou muset přesněji definovat svůj cíl a požadovaný konečný stav."



Poté, co izraelská armáda v pátek po krachu týdenního příměří obnovila ostřelování pásma Gazy, Macron hovořil o potřebě "zintenzivnit úsilí o dosažení trvalého příměří" v konfliktu.



Macron v sobotu odcestoval do Dauhá k setkání s katarským emírem Tamimem bin Hamadem al-Thani, jehož vláda hraje ústřední roli v diplomatickém úsilí o ukončení konfliktu.

Jeho pětihodinová zastávka v Dauhá však přišla těsně po odjezdu izraelských vyjednavačů.





- Izraelští osadníci v sobotu pozdě večer zaútočili na dvě palestinské vesnice na okupovaném Západním břehu Jordánu, zabili jednoho muže a zapálili auto.



Palestinská záchranná služba podle agentury Reuters uvedla, že 38letý muž ve městě Karavát Bani Hasan na severu Západního břehu Jordánu byl postřelen do hrudníku a zemřel, když se obyvatelé střetli s osadníky a izraelskými vojáky.



Izraelská armáda uvedla, že konfrontaci mezi obyvateli a osadníky rozehnala. Uvedla, že Palestinci v reakci na to stříleli pyrotechniku a jeden Izraelec a čtyři Palestinci byli zraněni.



Při dalším incidentu Wajih Al-Qat, předseda místní rady vesnice Madama poblíž města Nábulus na severním břehu Jordánu, uvedl, že skupina asi 15 osadníků zapálila auto a kameny rozbila okna jednoho domu.



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



- Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace, znovu vyzval k příměří a popsal nepředstavitelné scény z návštěvy týmu WHO v nemocnici v Gaze.



"Zprávy o pokračujících bojích a těžkém bombardování v Gaze jsou děsivé. Včera náš tým navštívil lékařskou nemocnici Nassar na jihu země. Byla přeplněná tisícovkou pacientů - třikrát více, než je její kapacita.



Nespočet lidí hledalo útočiště a zaplnilo každý kout zařízení. Pacienti byli ošetřováni na podlaze a křičeli bolestí.



Tyto podmínky jsou více než nevyhovující - pro poskytování zdravotní péče nepředstavitelné. Nenacházím dostatečně silná slova, abych vyjádřil naše znepokojení nad tím, čeho jsme svědky.



Příměří. TEĎ."



- Při izraelském náletu na dům východně od města Rafáh na jihu Gazy bylo zabito sedm Palestinců a několik dalších bylo zraněno, uvedlo v neděli ministerstvo vnitra vedené Hamásem.



Hamas a palestinská skupina Islámský džihád rovněž oznámily "raketové ostřelování" několika izraelských měst a obcí včetně Tel Avivu. Stalo se tak v době, kdy IDF oznámily smrt dvou vojáků - první od pátečního ukončení týdenního příměří. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo za stejnou dobu zabito více než 200 Palestinců, což zvyšuje celkový počet více než 15 000 mrtvých v pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu. Ministerstvo nerozlišuje mezi úmrtími civilistů a bojovníků, ale uvedlo, že 70 % zabitých tvoří ženy a děti.



- Spojené království oznámilo, že bude provádět pozorovací lety nad východním Středomořím, včetně operací ve vzdušném prostoru nad Izraelem a Gazou "na podporu činnosti při záchraně rukojmích". V prohlášení zveřejněném v sobotu britská vláda uvedla: "Pozorovací letouny nebudou vyzbrojeny, nebudou mít bojovou úlohu a jejich úkolem bude výhradně vyhledávání rukojmích. Příslušným orgánům odpovědným za záchranu rukojmích budou předávány pouze informace týkající se záchrany rukojmích."



- Dvě letadla katarských ozbrojených sil v sobotu přepravovala pomoc pro Palestince v Gaze, oznámilo katarské ministerstvo zahraničí. Obě letadla přepravila 62 tun pomoci sestávající z potravinových zásob a vybavení přístřeší. Sobotní dodávka z Kataru zvyšuje celkové množství letadel s pomocí vyslaných do Gazy z Kataru na 35.



- Americký ministr obrany Lloyd Austin v sobotu vyzval Izrael k ochraně civilistů v době, kdy Izrael zesiluje své útoky na území Gazy, při nichž za poslední dva měsíce zahynulo více než 15 200 Palestinců. V projevu na Reaganově národním obranném fóru v Kalifornii Austin řekl: "V takovémto druhu boje je těžištěm civilní obyvatelstvo. A pokud je zaženete do náruče nepřítele, nahradíte taktické vítězství strategickou porážkou."



- Podle UNRWA, hlavní agentury OSN pro palestinské uprchlíky, je v Gaze přibližně 50 000 těhotných žen, přičemž denně jich porodí více než 180. "Poporodní péče pokračuje v přístřešcích, ale podmínky pro novorozence nejsou vůbec vhodné," uvedla agentura.



- Zástupce šéfa Hamásu Sálih al-Arúrí řekl v sobotu televizi Al-Džazíra, že dokud nebude v Gaze uzavřeno příměří, nebudou s Izraelem vyměněni žádní další rukojmí, uvedla agentura Reuters. Podle Arouriho jsou rukojmími, které Hamás stále drží, izraelští vojáci a civilní muži, kteří dříve sloužili v izraelské armádě. Zbývající rukojmí nebudou propuštěni, dokud nebude uzavřeno příměří a nebudou propuštěni také všichni Palestinci držení v izraelských věznicích.



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce přijala v sobotu přes hraniční přechod Rafáh 100 kamionů s humanitární pomocí, oznámila tato humanitární organizace. Kamiony obsahovaly potraviny, vodu a humanitární pomoc, zdravotnický materiál a léky.



- Mluvčí izraelské armády obhajoval využívání umělé inteligence ze strany IDF poté, co deník Guardian a izraelsko-palestinská publikace +972 Magazine a partnerský hebrejskojazyčný list Local Call informovaly o tom, že IDF využívají k výběru cílů bombardování v Gaze nástroj řízený umělou inteligencí. V odpovědi na otázku uživatele Twitteru v konverzaci ve Spaces mluvčí IDF Jonathan Conricus uvedl: "V čemkoli, co je generováno strojem, je vždy ve smyčce člověk, který má definitivní a výkonné slovo nad čímkoli, co je generováno strojem ... a je odpovědný za svá rozhodnutí."



Organizace Unicef odsoudila "pokračující válku proti dětem", poté, co Izrael urychleně obnovil údery na Gazu. V rozhovoru s novináři v kanceláři OSN v Ženevě prostřednictvím videospojení z Chán Júnisu mluvčí Unicefu James Elder uvedl: "Bombardování začalo jen několik vteřin poté, co skončilo příměří," a poté odsoudil "pokračující válku proti dětem".



- Americká viceprezidentka Kamala Harrisová v sobotu prohlásila, že "Spojené státy za žádných okolností nedovolí nucené přesídlení Palestinců", uvádí se v prohlášení, které zveřejnil Bílý dům. V něm se uvádí: "Viceprezidentka zopakovala, že Spojené státy za žádných okolností nedovolí nucené přemístění Palestinců z Gazy nebo Západního břehu Jordánu, obléhání Gazy nebo překreslení hranic Gazy."



- Palestinské skupiny pro lidská práva se v sobotu odmítly setkat s prokurátorem mezinárodního trestního soudu Karimem Khanem a obvinily ho, že upřednostňuje izraelská obvinění z porušování práv před dlouhodobými palestinskými obviněními. Khan navštívil Izrael a okupovaný Západní břeh Jordánu na základě žádosti skupiny zastupující rodiny obětí útoku ozbrojenců Hamásu na Izrael ze 7. října, ale měl se také setkat s palestinskými představiteli v Ramalláhu. Palestinští aktivisté však podle agentury Reuters uvedli, že se s ním odmítnou setkat, protože mají námitky proti tomu, co považují za nerovné zacházení s izraelskými a palestinskými případy.





















Podrobnosti v angličtině ZDE

Izrael a Hamás se vzájemně obviňují z rozpadu příměří, které před svým vypršením umožnilo propuštění 80 izraelských rukojmích výměnou za 240 palestinských vězňů.Izraelská armáda uvedla, že od zhroucení příměří provedla v Gaze více než 400 úderů, zatímco Hamás oznámil "raketovou palbu" na několik izraelských měst a obcí včetně Tel Avivu.Macron měl v plánu podniknout rozsáhlou cestu po Blízkém východě, ale místo toho jednal o konfliktu na okraj jednání OSN o klimatu.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ani vůdce palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se dubajského summitu nezúčastnili.V říjnu se Macron s Netanjahuem setkal v Izraeli.Podle analytiků Macronovy návštěvy Dubaje a Dauhá ilustrují obtíže, kterým jeho vláda čelí při hledání způsobu, jak konflikt ovlivnit."Francie a Macron v této krizi příliš nenacházejí své místo," uvedla Agnes Levalloisová, viceprezidentka Institutu pro výzkum a studie Středomoří a Blízkého východu.V sobotu večer uspořádal izraelský premiér Benjamin Netanjahu tiskovou konferenci, na které vyhrožoval, že bude pokračovat v pozemním útoku "s rostoucí silou" a uvedl, že je to jediný způsob, jak dosáhnout izraelského cíle "zlikvidovat Hamás a propustit naše rukojmí".Řekl, že IDF a bezpečnostní síly pokračují v pozemním vpádu při dodržování mezinárodního práva - což je tvrzení, které bylo opakovaně zpochybněno pozorovateli lidských práv a světovými představiteli včetně španělského premiéra.Netanjahu uvedl, že vojáci se během přestávky v bojích připravili na pokračující boje "s plnou silou"."Předevčírem jsem nařídil IDF, aby společně s válečným kabinetem obnovily boje, a to se zvýšenou silou. Za posledních 24 hodin jsme zničili více než 400 cílů teroristů Hamásu. Provedli jsme rozsáhlé letecké útoky v Chán Júnisu. Zlikvidovali jsme teroristy a infrastrukturu v Bejt Lahíji. Pokračujeme v akcích v severní části pásma Gazy."Mezitím v Dubaji francouzský prezident Emmanuel Macron varoval, že takový cíl by mohl přinést desetiletý konflikt."Co znamená úplné zničení Hamásu a myslí si někdo, že je to možné? Pokud ano, válka bude trvat deset let," řekl Macron na tiskové konferenci na okraj klimatických jednání OSN COP28 v Dubaji."Myslím, že se nacházíme v bodě, kdy izraelské orgány budou muset přesněji definovat svůj cíl a požadovaný konečný stav."Napsala na svých kanálech sociálních médií:Na začátku dnešního dne bylo identifikováno odpálení raket ze Sýrie směrem k izraelskému území. Odpal nebyl podle protokolu zachycen. Dělostřelectvo IDF zasáhlo zdroj odpalu.Kromě toho dnes v noci teroristé odpálili protitankovou střelu, která dopadla na otevřené prostranství v oblasti Yiftah v severním Izraeli. Nebyli hlášeni žádní zranění. Dělostřelectvo IDF dále zasáhlo několik míst v Libanonu.Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.